Konvoj svobody projel Plzní

Třetím dnem pokračují šestidenní Slavnosti svobody v Plzni, oslavy osvobození města americkou armádou. Ulicemi projel tradiční Konvoj svobody s přibližně tři sta kusy vojenské historické techniky. Slavnosti pořádá Plzeň od roku 1990 a po tři desetiletí byli jejich pravidelnými čestnými hosty američtí a belgičtí veteráni, kteří ji v květnu 1945 osvobozovali.
Letos se v konvoji představil například lehký tank M24 Chaffee, ikonický M4A4 Sherman a tank „ničitel“ M36 Jackson. Oblohou nad Plzní několikrát během slavností proletěly historické válečné letouny P-51D Mustang, Harvard nebo B 75 Stearman.
Slavnosti zakončí 6. května hlavní vzpomínkový akt u památníku Díky, Ameriko!. Kromě dvou přímých účastníků druhé světové války a desítek rodinných příslušníků veteránů by se jej měli zúčastnit také čeští politici a velvyslanci USA a Belgie.