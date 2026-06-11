Polsko je největším producentem syntetických drog v EU, ukazuje zpráva

Polsko je dle nedávno zveřejněné výroční zprávy Evropské unie o drogách největším producentem syntetických narkotik v EU. Zpráva zároveň varuje, že kokain je v Evropě dostupnější než kdykoli dříve.
Podle Agentury Evropské unie pro drogy (EUDA), která sleduje situaci ve 29 zemích – v členských státech EU, Norsku a Turecku –, zemřelo v roce 2024 v Unii na předávkování nejméně 7600 lidí. Často přitom šlo o kombinaci více látek. Nejčastější příčinou úmrtí souvisejících s drogami v Evropě zůstávají opioidy.
Eurokomisař pro vnitřní záležitosti Magnus Brunner při představování zprávy v Bruselu varoval, že obchod s drogami stále více posiluje organizovaný zločin.
„Obchod s drogami financuje praní špinavých peněz, korupci, obchodování s lidmi, násilí a další formy závažné organizované kriminality,“ vyjmenoval Brunner. Dodal, že profesionální zločinecké sítě využívají nejmodernější technologie, šifrovanou komunikaci a mezinárodní logistickou infrastrukturu.
Přestože objem kokainu zabaveného v roce 2024 klesl oproti předchozímu roku o více než pětinu, počet záchytů vzrostl – z 95 tisíc na 97 tisíc. Podle autorů zprávy může tato změna naznačovat, že pašeráci přecházejí k menším a roztříštěnějším zásilkám.
Lorraine Nolanová z EUDA upozornila na zvláštní nebezpečí, které představují nové syntetické opioidy, včetně nitazenů. Těch bylo v Evropě v roce 2024 zachyceno 34 kilogramů. „Některé jsou tak silné, že několik gramů může představovat tisíce potenciálně smrtelných dávek,“ upozornila.
Loni bylo poprvé zachyceno 50 nových psychoaktivních látek, čímž celkový počet substancí sledovaných EUDA přesáhl tisíc.
Zpráva také upozornila na čtyřnásobný nárůst počtu lidí, kteří v posledních letech vyhledali léčbu kvůli problémům souvisejícím s ketaminem. Kokain mezitím zůstává jednou z nejčastěji užívaných drog v EU; jen za poslední rok jej užilo přibližně 2,5 milionu mladých dospělých.
Článek od Polskie Radio, poprvé byl publikován 10. června 2026 ve 13:00 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.