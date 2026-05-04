Vláda projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb a daňové změny


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Vláda v pondělí projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Ministerstvo financí očekává, že znovuzavedení EET přinese do veřejných rozpočtů ročně 14,4 miliardy korun, podle opozice jsou očekávání přehnaná. Součástí předloženého zákona jsou i daňové změny, kdy by vláda měla obnovit slevu na dani na studenta a za umístění dítěte do mateřské školy a zrušit zastropování nepeněžních benefitů pro zaměstnance. Nově by také mělo být od daně osvobozeno spropitné a daň z přidané hodnoty na nealkoholické nápoje podávané v restauracích by měla klesnout z 21 na 12 procent.

Kabinet se bude zabývat i trojicí poslaneckých návrhů. Pozitivně a bez připomínek se pravděpodobně postaví například k návrhu vládních poslanců na zpřísnění trestů za týrání člověka ve společné domácnosti, ale i za týrání zvířat. Ministři mají po týdnu na programu opět i novelu knihovního zákona. Vláda bude zasedat bez premiéra Andreje Babiše (ANO), který v neděli odcestoval na summit Evropského politického společenství v Jerevanu. Zřejmě kvůli jeho nepřítomnosti se neuskuteční zasedání koaliční rady, ta se obvykle schází ráno před zahájením schůze vlády.

Pozitivně by se měla vláda postavit k novele koaličních poslanců v čele s Lucií Šafránkovou (SPD), která zavádí povinnost obcí zajišťovat na své náklady kastrace opuštěných a zdivočelých koček. Obce by se podle novely navíc musely postarat o opuštěné domácí zvíře, které není zdivočelé a o něž nemá nikdo zájem. Předloha také zvyšuje pokuty za přestupky týrání zvířat a prodlužuje trest zákazu chovu.

Neutrální stanovisko nejspíš vláda zaujme k návrhu poslanců KDU-ČSL, jehož záměrem je snížit obcím, které vyprodukují malé množství směsných komunálních odpadů, o desetinu cíle pro minimální podíl odděleně soustřeďovaných komunálních odpadů.

Po týdnu je opět na programu novela knihovního zákona, která počítá s povinností vydavatelů odevzdávat vybrané elektronické publikace a elektronický periodický tisk podobně, jako je to u tištěných publikací. Kabinet bude jednat i například o prioritách zdravotně humanitárního programu MEDEVAC a programu Pomoc na místě pro letošní rok.

Pokračuje hašení požáru v Českém Švýcarsku. Na pomoc dorazí slovenské vrtulníky

Požár se přes noc nerozšířil, sdělil ve vysílání ČT mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Plochu požáru se daří zmenšovat, lokalizaci však hasiči zatím vyhlásit nemohou. V pondělí dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska, požár tak bude hasit celkem devět helikoptér, řekl České televizi v neděli večer generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. V noci na pondělí požár monitorovaly drony s termovizí. K požáru lesa vyjely jednotky také v Rusavě na Kroměřížsku, ale ten se již povedlo lokalizovat a přes noc nedošlo k jeho rozšíření.
06:27Aktualizovánopřed 17 mminutami

Úředník sám sobě povolil černé stavby. Teď je chce legalizovat

Zastupitelé Jičína mají projednat změnu územního plánu v lokalitě, kde se stavět nesmí. Pět domů tam už zbudoval někdejší referent stavebního úřadu Jiří Šulc. Sám sobě to povolil – dostal za to pokutu i zákaz činnosti. Teď chce černé stavby legalizovat. Bez změny územního plánu to ale není možné. V lokalitě rozestavěné bez povolení a kolaudace už přitom lidé zřejmě bydlí.
před 1 hhodinou

Plochu požáru v Českém Švýcarsku se daří zmenšovat, uvedl Vlček

Hasičům v národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikost je odhadem lehce pod sto hektary, lokalizaci však zatím vyhlásit nemohou. V pondělí dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska, požár tak bude hasit celkem devět helikoptér, řekl České televizi v neděli večer generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. K požáru lesa vyjely jednotky také na pražskou Zbraslav a k Rusavě na Kroměřížsku.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Opozice bude blokovat změny rozpočtových pravidel. Vládě by umožnily vyšší schodky

Opoziční strany chtějí v týdnu ve sněmovně zablokovat schválení zákona, kterým vláda navrhuje výrazně uvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti. Kabinet chce mimo výdajové rámce vyčlenit například náklady na dopravní infrastrukturu, přehrady, nové jaderné bloky nebo část výdajů na obranu. Podle opozice si tím vláda připravuje prostor pro vysoké schodky a větší zadlužování státu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) tvrdí, že současná pravidla jsou příliš přísná a neodpovídají plánovaným investicím.
před 10 hhodinami

Je otázkou, kdo zprostředkuje konec války, řekl Babiš po schůzce se Zelenským

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má zájem na ukončení války na Ukrajině, Česko si to rovněž přeje. Jde o to, kdo to zprostředkuje, řekl v neděli v podvečer premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s ukrajinskou hlavou státu v Jerevanu. Americký prezident Donald Trump nyní řeší krizi v Hormuzském průlivu, což podle šéfa ANO komplikuje situaci. Babiš však míní, že šance válku ukončit je. Do mírového procesu by se podle něj mohli zapojit lídři zemí střední Asie či turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Zelenskyj označil schůzku za produktivní a poděkoval Čechům za podporu jeho země.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Juchelka se nebrání růstu minimální mzdy, dle Středuly s tou současnou nelze vyžít

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) v Nedělní debatě ČT uvedl, že se nebrání postupnému růstu minimální mzdy až na 50 procent mzdy průměrné. Podle předsedy odborové centrály Josefa Středuly se s její současnou výší po zdanění a odvodech „nedá vyžít“. V debatě moderované Janou Peroutkovou se hosté věnovali také možným dopadům konfliktu na Blízkém východě. Šéf lidovců a jihomoravský hejtman Jan Grolich zdůraznil, že Česko potřebuje být součástí bezpečnější a soběstačnější Evropy, prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček (ODS) pak vyzval k přehodnocení priorit, které si EU stanovila před dvaceti lety.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Bez peněz se obrana zajistit nedá, upozornili Nečas s Rusnokem

„Doba se změnila v tom, že ohrožení bezpečnosti Evropy je úplně někde jinde, než bylo před pěti, deseti lety,“ míní bývalý premiér, exministr financí a někdejší guvernér ČNB Jiří Rusnok. „Bez těch peněz se to udělat prostě nedá,“ dodává. „Ty výdaje musí růst,“ souhlasí expremiér Petr Nečas (ODS) a doplňuje, že Česko je podle něj středně bohatým státem EU. „Nejsme ti chudáci, kteří nemají dost peněz pro naše lidi,“ prohlásil. V Nedělní debatě ČT moderované Janou Peroutkovou komentovali oba expremiéři také střety současné vlády s prezidentem ohledně summitu NATO, spor ohledně cesty předsedy Senátu na Tchaj-wan či kabinetem chystanou změnu rozpočtových pravidel.
před 15 hhodinami
