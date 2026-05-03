Babiš se setkal se Zelenským. Poprvé od opětovného nástupu do čela vlády

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v neděli v Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Je to poprvé, co se lídři sešli od Babišova prosincového opětovného nástupu do čela tuzemské vlády. Babiš před odletem do Arménie odmítl komentovat témata rozhovoru s tím, že se ke schůzce vyjádří až po ní. S hlavou ukrajinského státu se naposledy sešel v roce 2019 v Kyjevě.
Premiér před odletem do Jerevanu sdělil, že by se znovu mohl s prezidentem země, která čelí pátým rokem plnohodnotné ruské invazi, setkat koncem června v polském Gdaňsku na konferenci k rekonstrukci Ukrajiny. Akce se uskuteční 25. a 26. června.
Bilaterální jednání státníků se odehrálo den před summitem Evropského politického společenství (EPC), kterého se oba zúčastní. Babiš během summitu plánuje jednat rovněž s dalšími evropskými lídry včetně britského premiéra Keira Starmera, předsedy srbské vlády Djura Macuta nebo moldavské prezidentky Maiy Sanduové.
Summit EPC se má zabývat energetickou a hospodářskou bezpečností, aktuální geopolitickou situací a posilováním stability v Evropě.