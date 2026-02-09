V Polsku zesilují zásahy proti distributorům drog

Polsko zintenzivňuje boj proti drogám. Za poslední týdny proběhlo několik úspěšných operací proti zločineckým organizacím. Jedním z hlavních posunů je prohloubení přeshraniční spolupráce s vyšetřovateli v sousedních a ostatních evropských zemích i s Europolem. Jen v loňském roce se v zemi podařilo zadržet devětadvacet tun syntetických omamných látek.
Při jednom z posledních zásahů proti organizovanému obchodu s narkotiky v Polsku zatkli policisté šestnáct podezřelých. Zabavili také sto padesát tisíc tablet a ampulí s omamnými látkami. Podobných operací stále přibývá.
„Měly různý charakter. Šlo o menší i větší laboratoře, zejména pokud jde o syntetické drogy. Tedy ty, které v současnosti v Polsku dominují,“ vysvětlil Michal Aleksandrowicz z oddělení prevence drogové kriminality Ústředního úřadu pro vyšetřování.
V polovině ledna Aleksandrowiczův útvar zadržel půl tuny látky klefedron přezdívané kokain pro chudé. V rámci spolupráce s Europolem se následně čtyřem stovkám polských policistů podařilo zabavit sedm set tun chemikálií určených k výrobě drog.
V Polsku roste ekonomická úroveň a je proto čím dál atraktivnější pro zahraniční investory. Problém je, že se tím země stává zajímavější i pro investice v sektoru narkotik. Do Polska například míří drogy i pašeráci z Jižní Ameriky.
„Mezi zadrženými byli i výrobci drog z Kolumbie nebo z Mexika, z kartelu Sinaloa,“ popsal bývalý policista a odborník na organizovaný zločin z univerzity Collegium Civitas Andrzej Mroczek.
Polsko není pouze tranzitní zemí. V zemi se vyrobí tuny omamných látek, které se dál pašují do Skandinávie nebo do západní a střední Evropy.
„Polsko bylo dosud známé kvůli produkci amfetaminu. Tento trend se ale během posledních let změnil a v současnosti se tu vyrábí především syntetické kathinony,“ dodal Aleksandrowicz.
Navýšený počet zásahů proti drogovým sítím má pokračovat do konce roku. Polští policisté hodlají ještě víc prohloubit dosud úspěšnou přeshraniční spolupráci.