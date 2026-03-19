Producenti „Pana Nikoho“ odmítají stížnost Ruska. Vidí v ní další propagandu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24, Meduza, Novaja gazeta Europe, Independent, Kanal 24, The Kyiv Independent

Moskva poprvé oficiálně zareagovala na dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi. Čerstvý držitel Oscara ukazuje ideologickou indoktrinaci ruských školáků. Podle Moskvy ale bez souhlasu jejich rodičů, a žádá proto reakci po organizátorech cen. Čeští producenti uvedli, že snímek vznikl podle nejvyšších standardů. Bez výhrad nebyl dokument ale přijat ani Ukrajinci, některým vadí, že z Rusů příliš dělá oběti putinovského režimu.

Na americkou Akademii filmového umění a věd, která Oscary uděluje, se obrátila Ruská rada pro lidská práva působící při kremelském vládci Vladimiru Putinovi. Žádá, aby americká filmová akademie prověřila, zda je dílo v souladu s etickými a právními normami uplatňovanými při udělování cen. Svůj nesouhlas s dokumentem a jeho oceněním adresovala rada i generálnímu řediteli UNESCO, tedy organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu. Má za to, že „při tvorbě a distribuci filmu byly porušeny mezinárodní standardy ochrany práv dítěte“.

Podle rady byly záběry nezletilých použity bez souhlasu rodičů či zákonných zástupců dětí, ti se prý obrátili na ruské úřady, aby chránili práva svých potomků. Navíc mělo jít o záznam školních aktivit pro potřeby vzdělávání, ne pro „komerční účely“.

Čeští producenti Alžběta Karásková a Radovan Síbrt ujišťují, že dokument vznikl podle nejvyšších standardů dokumentární tvorby. „Celý proces vzniku filmu byl po právní i etické stránce pod pečlivým dohledem mezinárodních odborníků. Při práci v prostředí nesvobody a represivního režimu je primárním etickým standardem ochrana bezpečnosti všech zúčastněných, tedy i dětí a jejich rodin,“ uvedli.

Pan Nikdo proti Putinovi
Zdroj: Bontonfilm/Pavel Talankin

Dodali, že ruská tvrzení odrážejí všudypřítomnou propagandu v zemi a snahu tamního režimu odvádět pozornost od skutečných problémů. Producenti také uvedli, že snahou tvůrců filmu bylo, aby aktéři nebyli vystaveni riziku postihu ze strany státní moci, a zároveň se snažili naplnit veřejný zájem na odhalení pravdy o zneužívání nezletilých k propagandě.

Ruské státní agentury Oscara pro film ignorovaly

Zpráva ruské rady byla podle agentury AFP první oficiální reakcí Moskvy na tento dokument. „Ten film jsem neviděl,“ tvrdil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí poté, co snímek obdržel Oscara. V přehledu výsledků, zveřejněných ruskými státními agenturami, chyběl. Uvádí to kremelským režimem kritizovaný, původně ruský zpravodajský server Meduza.

Pokud už se na oficiálních ruských webech či sociálních sítích zmínka o filmu objevila, informovala o něm podle severu Novaja Gazeta Evropa jako o snímku, který „pojednává o změnách v ruské škole, k nimž došlo po zahájení speciální vojenské operace“, a ve kterém „jsou kritizovány kroky ruských úřadů směřující ke kontrole veřejného mínění“. Propagandistický konzervativní deník Cargrad dokonce publikoval článek s titulkem „Film o prezidentovi Vladimiru Putinovi získal Oscara“, ale následně ho smazal.

Jedna bitva za druhou vyhrála Oscary. Cenu má i dánsko-český dokument
Tvůrci oscarového dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi, David Borenstein je uprostřed a Pavel Talankin vpravo. Druhá zleva stojí producentka Alžběta Karásková

Případně se o filmu psalo jako o „protiruském“. „I o mně se mluví jako o zrádci, ale chtěl bych říct, že můžeš milovat svoji zemi, ale máš právo nemít rád lidi, kteří tu zemi vedou. A pro ruskou propagandu je něco takového zločinem, protože oni dělají rovnítko mezi láskou k Rusku a láskou k Putinovi,“ uvedl v Událostech, komentářích režisér a jeden z protagonistů dokumentu Pavel Talankin.

Učitel, který nechtěl být součástí propagandy

Právě Talankin záběry do filmu pořídil v době, kdy pracoval jako učitel v ruském městě Karabaš. V době vojenské agrese vůči Ukrajině byl pověřen zavedením nového válečného vzdělávacího plánu obsahujícího speciální lekce a organizování propagandistických akcí. Rozhodl se dokumentovat nejen státem nařízené aktivity, ale i ostatní dění ve škole a mimo ni.

Natočený materiál se mu podařilo dostat ze země, kterou následně opustil i on a v současnosti žije v Česku. Českou koprodukci má i výsledný dokument, který vznikl ještě ve spolupráci s režisérem Davidem Borensteinem, americkým filmařem žijícím v Dánsku.

