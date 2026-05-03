Babiš se setkal se Zelenským. Poprvé od opětovného nástupu do čela vlády


před 2 mminutami|Zdroj: ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v neděli v Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Je to poprvé, co se lídři sešli od Babišova prosincového opětovného nástupu do čela tuzemské vlády. Babiš před odletem do Arménie odmítl komentovat témata rozhovoru s tím, že se ke schůzce vyjádří až po ní. S hlavou ukrajinského státu se naposledy sešel v roce 2019 v Kyjevě.

Premiér před odletem do Jerevanu sdělil, že by se znovu mohl s prezidentem země, která čelí pátým rokem plnohodnotné ruské invazi, setkat koncem června v polském Gdaňsku na konferenci k rekonstrukci Ukrajiny. Akce se uskuteční 25. a 26. června.

Bilaterální jednání státníků se odehrálo den před summitem Evropského politického společenství (EPC), kterého se oba zúčastní. Babiš během summitu plánuje jednat rovněž s dalšími evropskými lídry včetně britského premiéra Keira Starmera, předsedy srbské vlády Djura Macuta nebo moldavské prezidentky Maiy Sanduové.

Summit EPC se má zabývat energetickou a hospodářskou bezpečností, aktuální geopolitickou situací a posilováním stability v Evropě.

Juchelka se nebrání růstu minimální mzdy, dle Středuly s tou současnou nelze vyžít

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) v Nedělní debatě ČT uvedl, že se nebrání postupnému růstu minimální mzdy až na 50 procent mzdy průměrné. Podle předsedy odborové centrály Josefa Středuly se s její současnou výší po zdanění a odvodech „nedá vyžít“. V debatě moderované Janou Peroutkovou se hosté věnovali také možným dopadům konfliktu na Blízkém východě. Šéf lidovců a jihomoravský hejtman Jan Grolich zdůraznil, že Česko potřebuje být součástí bezpečnější a soběstačnější Evropy, prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček (ODS) pak vyzval k přehodnocení priorit, které si EU stanovila před dvaceti lety.
15:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Bez peněz se obrana zajistit nedá, upozornili Nečas s Rusnokem

„Doba se změnila v tom, že ohrožení bezpečnosti Evropy je úplně někde jinde, než bylo před pěti, deseti lety,“ míní bývalý premiér, exministr financí a někdejší guvernér ČNB Jiří Rusnok. „Bez těch peněz se to udělat prostě nedá,“ dodává. „Ty výdaje musí růst,“ souhlasí expremiér Petr Nečas (ODS) a doplňuje, že Česko je podle něj středně bohatým státem EU. „Nejsme ti chudáci, kteří nemají dost peněz pro naše lidi,“ prohlásil. V Nedělní debatě ČT moderované Janou Peroutkovou komentovali oba expremiéři také střety současné vlády s prezidentem ohledně summitu NATO, spor ohledně cesty předsedy Senátu na Tchaj-wan či kabinetem chystanou změnu rozpočtových pravidel.
před 1 hhodinou

Dva úseky požáru v Českém Švýcarsku jsou nadále problematické

Hasiči v neděli odpoledne stále nemají pod kontrolou požár v národním parku České Švýcarsko, v noci se jim nicméně podařilo zabránit dalšímu šíření plamenů. Na místě zasahuje asi pět set hasičů a sedm vrtulníků, uvedl mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda s tím, že dva úseky ze čtyř jsou dál problematické. Od sobotního odpoledne hoří u Rynartic, části obce Jetřichovice. Podle Kalvody oheň zasáhl plochu o rozloze okolo jednoho kilometru čtverečního, tedy sta hektarů. Nadále platí zvláštní stupeň poplachu a vyhlášena zůstává i bezletová zóna.
06:38Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Konvoj svobody projel Plzní

Třetím dnem v neděli pokračovaly šestidenní Slavnosti svobody v Plzni, oslavy osvobození města americkou armádou na sklonku druhé světové války. Ulicemi projel tradiční Konvoj svobody s přibližně třemi sty kusy vojenské historické techniky. Slavnosti pořádá Plzeň od roku 1990 a po tři desetiletí jsou jejich pravidelnými čestnými hosty američtí a belgičtí veteráni, kteří západočeskou metropoli v květnu 1945 osvobozovali.
11:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů z ekonomiky debatovali o zaměstnávání absolventů

O plánech firem na omezování náboru absolventů z důvodu ekonomické nejistoty a snižování nákladů, ale také o zavádění umělé inteligence v Událostech, komentářích debatovali výkonný ředitel Grafton Recruitment a Gi Group Martin Malo a ambasador asociace HR Brainstorming a ředitel QuickJOBS Dalibor Herbrich. Svůj pohled na zaměstnávání mladých lidí připojila také viceprezidentka pro lidské zdroje z Vodafone Czech Republic Dana Fajmonová. O zájmu studentů o brigády posléze hovořil obchodní a provozní ředitel Index Nosluš Jindřich Hodek. Pořad se věnoval také tuzemskému textilnictví a nedostatku zaměstnanců v tomto odvětví. Danou problematiku rozebral ředitel školy Průmyslovka Liberec Jaroslav Semerád, své zkušenosti sdíleli spolumajitel společnosti CityZen Pavel Hrstka a René Němeček odpovědný ve stejné firmě za vývoj a technologii. Debatou provázeli Jakub Musil a Kristina Nováková.
před 3 hhodinami

Zvýšené riziko požárů se nově týká většiny území Česka a platí déle

Zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů nově hrozí v celém Česku s výjimkou jihozápadních Čech a lidé by s tímto rizikem měli počítat až do půlnoci z úterý na středu. Poté by se měla situace částečně zlepšit, uvedl v neděli Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který tak rozšířil své předchozí upozornění ohledně možných požárů i na celou Moravu a Slezsko a současně prodloužil platnost výstrahy publikované původně v sobotu.
před 6 hhodinami

VideoInspekce silniční dopravy rozdala pokuty za více než sto milionů

Kamiony a autobusy ve špatném technickém stavu, přetížené soupravy nebo řidiči manipulující s tachografem. Na podobné přestupky se od loňského července zaměřuje nově vzniklá Inspekce silniční dopravy. Za tuto dobu udělila pokuty za více než sto milionů korun. Inspektoři odhalují i jízdu bez karty řidiče, která zaznamenává dobu cesty a odpočinku. Únava a snížená pozornost za volantem pak podle policie mohou mít podobné následky jako řízení pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.
před 7 hhodinami
