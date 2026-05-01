Talankinův Oscar se ztratil, když s ním režiséra v USA nepustili do letadla


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Ruský režisér Pavel Talankin postrádá svou sošku Oscara poté, co mu s ní ostraha newyorského letiště Johna F. Kennedyho zakázala vstoupit na palubu letadla. Cenu, kterou získal za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi kritizující ideologickou indoktrinaci ruských školáků, musel Talankin odbavit k přepravě mimo kabinu. Po příletu do Německa se už ale Oscar nenašel, píše stanice BBC.

Při středeční kontrole na newyorském letišti pracovníci Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA) z bezpečnostních důvodů Talankinovi nepovolili mít sošku u sebe během letu kvůli tomu, že by údajně mohla být použita jako zbraň.

Jelikož Talankin neměl žádné mimokabinové zavazadlo, do kterého by mohl sošku uložit, byl nucen Oscara odbavit samostatně. BBC zhlédla video, na kterém zaměstnanci letecké společnosti Lufthansa sošku balí do bublinkové fólie a ukládají do krabice. Soška, jak uvedla BBC, měří na výšku 34 centimetrů, váží 3,9 kilogramu a její výroba stojí až tisíc dolarů (21 tisíc korun).

Pan Nikdo proti Putinovi

Lufthansa sdělila, že se incidentu věnuje s nejvyšší péčí a naléhavostí a že provádí zevrubné vnitřní vyšetřování, aby se soška co nejdříve našla. „Této situace hluboce litujeme,“ uvedly aerolinky v prohlášení.

Výkonná producentka filmu Robin Hessmanová telefonicky pomáhala Talankinovi jednat v New Yorku s letištní ostrahou, protože režisér nemluví plynně anglicky. Zároveň poukázala na to, že Talankin až dosud létal s Oscarem v příručním zavazadle bez potíží na mezinárodních i vnitroamerických letech a že americkému herci Leonardu DiCapriovi by se něco takového na letišti nestalo.

Dokument o válečné propagandě na ruských školách

Talankin, který se v New Yorku zúčastnil promítání snímku a debaty se studenty, režíroval film společně s Američanem Davidem Borensteinem. Dokument sleduje působení válečné propagandy na ruských školách v době, kdy Moskva vede agresi proti Ukrajině. Záběry pořídil Talankin, který žil v desetitisícovém ruském městě Karabaš.

Talankin pracoval jako učitel na tamní základní škole a se začátkem plnohodnotné ruské agrese se náplň jeho práce proměnila, když byl pověřen zavedením nového válečného vzdělávacího plánu obsahujícího speciální lekce a organizování propagandistických akcí. Vše zároveň musel dokumentovat na kameru a materiál odesílat ministerstvu školství.

Frustrovaný učitel se rozhodl kameru nevypínat a dokumentovat nejen státem nařízené aktivity, ale i ostatní dění ve škole a mimo ni. Ve stejnou dobu se také seznámil s Borensteinem a společně našli způsob, jak natočený materiál dostat ze země.

Tvůrci oscarového dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi, David Borenstein je uprostřed a Pavel Talankin vpravo. Druhá zleva stojí producentka Alžběta Karásková

Snímek letos dostal vedle amerického Oscara za nejlepší dokumentární celovečerní film také například britskou cenu BAFTA za nejlepší celovečerní dokument. Česká televize se ho chystá vysílat 5. května od 21 hodin na programu ČT2.

Film vznikl ve spolupráci dánské produkční společnosti Made in Copenhagen a tuzemské společnosti PINK. Český koproducent se podílel na zvukové a obrazové postprodukci snímku a stal se klíčovým partnerem pro zajištění bezpečnosti protagonisty filmu.

Ruské ministerstvo spravedlnosti Talankina v březnu zařadilo na seznam takzvaných zahraničních agentů. Tamní zákon o zahraničních agentech přijalo v roce 2012 a postupně ho rozšířilo a zpřísnilo. Označení zahraniční agent, které má od dob Sovětského svazu hanlivý podtext, obnáší mimo jiné další vládní kontrolu a je považováno za jeden z prostředků úřadů k potlačování kritiků ruského režimu vládce Vladimira Putina.

