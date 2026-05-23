Ben Gvir po aféře s ponižováním aktivistů nesmí do Francie


23. 5. 2026Aktualizovánopřed 26 mminutami|Zdroj: ČTK

Francie zakázala na své území vstup izraelskému ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben Gvirovi kvůli videu, kde se vysmívá zadrženým aktivistům z humanitární flotily, která mířila do Pásma Gazy. Počínání izraelských sil i chování samotného Ben Gvira označilo několik evropských zemí za nepřijatelné, ohavné či nelidské. Rostoucí počet členských států EU požaduje sankce.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot ve svém příspěvku na sociální síti X také napsal, že spolu se svým italským protějškem žádá Evropskou unii, aby na Ben Gvira uvalila sankce. K uvalení restrikcí vyzvalo také Španělsko.

Izraelská armáda lodě s humanitární pomocí zastavila začátkem tohoto týdne v mezinárodních vodách. Zadržela při tom 422 osob ze čtyř desítek zemí, které poté zavlekla do židovského státu, což řada západních států odsoudila.

Ještě větší kritiku ale vyvolalo ve středu video, které zachycuje desítky spoutaných aktivistů klečících na zemi, a to pod dohledem maskovaných příslušníků izraelských bezpečnostních složek a za přítomnosti ministra národní bezpečnosti. Na záznamu jsou také vidět policisté srážející jednu aktivistku k zemi. Ben Gvir na videu s úsměvem mává izraelskou vlajkou či pokřikuje na zadržené aktivisty.

Řada zemí odsoudila chování izraelského ministra k aktivistům z flotily
Izraelský ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben Gvir ve Starém Městě v Jeruzalémě (14. května 2026)

Video, které krajně pravicový ministr zveřejnil s dodatkem „Takhle vítáme podporovatele terorismu. Vítejte v Izraeli“, ve středu odsoudily Španělsko, Francie, Británie, Irsko, Nizozemsko, Německo, Belgie, Řecko, Polsko či Itálie. Špatné zacházení s aktivisty označily za nepřijatelné, ohavné či nelidské. Některé země si kvůli incidentu předvolaly izraelského velvyslance.

Ben Gvirovo chování odsoudil i izraelský premiér Benjamin Netanjahu a rovněž Spojené státy, největší spojenec Izraele. Netanjahu uvedl, že Ben Gvirovo chování „není v souladu s hodnotami a normami Izraele“, napsala agentura Reuters. Dříve však označil humanitární misi za „škodlivý plán“ zaměřený na podporu teroristického hnutí Hamás.

Všichni zahraniční aktivisté z flotily už byli během týdne deportování ze země. Po zadržení si řada z nich stěžovala na násilí, sexuální ponižování i zranění způsobená členy izraelských bezpečnostních složek.

„Bili nás a kopali,“ stěžují si aktivisté z flotily na chování izraelských sil
Zadržení aktivisté z flotily mířící ke Gaze

Zákazů přibývá

Rovněž polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski požádal v souvislosti s nejnovějším incidentem ministerstvo vnitra, aby Ben Gvirovi zamezilo vstup do země.

Ben Gvirovi, stejně jako dalšímu izraelskému krajně pravicovému ministrovi Becalelu Smotričovi, už loni zakázalo vstup na svá území Nizozemsko, Slovinsko, Austrálie, Kanada, Nový Zéland, Norsko, Británie či Španělsko, a to kvůli jejich chování a výrokům vůči Palestincům.

Ben Gvir a Smotrič dlouhodobě volají po anexi palestinských území a odmítají vznik palestinského státu a svými prohlášeními na toto téma podle analytiků podněcují i násilnosti židovských osadníků vůči Palestincům.

Izraelský parlament vyzval k anexi Západního břehu
Izraelští osadníci obhlížejí Západní břeh

Výběr redakce

Izrael provedl několik úderů v Libanonu

Izrael provedl několik úderů v Libanonu

02:31Aktualizovánopřed 16 mminutami
Ben Gvir po aféře s ponižováním aktivistů nesmí do Francie

Ben Gvir po aféře s ponižováním aktivistů nesmí do Francie

16:18Aktualizovánopřed 26 mminutami
Při explozi v čínském dole zemřelo devadesát lidí

Při explozi v čínském dole zemřelo devadesát lidí

08:09Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Plaga s Pospíšilem probrali chystané změny v zákoně o vysokých školách

VideoPlaga s Pospíšilem probrali chystané změny v zákoně o vysokých školách

před 3 hhodinami
Učitelů byl nedostatek, poslali nás všechny učit, vzpomíná vědkyně

