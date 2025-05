Plzeňské Slavnosti svobody připomněly osvobození města Američany

ČTK

, pov

před 2 h hodinami | Zdroj: ČTK , ČT24

Plzeňské Slavnosti svobody

Druhý den plzeňských Slavností svobody, oslav 80. výročí osvobození města americkou armádou a konce druhé světové války, zahájila v sobotu mše za veterány a oběti válek. Bohoslužby v katedrále svatého Bartoloměje se zúčastnili rodinní příslušníci amerických a belgických veteránů, kteří v květnu 1945 osvobodili Plzeň.

Mši zahájil průvod s historickými vlajkami za doprovodu skotského dudáka. Zazněly přímluvy v češtině a angličtině. Mši sloužil biskup Tomáš Holub a zahájil ji spolu s náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky Karlem Řehkou. Holub, který byl na konci devadesátých let 20. století prvním českým vojenským kaplanem a účastnil se několika zahraničních misí, uvedl mši ve vojenské uniformě. Po několika minutách se převlékl do kněžského roucha. Účastníci bohoslužby, která je v posledních letech pravidelnou součástí slavností, se modlili za pomoc světu zasaženého násilím, za mír, za odhodlání všech, kteří nasazují své síly v boji se zlem a za uzdravení srdce mužů i žen, kteří zaslepeni nenávistí a sobectvím neváhají použít násilí pro dosažení svých cílů.

„Pravdou je, že člověk je schopen zla a to zla, které je brutální. Ale existuje i světlo na konci tunelu. Zlo nakonec není vítězné, dobro je silnější, je to světlo na konci tunelu, ale ten tunel může být hodně dlouhý,“ pronesl biskup během mše. Vzpomínky pamětníka Hostem plzeňských Slavností svobody je i devětadevadesátiletý americký veterán Harry Humason, který na konci druhé světové války s 5. pěší divizí 3. armády generála Pattona osvobozoval Evropu. Chtěl vidět, jak se tehdy rozbořená města a státy vzpamatovaly a změnily. „Jestli je na tom vůbec něco dobrého, tak jen to, že po válce může být obnoveno a znovu postaveno to, co bylo zbořeno a zničeno. To je jedna z věcí, které, doufám, že tady uvidím,“ řekl Humason.

Už z prvních pohledů, které v Praze a v Plzni viděl, byl nadšený. „Jsou to krásná města, nádherná architektura, je zajímavé vidět všechny nové krásné stavby,“ řekl veterán, který do Evropy přijel se svou dcerou Lindou a bývalým zetěm. Stihli krátce navštívit Nizozemsko, z Čech zamíří ještě do Frankfurtu nad Mohanem. Právě jeho obsazení na konci března 1945 se Humason jako mladičký voják účastnil a obrázky jeho zkázy a ruin má dodnes v paměti. Je tak zvědavý, jak se město od války změnilo. Příběhy z osvobozování Čech Do americké armády nastoupil jako dobrovolník hned po svých osmnáctinách v prosinci 1943. Do Čech se dostal na méně než týden, neměl tak prý ani čas na to moc poznat zdejší zemi a lidi. Příběhy z války i z českého území má ale stále v paměti. Vzpomíná například na to, jak jako náhradník obsluhující lehký kulomet B.A.R. přijížděl s armádou k Teplé Vltavě, kterou měli překročit. Spěchali, protože měli pokyn postupovat co nejrychleji na pomoc Praze, kde začalo povstání.

„Na druhém břehu byly bunkry a připravené německé 88milimetrové kanony a kulomety. Podíval jsem se na tu řeku a vybavila se mi situace, kterou jsme zažili předtím v Německu,“ zavzpomínal veterán. Dříve v Německu se prý s jednotkou blížil k pontonovému mostu přes řeku, kterou krátce před tím překročili Američané. V řece byly čluny a z nich sbírali z vody padlé vojáky a rovnali je na břehu jako klády dřeva. „Vybavilo se mi to a měl jsem obavy, že i tady může nastat krvavá bitva. Pak nám byl řečeno, že nemáme střílet na německé letadlo. Ukázalo se, že v něm letí německá delegace na jednání o kapitulaci. A pak válka skončila a my jsme tu řeku nemuseli překročit,“ vybavuje si dodnes Humason. Vzpomíná i na to, jak k Američanům na konci války utíkali Němci, aby se nedostali do zajetí Sovětské armády. Průběh slavností Program slavnosti pokračoval v sobotu v chladnějším a podmračenějším počasí, než bylo páteční horké odpoledne. Na několika pódiích v centru se odehrávají koncerty, v řadě vojenských kempů předvádějí nadšenci vojenské historie život na konci války. Kromě ukázek vojenských ležení a historické techniky nechybí ani nahlédnutí do civilního života. Konají se přehlídky dobové módy či tančírny.