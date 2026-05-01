Mezinárodní porota Benátského bienále podala demisi, píší média

Mezinárodní porota bienále v Benátkách podala demisi. Vedení přehlídky nezveřejnilo důvody tohoto kroku, který pravděpodobně souvisí s kritizovanou přítomností ruské národní expozice, uvádějí italská média. O udělení cen, Zlatých lvů, tak letos rozhodnou návštěvníci přehlídky.
Demisi podalo všech pět členek poroty, kterou vedla brazilská kurátorka Solange Oliveiraová Farkasová, oznámilo ve čtvrtek vedení bienále. Porota měla udělit dvě hlavní ceny – Zlatého lva za nejlepší národní expozici a nejlepšímu účastníkovi hlavní expozice In Minor Keys. Porotkyně již dříve daly najevo, že nebudou hodnotit národní expozice zemí, jejichž vůdci čelí podezření ze spáchání zločinů proti lidskosti. To bylo spojováno s Ruskem a Izraelem.
Vedení přehlídky ve čtvrtek rovněž oznámilo, že letos hlavní ceny udělí na základě hlasování návštěvníků. Ceremoniál předání cen by proto odložený z 9. května na 22. listopadu, kdy bienále končí. S zjevnou narážkou na předchozí rozhodnutí poroty vedení uvedlo, že o Zlatého lva za nejlepší národní expozici soutěží všechny státy uvedené v oficiálním seznamu, tudíž i Rusko a Izrael.
Kritika kvůli účasti Ruska
Právě ruská národní účast vyvolala kvůli válce na Ukrajině silnou kritiku. Přítomnost umělců vybraných ruskými státními institucemi kritizovali ministři kultury dvou desítek evropských zemí. Evropská komise pohrozila bienále odebráním unijních fondů a italské ministerstvo kultury, které nemá přímý vliv na řízení přehlídky, vyslalo do Benátek inspekci.
Rusko na minulých dvou ročnících bienále chybělo. V roce 2022 se nezúčastnilo kvůli demisi kurátora a umělců v reakci na začátek invaze ruských vojsk na Ukrajinu. V roce 2024 pak Rusko svůj pavilon poskytlo národní expozici Bolívie. Mezinárodní trestní soud vydal v roce 2023 zatykač na ruského vládce Vladimira Putina kvůli zavlečení ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska a v roce 2024 zatykač vydal také na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua kvůli podezření ze spolupachatelství v souvislosti s válečnými zločiny a zločiny proti lidskosti během války v Pásmu Gazy.
Česko a Slovensko mají ještě z dob Československa v parku Giardini společný pavilon. Pro letošní bienále obě národní galerie společně vybraly projekt nazvaný The Silence of the Mole (Krtkovo ticho), za kterým stojí slovenská umělecká dvojice Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko, český umělec Jakub Jansa a kurátor Peter Sit.