Pavel Talankin v dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi
Zdroj: Bontonfilm/František Svatoš

Zahraniční recenze povětšinou vyzdvihují Pašovu, jak je učitel zdrobněle oslovován, odvahu a oceňují přímé svědectví o propagandistickém formování školáků, kteří se v budoucnu mohou stát vojáky vyslanými Ruskem na frontu. Ale třeba kritika z britského deníku The Independent zarazilo, že Talankinem pořízené záběry spíše než vzdor ukazují lhostejnost a poslušnost vůči putinovské politice, což přispívá k udržení režimu.

Málo vzdoru, málo řečí o Ukrajině, vadí některým Ukrajincům

Dostatečnou snahu o odpor ve filmu postrádá například i reportérka listu Kyiv Independent. Tu – podobně jako další ukrajinské diváky – udivilo, že Talankin omlouvá přístup svého učitelského kolegy, horlivého propagátora státem schváleného učebního plánu, který opakuje kremelské narativy o hladu na Západě a oprávněnosti ruské invaze na Ukrajinu. Talankin pedagogovo přitakávání režimu vysvětluje jako výsledek vymývání mozků propagandou.

Autorce článku ale nepřijde správné, aby z podobných učitelů režisér dělal „rukojmí systému“, jakkoliv si je prý na základě své novinářské práce vědoma, jak „agresivní a systematické mohou být kroky Ruska ve školství“. Obává se, že takový pohled oslabuje nutnost hovořit o kolektivní odpovědnosti ruského národa a jeho dluzích vůči Ukrajincům.

Kritické ukrajinské hlasy rovněž postrádaly zmínku o Ukrajině jak ve filmu, tak v projevu tvůrců při přebírání ceny Oscar. „Projev byl velmi vágní – o válkách obecně, ale o žádné konkrétní válce. Tento postoj zbavuje odpovědnosti Rusko, Putina, Kreml a obyčejné Rusy, kteří tyto rozkazy plní,“ míní například novinářka a mediální poradkyně v americké organizace Razom for Ukraine Kateryna Lisunova.

Pan Nikdo proti Putinovi
Zdroj: Bontonfilm/Pavel Talankin

Podobné ohlasy se objevily už poté, co snímek Pan Nikdo proti Putinovi získal britskou filmovou cenu BAFTA. Zatímco dokument 2000 metrů do Andrijivky o bitvě o strategicky významnou vesnici na východě Ukrajiny zůstal bez ceny. Podle ukrajinského zpravodajského webu Kanál 24 to mnozí vnímají jako nebezpečné posunutí důrazu od příběhů obětí války k příběhům „Rusů, kteří údajně trpí kvůli systému“.

Zmíněný snímek z Andrijivky natočil Mstyslav Černov, předloňský vítěz dokumentárního Oscara za snímek 20 dní v Mariupolu.

Snímek Pan Nikdo proti Putinovi má za sebou uvedení na řadě zahraničních festivalů, cenu má už ze Sundance, a loni v listopadu ho promítala i tuzemská kina. Česká televize oscarový snímek, na němž se podílela, ve svém vysílání nabídne 5. května.

Koprodukční český dokument Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu BAFTA
David Borenstein a Pavel Talankin s cenami BAFTA

Klempíř odvolal šéfku Národní galerie Knastovou

Klempíř odvolal šéfku Národní galerie Knastovou

16:09Aktualizovánopřed 6 mminutami
Íránské vedení bylo zničeno, tamní vojáci dezertují, tvrdí Trump

Íránské vedení bylo zničeno, tamní vojáci dezertují, tvrdí Trump

18:06Aktualizovánopřed 32 mminutami
Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat

Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat

08:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou
USA zmírňují sankce proti Bělorusku, Minsk propustil 250 vězňů

USA zmírňují sankce proti Bělorusku, Minsk propustil 250 vězňů

16:37Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Maďarsko a Slovensko odmítly podpořit půjčku Ukrajině

Maďarsko a Slovensko odmítly podpořit půjčku Ukrajině

15:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Podívejte se, kolik kde přibylo aut a jak pomohly obchvaty

Podívejte se, kolik kde přibylo aut a jak pomohly obchvaty

14:20Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Pavel: Babiš by na summitu asi dokázal lépe vysvětlit, proč Česko neplní závazky

Pavel: Babiš by na summitu asi dokázal lépe vysvětlit, proč Česko neplní závazky

08:59Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Slovensko začalo regulovat prodej nafty, vyšší cena pro auta z ciziny zatím není

Slovensko začalo regulovat prodej nafty, vyšší cena pro auta z ciziny zatím není

10:02Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Klempíř odvolal šéfku Národní galerie Knastovou