Potřebujeme naučit mladé lidi jezdit veřejnou dopravou, míní Bednárik

„Toto není izolovaný případ.“ Británie čelí rostoucímu antisemitismu

Izrael u Řecka zastavil humanitární flotilu do Gazy, zadržel asi 175 lidí

Web: Česko odmítlo žádost o přelet letadla tchajwanského prezidenta. Resort to odmítá

Že chtěl útočit na Trumpa, je spekulace, tvrdí obhajoba obviněného muže

USA zvažují snížení počtu vojáků v Německu, uvedl Trump

NCOZ odložila případ Macinkových zpráv prezidentovu poradci

Ekonomika vzrostla v prvním čtvrtletí meziročně o 2,1 procenta, odhaduje ČSÚ

Aktuálně z rubriky Svět

Mezinárodní porota Benátského bienále podala demisi, píší média

Mezinárodní porota bienále v Benátkách podala demisi. Vedení přehlídky nezveřejnilo důvody tohoto kroku, který pravděpodobně souvisí s kritizovanou přítomností ruské národní expozice, uvádějí italská média. O udělení cen, Zlatých lvů, tak letos rozhodnou návštěvníci přehlídky.
před 16 mminutami

Rusko vyslalo v dubnu proti Ukrajině rekordní počet dronů

Rusko v dubnu proti Ukrajině vyslalo téměř šest tisíc dronů s dlouhým doletem, což je nejvyšší počet za více než čtyři roky trvající plnohodnotnou ruskou invazi, píše AFP. Moskva zároveň v noci na pátek zaútočila na Oděskou oblast, která byla cílem dronových náletů i během předchozích nocí. Dle úřadů pět lidí v Oděse utrpělo zranění. Počtvrté během několika týdnů zaútočily ukrajinské drony na přístav Tuapse v jihoruském Krasnodarském kraji.
08:50Aktualizovánopřed 52 mminutami

VideoNová technika i orientace na AI. Bundeswehr chystá rozmach

Americký prezident Donald Trump znovu zvažuje stažení vojáků USA z Německa. Těch je nyní zhruba 39 tisíc, bezmála polovina jejich celkového počtu v Evropě. Většina ve vojenském areálu Ramstein, což je největší americká letecká základna na kontinentu. Na pozadí americké kritiky evropské části NATO – i kvůli postoji k válce v Íránu – se Bundeswehr snaží navýšit obranné kapacity pro případ válečného konfliktu s Ruskem. Armáda hodlá pořídit novou techniku a přeorientovat se na moderní technologie – včetně umělé inteligence. Převážně tajná první vojenská strategie moderního Německa načrtává cestu, jak se má z tamního vojska stát do roku 2039 nejsilnější konvenční armáda Evropy.
před 1 hhodinou

Útočník, který v Londýně pobodal dva Židy, byl obviněn z pokusů o vraždu

Útočník, který ve středu v severozápadní části Londýna pobodal dva Židy, si vyslechl obvinění ze dvou pokusů o vraždu. Informovala o tom agentura Reuters. Policie původně útok označovala jako teroristický. BBC uvedla, že muž byl zároveň obviněn z dalšího pokusu o vraždu během jiného incidentu, který se dříve ve středu stal v jižní části britské metropole.
před 2 hhodinami

Američtí vojáci se už nemusí očkovat proti chřipce. Vojenští lékaři vidí rizika

Každoroční očkování proti chřipce již pro americké vojáky není povinné, uvedl minulý týden americký ministr obrany Pete Hegseth ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Tento krok poté kritizovala řada odborníků.
před 3 hhodinami

Americké úřady zveřejnily záběry z útoku na galavečeři s Trumpem

Americké úřady zveřejnily záběry bezpečnostních kamer zachycující údajného útočníka, jak minulý víkend prochází detektorem kovů na bezpečnostním stanovišti ve washingtonském hotelu Hilton při galavečeři s korespondenty Bílého domu a míří zbraní na agenty Tajné služby USA. Washingtonská federální prokurátorka Jeanine Pirrová video sdílela na síti X s tím, že záběry jasně ukazují, jak útočník střílí na příslušníka tajné služby. Současně odmítla spekulace o přátelské palbě.
před 4 hhodinami

Kandidátů na Nobelovu cenu za mír je 287, spekuluje se o papeži i Trumpovi

Na Nobelovu cenu za mír za rok 2026 bylo navrženo 287 kandidátů, z nichž 208 jsou jednotlivci a 79 tvoří organizace. Jsou mezi nimi političky a nejspíše také americký prezident Donald Trump, který o toto ocenění v minulosti usiloval. S odvoláním na Norský Nobelův institut to píše Reuters. Nový nositel bude vyhlášen 9. října a slavnostní ceremoniál se uskuteční 10. prosince. Loni se laureátkou stala venezuelská opoziční politička a aktivistka María Corina Machadová.
před 10 hhodinami
