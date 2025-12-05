Nemáme ambici být v rádiu, říkají The Ecstasy Of Saint Theresa k písni po 19 letech

Hudební skupina The Ecstasy Of Saint Theresa stvrdila svůj návrat novou skladbou po devatenácti letech. Vznikl k ní i videoklip. Uskupení patří k hlavním zástupcům české elektronické hudby. Stojí za ním hudební producent a skladatel Jan P. Muchow a zpěvačka a herečka Kateřina Winterová.
S bezmála dvě dekády trvajícím uměleckým mlčením se The Ecstasy Of Saint Theresa rozhodli skoncovat písní o mizejícím tichu. Nová skladba Moon Sun Anything je podle Winterové o osvobození, sebepřijetí a bourání předsudků.
Videoklip skupina natáčela obklopena nejmodernější technikou ve filmovém studiu v Kladně. Fanoušci ho poprvé viděli na dvou vyprodaných pražských koncertech koncem listopadu. „Nemáme ambici, že by se z nás najednou po třiceti letech existence kapely stal rádiový interpret. Nemusíme řešit, jestli se to bude někomu líbit,“ říká Muchow.
Ve filmu i v zahraničí
Už ve svých začátcích v devadesátých letech se ale líbili i za hranicemi. Skupina tehdy získala lukrativní smlouvu v Anglii. A ve svém pořadu ji hrál slavný moderátor John Peel. „Jedná se o pravděpodobně nejúspěšnější období, které česká nezávislá kytarová scéna zažila v zahraničí,“ míní publicista Miloš Hroch.
Hudba The Ecstasy Of Saint Theresa se objevila i třeba ve filmu Samotáři. Ještě předtím si Muchow sám před kamerou zahrál ve snímku Šeptej. Podobné zkušenosti má i herečka Winterová, dnes členka souboru Národního divadla v Praze.
Tvůrčí úsilí kapely by mělo dále pokračovat. Dvojice slibuje ještě minimálně další singl, možná i celé album. A patrně dřív než za dalších devatenáct let.