Konvoj svobody projel Plzní


3. 5. 2026 | Zdroj: ČTK, ČT24

Třetím dnem pokračují šestidenní Slavnosti svobody v Plzni, oslavy osvobození města americkou armádou. Ulicemi projel tradiční Konvoj svobody s přibližně tři sta kusy vojenské historické techniky. Slavnosti pořádá Plzeň od roku 1990 a po tři desetiletí byli jejich pravidelnými čestnými hosty američtí a belgičtí veteráni, kteří ji v květnu 1945 osvobozovali.

Letos se v konvoji představil například lehký tank M24 Chaffee, ikonický M4A4 Sherman a tank „ničitel“ M36 Jackson. Oblohou nad Plzní několikrát během slavností proletěly historické válečné letouny P-51D Mustang, Harvard nebo B 75 Stearman.

Slavnosti zakončí 6. května hlavní vzpomínkový akt u památníku Díky, Ameriko!. Kromě dvou přímých účastníků druhé světové války a desítek rodinných příslušníků veteránů by se jej měli zúčastnit také čeští politici a velvyslanci USA a Belgie.

Aktuálně z rubriky Regiony

Třetím dnem pokračují šestidenní Slavnosti svobody v Plzni, oslavy osvobození města americkou armádou. Ulicemi projel tradiční Konvoj svobody s přibližně tři sta kusy vojenské historické techniky. Slavnosti pořádá Plzeň od roku 1990 a po tři desetiletí byli jejich pravidelnými čestnými hosty američtí a belgičtí veteráni, kteří ji v květnu 1945 osvobozovali.
Zvýšené riziko požárů nově platí na většině území Česka

Zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů nově hrozí v celém Česku s výjimkou jihozápadních Čech a lidé by s tímto rizikem měli počítat až do středy. Poté by se měla situace částečně zlepšit. Uvedl to v neděli Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který tak rozšířil své předchozí upozornění ohledně možných požárů i na celou Moravu a Slezsko a současně prodlužil jeho platnost.
Hasiči zabránili šíření požáru lesa v Českém Švýcarsku, pod kontrolou ho nemají

Hasičům se v noci na neděli podařilo zabránit šíření požáru v národním parku České Švýcarsko, pod kontrolou ho ale nemají. V neděli bude zasahovat čtyři sta až pět set hasičů. Na místě má být i sedm vrtulníků a další speciální technika. Od sobotního odpoledne hoří u Rynartic, části obce Jetřichovice. Podle mluvčího HZS Ústeckého kraje Tomáše Kalvody oheň zasáhl plochu o rozloze okolo jednoho kilometru čtverečního. Platí zvláštní stupeň poplachu.
Stavebních surovin ubývá. O rozšíření těžby usilují firmy napříč Českem

Těžaři chtějí rozšířit lom na štěrkopísek ve Vejprnicích u Plzně. Okolní obce jsou proti a obávají se zvýšené dopravy. Stavebního materiálu ale začíná být nedostatek. Štěrkopísek je jednou ze surovin, kvůli nimž loni v říjnu vznikl vládní seznam ložisek strategického významu. O otevření dalších lomů na suroviny pro stavby v těchto měsících usilují těžaři napříč Českem. Stěžují si ale na zdlouhavé povolovací procesy.
V Českém Švýcarsku hoří les, oheň zasáhl přibližně sto hektarů

Hasiči od sobotního odpoledne zasahují v Rynarticích v národním parku České Švýcarsko u požáru lesa. Podle podvečerních informací ČT hoří plocha odhadem o velikosti kilometru čtverečního, tedy sta hektarů, což následně na síti X a pro ČT24 potvrdili i hasiči. První odhady hovořily o deseti hektarech. Agentura ČTK odpoledne uváděla i 900 hektarů. Vyhlášen byl zvláštní stupeň poplachu, s hašením z výšky pomáhají i vrtulníky, informoval před 18. hodinou mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. V okolí požáru platí bezletová zóna. Lesní požár hasiče zaměstnal také u Šašovic blízko Želetavy na Třebíčsku nebo u Kryštofova údolí na Liberecku.
Policisté nasadili první mobilní hlukoměr, odhaluje „řvoucí“ výfuky

Jako první v Česku využívají policisté z Olomouckého kraje mobilní hlukoměr. Ten jim bude sloužit pro kontrolu upravených výfuků motorek nebo aut. Na hluk – především v okolí Červenohorského sedla – si roky stěžují tamní obyvatelé i turisté.
Politické spektrum: Švýcarská demokracie, VÝZVA 2025, Klub angažovaných nestraníků

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 2. května přijali Tomáš Raždík (Švýcarská demokracie), Karolína Kubisková (VÝZVA 2025) a František Laudát (Klub angažovaných nestraníků). Debatu moderoval Bohumil Klepetko.
Sucho zvyšuje riziko požárů v části Česka, výstraha ČHMÚ platí celý víkend

Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu vznik a šíření požárů. Počátkem pracovního týdne bude pršet a nebezpečí požárů by se mělo snížit, plyne ze sobotní výstrahy zveřejněné na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V Praze zároveň platí v souvislosti s touto výstrahou zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech.
