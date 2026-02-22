Koprodukční český dokument Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu BAFTA


22. 2. 2026Aktualizovánopřed 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v české koprodukci, získal v neděli cenu BAFTA za nejlepší dokumentární film. Je už rovněž v nominacích na Oscara.

Pan Nikdo proti Putinovi ruského režiséra Pavla Talankina a amerického dokumentaristy působícího v Kodani Davida Borensteina vznikl ve spolupráci dánské produkční společnosti Made in Copenhagen a tuzemské společnosti PINK.

Dokumentuje propagandu na škole v jednom městě za Uralem zejména v souvislosti s ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu. Materiály natočil Talankin, původním povoláním učitel. Podařilo se mu záběry dostat z Ruska, rodnou zemi musel opustit i on sám, v současnosti žije v Česku.

David Borenstein a Pavel Talankin s cenami BAFTA
Zdroj: Reuters/Suzanne Plunkett

Borenstein Talankinovi při přebírání ceny poděkoval za statečnost, jakou vyžadovalo propašovat natočený materiál z Ruska. Podle Borensteina je potřeba více Panů Nikdo, píše BBC.

V sekci dokumentů bylo na cenu BAFTA nominováno celkem pět snímků, mimo jiné třeba film 2000 metrů do Andrijivky, ve kterém jsou záběry z malých kamer, jež měli u sebe ukrajinští vojáci bránící svoji zemi proti Rusku.

Česko-slovenský dokument je nejlepším na Berlinale, může se ucházet o Oscara
Z dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato

Výběr redakce

Zůstává velká šance na diplomatické řešení sporu s USA, řekl Arakčí

Zůstává velká šance na diplomatické řešení sporu s USA, řekl Arakčí

11:26Aktualizovánopřed 9 mminutami
Koprodukční český dokument Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu BAFTA

Koprodukční český dokument Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu BAFTA

19:53Aktualizovánopřed 45 mminutami
Mexická armáda zabila šéfa kartelu, na nějž vypsaly USA vysokou odměnu, píše AP

Mexická armáda zabila šéfa kartelu, na nějž vypsaly USA vysokou odměnu, píše AP

před 1 hhodinou
Trump oznámil, že vysílá ke Grónsku nemocniční loď. Premiér ostrova to odmítl

Trump oznámil, že vysílá ke Grónsku nemocniční loď. Premiér ostrova to odmítl

08:44Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Šest mrtvých po ruských útocích v Sumské oblasti, zasažena byla i továrna americké firmy

Šest mrtvých po ruských útocích v Sumské oblasti, zasažena byla i továrna americké firmy

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Lvovem otřásly výbuchy, starosta je označil za teroristický útok

Lvovem otřásly výbuchy, starosta je označil za teroristický útok

02:04Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Pákistán hlásí úder proti ozbrojencům, Kábul ho viní z bombardování civilistů

Pákistán hlásí úder proti ozbrojencům, Kábul ho viní z bombardování civilistů

01:17Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Izrael má na Blízký východ právo, naznačil velvyslanec USA. Nebezpečné, zní kritika

Izrael má na Blízký východ právo, naznačil velvyslanec USA. Nebezpečné, zní kritika

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Koprodukční český dokument Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu BAFTA

Snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v české koprodukci, získal v neděli cenu BAFTA za nejlepší dokumentární film. Je už rovněž v nominacích na Oscara.
19:53Aktualizovánopřed 45 mminutami

Česko-slovenský dokument je nejlepším na Berlinale, může se ucházet o Oscara

Česko-slovenský film Kdyby se holubi proměnili ve zlato české režisérky Pepy Lubojacki získal na mezinárodním filmovém festivalu Berlinale cenu za nejlepší dokument. Autorka v dokumentu natočeném na mobilní telefon zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se se závislostí. Hlavní cenu Zlatého medvěda získal film Gelbe Briefe (Žluté dopisy) německého režiséra tureckého původu Ilkera Cataka.
včeraAktualizovánopřed 23 hhodinami

Indický umělec Sahej Rahal vypráví pomocí mýtů i obrazovek

Mezi hrou a vyprávěním se pohybuje tvorba indického umělce Saheje Rahala. V pražské Galerii Rudolfinum představují jeho malby, rytiny a sochy, ale i velkoformátové audiovizuální instalace a videohru. Rahal ve své tvorbě mísí dávné mýty, iluze, mluvící tvory i hybridy.
včera v 10:06

Nejúspěšnější světové hity roku 2025 dostaly poprvé na vrchol K-pop hvězdy

Celosvětově nejúspěšnějším singlem roku 2025 byla skladba APT., kterou společně nahráli Rosé a Bruno Mars. Žebříček sestavila Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI). Poprvé se na jeho vrcholu ocitla skladba, která není jen v angličtině a je zpívaná hvězdou K-popu.
20. 2. 2026

Ceny Muriel ovládl Branko Jelinek díky svému „nejlepšímu příteli“

Slovenský výtvarník Branko Jelinek zvítězil s knihou Oskar Ed – Můj nejlepší přítel ve třech kategoriích komiksových cen Muriel. Ocenění získal za nejlepší kresbu, scénář i komiksovou knihu. Navíc si odnesl cenu České akademie komiksu, kterou získávají autor a vydavatel původního či překladového komiksu.
20. 2. 2026

Drobnou nehodou ukazuje Panahí íránskému režimu, že se uvěznit nenechal

Hlavní hrdina filmu Drobná nehoda chce potrestat svého někdejšího věznitele. Íránský filmař Džafar Panahí ve scénáři i režii zúročil vlastní zkušenosti z vězení, které tohoto „mistra podvratné íránské kinematografie“ nejspíš po návratu opět čeká. Možná s sebou poveze i cenu Oscar. Snímek, který s jistou dávkou ironie popisuje současné poměry v autoritářském Íránu, budou česká kina promítat od 26. února.
20. 2. 2026

VideoOn-line průvodce zve k objevování pražské architektury

Honosné vily, nájemní domy, sochy nebo kapličky. Pražané i návštěvníci metropole mají k dispozici nového on-line průvodce architekturou. Projekt Ústavu dějin umění Akademie věd převádí dlouholetý výzkum do databáze pro veřejnost. Web Umělecké památky je zdarma, v češtině a angličtině a nově také s dětskou sekcí. Projekt zatím pokrývá tři městské části, brzy ale přibydou i další.
19. 2. 2026

Zástupci slovenské kultury varovali, že Česko se může vydat slovenskou cestou

Více než sedm set představitelů slovenské kultury, včetně herců a režisérů, vyjádřilo obavy z příštích kroků českého ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy). Vyslovili proto podporu tuzemským kolegům v obraně před případnými mocenskými útoky. V otevřeném dopise vyslovili názor, že podobnost současné situace v Česku s tou slovenskou je „nepřehlédnutelná“.
19. 2. 2026
Načítání...