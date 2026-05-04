Vláda projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb a daňové změny

Vláda v pondělí projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Ministerstvo financí očekává, že znovuzavedení EET přinese do veřejných rozpočtů ročně 14,4 miliardy korun, podle opozice jsou očekávání přehnaná. Součástí předloženého zákona jsou i daňové změny, kdy by vláda měla obnovit slevu na dani na studenta a za umístění dítěte do mateřské školy a zrušit zastropování nepeněžních benefitů pro zaměstnance. Nově by také mělo být od daně osvobozeno spropitné a daň z přidané hodnoty na nealkoholické nápoje podávané v restauracích by měla klesnout z 21 na 12 procent.
Kabinet se bude zabývat i trojicí poslaneckých návrhů. Pozitivně a bez připomínek se pravděpodobně postaví například k návrhu vládních poslanců na zpřísnění trestů za týrání člověka ve společné domácnosti, ale i za týrání zvířat. Ministři mají po týdnu na programu opět i novelu knihovního zákona. Vláda bude zasedat bez premiéra Andreje Babiše (ANO), který v neděli odcestoval na summit Evropského politického společenství v Jerevanu. Zřejmě kvůli jeho nepřítomnosti se neuskuteční zasedání koaliční rady, ta se obvykle schází ráno před zahájením schůze vlády.
Pozitivně by se měla vláda postavit k novele koaličních poslanců v čele s Lucií Šafránkovou (SPD), která zavádí povinnost obcí zajišťovat na své náklady kastrace opuštěných a zdivočelých koček. Obce by se podle novely navíc musely postarat o opuštěné domácí zvíře, které není zdivočelé a o něž nemá nikdo zájem. Předloha také zvyšuje pokuty za přestupky týrání zvířat a prodlužuje trest zákazu chovu.
Neutrální stanovisko nejspíš vláda zaujme k návrhu poslanců KDU-ČSL, jehož záměrem je snížit obcím, které vyprodukují malé množství směsných komunálních odpadů, o desetinu cíle pro minimální podíl odděleně soustřeďovaných komunálních odpadů.
Po týdnu je opět na programu novela knihovního zákona, která počítá s povinností vydavatelů odevzdávat vybrané elektronické publikace a elektronický periodický tisk podobně, jako je to u tištěných publikací. Kabinet bude jednat i například o prioritách zdravotně humanitárního programu MEDEVAC a programu Pomoc na místě pro letošní rok.