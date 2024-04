Izraelská umělkyně neotevře výstavu na Benátském bienále. Žádá příměří a propuštění rukojmí

před 18 m minutami | Zdroj: Reuters , ČTK , Times of Israel , The New York Times , The Guardian

Ve dvouapůlminutovém videu, zpřístupněné pohledem do okna, oživila umělkyně Ruth Patirová pomocí počítače starověké sochy plodnosti. Ve své dřívější tvorbě s nimi pracovala pro vyjádření tlaku na ženu v patriarchální společnosti. Ve vystaveném díle odrážejí popraskaná ženská torza naříkající žalem a hněvem podle Patirové její frustraci z konfliktu.

Ve vyjednávání o zastavení bojů v Gaze strany pokročily, tvrdí zdroj z Egypta. Hamás to popírá

Izraelská výtvarnice Ruth Patirová uvedla, že ji neúčast na bienále mrzí a že je obecně proti kulturním bojkotům, ale že situace v Gaze je „mnohem větší než já“. Uzavření pavilonu – což neznamená ale zrušení účasti – považuje prý za jediný správný přístup a vyjádření solidarity s rodinami unesených a velkou částí izraelské společnosti, která volá po změně. Nedovedly si prý s kurátorkami představit, že budou vystavovat v Benátkách, zatímco rukojmí jsou nadále v zajetí a válka stále trvá.

„Umění může počkat, ale ženy, děti a lidé, kteří prožívají peklo, ne,“ vysvětluje umělkyně. „Okamžitě zastavte palbu, přiveďte lidi zpět ze zajetí. Už to nemůžeme dál snášet,“ vyzvala. Ona i kurátorky podle webu The Times of Israel věří ve dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu, kdy budou žít Izraelci a Palestinci vedle sebe v míru.

Nejde jen o jeden obchod, reaguje palestinský umělec

Příměří situace ani po půl roce zatím příliš nenahrává, naopak konflikty na Blízkém východě ještě eskaloval před pár dny útok Íránu na Izrael. Ruth Patirová však vyjádřila naději, že podmínky budou splněny, aby mohla přivítat návštěvníky ještě před koncem bienále 24. listopadu. „Věřím, že pavilon otevřeme,“ řekla deníku The New York Times.

„Příměří a propuštění rukojmí může pro izraelský pavilon znamenat obvyklý obchod, ale pro nás ostatní je to pokračování 75 let trvající okupace a status quo apartheidu. Bojujeme za naše osvobození, nejen za příměří v roce 2024,“ vyjádřil se k rozhodnutí izraelské umělkyně palestinský umělec Dima Srouji.

Palestinští umělci jsou na Benátském bienále zastoupeni na hlavní výstavě a také prostřednictvím doprovodné výstavy s názvem Jihozápadní břeh, na níž se představují i umělci mimo tento region.

Bez vědomí izraelské vlády

Přestože mnoho Izraelců sdílí přání Patirové uzavřít příměří a dohodu o rukojmí, výzva k zastavení palby od umělkyně, který reprezentuje zemi na významné mezinárodní akci, by mohla vyvolat kritiku ze strany izraelských zákonodárců, obává se jedna ze dvou kurátorek izraelského pavilonu Tamar Margalitová.

Podle deníku The New York Times Margalitová tvrdí, že o uzavření pavilonu nebyla předem informovaná izraelská vláda, přestože zaplatila polovinu nákladů. Patirovou coby uměleckou reprezentantku země vybrala komise odborníků jmenovaná tamním ministrem kultury. Izraelská vláda se k rozhodnutí výstavu ukončit nevyjádřila. Zavřený pavilon nyní střeží příslušníci italské armády, píše The Guardian.

Petice mluví o genocidě, bienále o cenzuře

Organizátoři bienále se přitom izraelského pavilonu zastali proti tlakům skupiny, jež si říká Aliance pro umění, ne genocidu (ANGA – Art Not Genocide Alliance). Ta v březnu zveřejnila petici, v níž požadovala zákaz izraelské účasti kvůli válce v Pásmu Gazy. Podepsalo ji na třiadvacet tisíc lidí – ředitelé muzeí, kurátoři i umělci, včetně čtrnácti vystavujících z letošního bienále, například umělci z Chile, Finska nebo Nigérie.

ANGA viní Izrael, že se v Gaze dopouští genocidy. „Je nepřijatelné, aby se na platformě (bienále) objevovalo umění, které reprezentuje stát, jenž se podílí na pokračujících zvěrstvech vůči Palestincům v Pásmu Gazy,“ napsali autoři otevřeného dopisu.