Učitelů byl nedostatek, poslali nás všechny učit, vzpomíná vědkyně

před 3 hhodinami
Mladík obviněný z vraždy dívky v Pardubicích je ve vazbě

Mladík obviněný z vraždy dívky v Pardubicích je ve vazbě

před 3 hhodinami
NATO by mělo po ruských provokacích dle Pavla „vycenit zuby“

NATO by mělo po ruských provokacích dle Pavla „vycenit zuby“

před 3 hhodinami
V Kalifornii hrozí výbuch nádrže s toxickou chemikálií

V Kalifornii hrozí výbuch nádrže s toxickou chemikálií

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Izrael provedl několik úderů v Libanonu

Izrael v pátek večer provedl pět leteckých útoků ve východním Libanonu. Zasáhl i dvě budovy v okolí města Súr na jihozápadě země, napsala agentura AFP. Navzdory příměří z poloviny dubna mezi sebou svádí boje izraelská armáda s teroristickým hnutím Hizballáh. V sobotu Izrael bombardoval obytnou budovu v jiholibanonském okrese Nabatíja a zabil sedmiletého chlapce a několik členů rodiny zranil, uvedl deník L’Orient-Le Jour (OLJ). Ve stejnojmenném městě zasáhl vojenskou základnu a zranil libanonského vojáka, sdělila libanonská armáda.
02:31Aktualizovánopřed 16 mminutami

Ben Gvir po aféře s ponižováním aktivistů nesmí do Francie

Francie zakázala na své území vstup izraelskému ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben Gvirovi kvůli videu, kde se vysmívá zadrženým aktivistům z humanitární flotily, která mířila do Pásma Gazy. Počínání izraelských sil i chování samotného Ben Gvira označilo několik evropských zemí za nepřijatelné, ohavné či nelidské. Rostoucí počet členských států EU požaduje sankce.
16:18Aktualizovánopřed 26 mminutami

Při explozi v čínském dole zemřelo devadesát lidí

Nejméně devadesát lidí přišlo o život při důlním neštěstí v Číně. Dalších sto osob skončilo v nemocnici, informoval server BBC News s odkazem na novou bilanci, kterou zveřejnila čínská státní média. Ta dříve sdělila, že v pátek došlo v uhelném dole na severovýchodě země k výbuchu plynu. Jde o nejhorší důlní neštěstí v Číně za 17 let, napsala agentura AFP. Peking přislíbil přísně potrestat viníky.
08:09Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ukrajina hlásí mrtvé, počet obětí roste i v okupovaném Starobilsku

Nejméně tři lidé zemřeli a pět utrpělo zranění při ruských útocích na Charkovskou oblast, sdělil náčelník správy tohoto regionu Oleh Syněhubov. V Chersonu ruské drony zabily dva lidi, uvedla agentura Interfax-Ukrajina. Jeden člověk zemřel u města Sumy po útoku na pohřební průvod, píše Ukrajinska pravda. Počet obětí pátečního útoku ve Starobilsku v okupované Luhanské oblasti stoupl na jedenáct a deset osob se pohřešuje, oznámily ruské úřady. Podobná tvrzení nelze ve válečných podmínkách nezávisle ověřit.
11:01Aktualizovánopřed 3 hhodinami

NATO by mělo po ruských provokacích dle Pavla „vycenit zuby“

Severoatlantická aliance by měla tvrději a rozhodněji reagovat na provokace, kterých se dopouští Rusko na východním křídle Aliance, uvedl podle britského listu The Guardian prezident Petr Pavel. Moskva je činí opakovaně, NATO by proto mělo „vycenit zuby“, cituje hlavu státu list. Drony se v tomto týdnu ve vzdušných prostorech pobaltských států objevily hned několikrát.
před 3 hhodinami

V Kalifornii hrozí výbuch nádrže s toxickou chemikálií

Úřady v jižní Kalifornii se snaží zabránit výbuchu nádrže, ze které uniká nebezpečná chemikálie. Přibližně 40 tisíc lidí bylo evakuováno, napsala agentura AP. Drama se odehrává v závodě na výrobu plastů pro letecký průmysl ve městě Garden Grove.
před 3 hhodinami

Stvořili jsme vlastní komunikační prostor, říká k triumfu Tiszy Orbánová

Vítězství maďarské opoziční strany Tisza v parlamentních volbách nebylo výsledkem jedné kampaně či sloganu, ale dlouhodobé systematické práce, budování důvěry a osobního kontaktu s voliči. Na posledním dni bezpečnostní konference Globsec Forum 2026 to řekla nová šéfka maďarské diplomacie Anita Orbánová. Podle ní kampaň ukázala, že politickou důvěru nelze nahradit pouze mediální silou.
před 5 hhodinami

Vojenská integrace Ruska s Běloruskem ohrožuje celou Evropu, říká Cichanouská

Hlubší vojenská integrace Ruska a Běloruska představuje bezpečnostní hrozbu pro celou Evropu, nikoliv jen pro země na východním křídle NATO. V rozhovoru s ČTK to uvedla vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. Režim diktátora Alexandra Lukašenka podle ní slouží Moskvě jako nástroj zastrašování a nátlaku vůči evropským státům.
před 8 hhodinami
Načítání...