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) ve čtvrtek odvolal generální ředitelku Národní galerie Praha (NGP) Alicji Knastovou. Kulturní obec a odborná veřejnost ji kritizovala kvůli stylu komunikaci či minimalistickému výstavnímu programu. Ministr ani mluvčí resortu zatím odvolání nekomentovali. NGP zatím povede dosavadní ředitelka sbírky starého umění Olga Kotková. Podle Deníku N hodlá ministerstvo v příštích měsících vypsat výběrové řízení na ředitele NGP.
16:09Aktualizovánopřed 6 mminutami

Producenti „Pana Nikoho“ odmítají stížnost Ruska. Vidí v ní další propagandu

Moskva poprvé oficiálně zareagovala na dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi. Čerstvý držitel Oscara ukazuje ideologickou indoktrinaci ruských školáků. Podle Moskvy ale bez souhlasu jejich rodičů, a žádá proto reakci po organizátorech cen. Čeští producenti uvedli, že snímek vznikl podle nejvyšších standardů. Bez výhrad nebyl dokument ale přijat ani Ukrajinci, některým vadí, že z Rusů příliš dělá oběti putinovského režimu.
před 1 hhodinou

Filmové premiéry: Spasitel, Tajný agent či Při zemi

Co nového promítají kina? Ve sci-fi Spasitel závisí záchrana Země na učiteli přírodopisu v podání Ryana Goslinga. Na Oscara nominovaný snímek Tajný agent se vrací do doby, kdy v Brazílii vládla vojenská diktatura. Šanci na Oscara mělo i komorní drama Hlas Hind Radžab o záchraně šestileté dívky uvázlé uprostřed bojů v Gaze. Ve filmu Tanec s medvědem stojí manželský pár, ztvárněný Pavlou Gajdošíkovou a Kryštofem Hádkem, před rozhodnutím týkajícím se ještě nenarozeného dítěte. Poeticky natočený český dokument Při zemi přibližuje přírodu a jednotlivce, kteří se jí snaží pomáhat. Dokument je v premiérách zastoupen i maďarským snímkem 80 rozlícených novinářů. Investigativně sleduje tým žurnalistů soupeřících s autoritářským režimem.
před 6 hhodinami

Kauza Sbormistr otvírá debatu o zfilmování reálných osudů, říká šéf producentů

Natáčení podle reálného osudu má rozměr legislativní i etický, uvádí předseda Asociace producentů v audiovizi Vratislav Šlajer. V pořadu 90’ ČT24 mluvil obecně, podnětem k tématu bylo předběžné rozhodnutí soudu ohledně snímku Sbormistr. Šlajer považuje za pozitivní, že budí diskusi o zpracování reálných osudů.
před 7 hhodinami

„Panna Maria ze Szopienic“ zachraňovala olověné děti. O hrdinství čtyřicet let mlčela

Panna Maria ze Szopienic nebo slezská Erin Brokovich - to jsou dvě přirovnání, která se používají v souvislosti s polskou pediatričkou Jolantou Wadowskou-Król. Hrdinka nového seriálu platformy Netflix Olověné děti zachránila v podstatě tajně až skoro ilegálně stovky dětí před vážnými zdravotními problémy. Ty jim způsobovala otrava olovem z hutí v polských Szopienicích. To se ovšem nelíbilo komunistům, a tak Wadowská za své hrdinství tvrdě zaplatila. A svůj příběh držela v utajení - až dokud ho neobjevila její vnučka a o několik let později i filmaři.
před 12 hhodinami

Novináři tvrdí, že odhalili identitu Banksyho. Všichni ji ale znát nechtějí

Agentura Reuters tvrdí, že ví, kdo je Banksy. Pečlivé pátrání její redaktory dovedlo k streetartovému umělci, jemuž se už několik desetiletí daří svou identitu skrývat. Díla tohoto fantoma, komentující břitce sociální či politickou situaci, se „zničehonic“ objevila na řadě míst světa a v aukcích se prodávají za miliony liber. Odhalení Banksyho zní jako senzace, někteří si ale myslí, že by v anonymitě měl dál zůstat.
včera v 18:00

Soud předběžným opatřením zakázal televizní vysílání Sbormistra

Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v Česku, sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala žalobu. V příběhu inspirovaném kauzou sbormistra souboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru se žena poznala jako jedna z obětí. Tvrdí, že film zasáhl do jejích práv na ochranu osobnosti. Producenty snímku jsou Česká televize, společnost endorfilm, innogy Česká republika a Barrandov Studio.
včeraAktualizovánovčera v 14:13

V Irsku našli relikviáře ukradené před dekádami z českého kostela

Irská policie zajistila dva pozlacené dřevěné relikviáře z 18. století, které byly podle expertů ukradeny před téměř třiceti lety z českého kostela. S odvoláním na policii o tom informoval server irské veřejnoprávní stanice RTÉ. Ten připomíná, že kostely v některých oblastech Česka byly v 90. letech častým terčem zlodějů a až nyní, po desítkách let, se některé z těchto vzácných předmětů vracejí zpět.
včera v 14:05
