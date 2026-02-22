Koprodukční český dokument Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu BAFTA

Snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v české koprodukci, získal v neděli cenu BAFTA za nejlepší dokumentární film. Je už rovněž v nominacích na Oscara.
Pan Nikdo proti Putinovi ruského režiséra Pavla Talankina a amerického dokumentaristy působícího v Kodani Davida Borensteina vznikl ve spolupráci dánské produkční společnosti Made in Copenhagen a tuzemské společnosti PINK.
Dokumentuje propagandu na škole v jednom městě za Uralem zejména v souvislosti s ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu. Materiály natočil Talankin, původním povoláním učitel. Podařilo se mu záběry dostat z Ruska, rodnou zemi musel opustit i on sám, v současnosti žije v Česku.
Borenstein Talankinovi při přebírání ceny poděkoval za statečnost, jakou vyžadovalo propašovat natočený materiál z Ruska. Podle Borensteina je potřeba více Panů Nikdo, píše BBC.
V sekci dokumentů bylo na cenu BAFTA nominováno celkem pět snímků, mimo jiné třeba film 2000 metrů do Andrijivky, ve kterém jsou záběry z malých kamer, jež měli u sebe ukrajinští vojáci bránící svoji zemi proti Rusku.