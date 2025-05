Zlín i Vsetín si připomínají konec druhé světové války

Před osmdesáti lety se dočkal osvobození Zlín a krátce na to i Vsetín, a to díky Rudé armádě s jednotkami rumunské armády, příslušníky 1. československého armádního sboru pod velením generála Karla Klapálka a 1. československou partyzánskou brigádou Jana Žižky. Osvobození se věnuje výstava Nezapomeňme – 80 let od vítězství, která na náměstí Míru ve Zlíně potrvá do 12. května. Ve Vsetíně budou oslavy v Domě kultury. Připraveny tam jsou dvě výstavy i dvoudenní mezinárodní konference.

Shromáždění u památníku v centru Zlína si nyní nenechala ujít ani Jiřina Dědáková. Okupaci a válečné hrůzy má stále v paměti. „Tatínek byl třikrát zavřený. A nebýt paní Baťové, tak by nepřežil. Velmi jsme to prožívali. My jsme totiž bydleli v Baťově vile. A tam nám spadly dvě bomby,“ vzpomíná i na největší bombardování Zlína v listopadu 1944. O půl roku později se Zlín dočkal osvobození. Díky sovětským, rumunským i československým vojákům a partyzánům. Jiřině Dědákové bylo tehdy čtrnáct let.

Architektka Eva Jiřičná vyrůstala v baťovském domku na ulici Lomená ve zlínské čtvrti Díly. Z válečného dění si vybavuje bombardování, před kterým se utíkala schovat s maminkou k blízkému lesu, a osvobození města a příjezd osvoboditelů. „Vzpomínám si, jak jsme vyšli ze zámečku a na cestě ruské tanky, vojáci, my jsme na ně házeli ratolesti, hlavně tedy květy kaštanů. Pro mě to byl úžasný zážitek, symbolický, že to byl konec války. Já nevím, co si dítě představuje pod koncem války, ale představila jsem si, že je to něco úžasně důležitého a radostného. Tak jsem tam poskakovala,“ vzpomíná.

Nemůže zapomenout ani na výjev, kdy z jednoho tanku vyhodili vojáka do příkopu. „Moje maminka, paní Pokorná a ještě několik žen tam okamžitě běželo, já jsem musela držet Jarušku za ruku a stát. No a ony se snažily ho ošetřit, poněvadž byl zraněný, ale nebyl ještě mrtvý. A to už mám jenom z povídání maminky, že se snažila zastavit jeden z těch tanků a říct: ,On je zraněný, on není mrtvý.‘ A jeden z těch oficírů řekl: ,Nas mnogo.‘ A odjel,“ říká.