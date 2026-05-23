Ben Gvir po aféře s ponižováním aktivistů nesmí do Francie

Francie zakázala na své území vstup izraelskému ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben Gvirovi kvůli videu, kde se vysmívá zadrženým aktivistům z humanitární flotily, která mířila do Pásma Gazy. Počínání izraelských sil i chování samotného Ben Gvira označilo několik evropských zemí za nepřijatelné, ohavné či nelidské. Rostoucí počet členských států EU požaduje sankce.
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot ve svém příspěvku na sociální síti X také napsal, že spolu se svým italským protějškem žádá Evropskou unii, aby na Ben Gvira uvalila sankce. K uvalení restrikcí vyzvalo také Španělsko.
Izraelská armáda lodě s humanitární pomocí zastavila začátkem tohoto týdne v mezinárodních vodách. Zadržela při tom 422 osob ze čtyř desítek zemí, které poté zavlekla do židovského státu, což řada západních států odsoudila.
Ještě větší kritiku ale vyvolalo ve středu video, které zachycuje desítky spoutaných aktivistů klečících na zemi, a to pod dohledem maskovaných příslušníků izraelských bezpečnostních složek a za přítomnosti ministra národní bezpečnosti. Na záznamu jsou také vidět policisté srážející jednu aktivistku k zemi. Ben Gvir na videu s úsměvem mává izraelskou vlajkou či pokřikuje na zadržené aktivisty.
Video, které krajně pravicový ministr zveřejnil s dodatkem „Takhle vítáme podporovatele terorismu. Vítejte v Izraeli“, ve středu odsoudily Španělsko, Francie, Británie, Irsko, Nizozemsko, Německo, Belgie, Řecko, Polsko či Itálie. Špatné zacházení s aktivisty označily za nepřijatelné, ohavné či nelidské. Některé země si kvůli incidentu předvolaly izraelského velvyslance.
Ben Gvirovo chování odsoudil i izraelský premiér Benjamin Netanjahu a rovněž Spojené státy, největší spojenec Izraele. Netanjahu uvedl, že Ben Gvirovo chování „není v souladu s hodnotami a normami Izraele“, napsala agentura Reuters. Dříve však označil humanitární misi za „škodlivý plán“ zaměřený na podporu teroristického hnutí Hamás.
Všichni zahraniční aktivisté z flotily už byli během týdne deportování ze země. Po zadržení si řada z nich stěžovala na násilí, sexuální ponižování i zranění způsobená členy izraelských bezpečnostních složek.
Zákazů přibývá
Rovněž polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski požádal v souvislosti s nejnovějším incidentem ministerstvo vnitra, aby Ben Gvirovi zamezilo vstup do země.
Ben Gvirovi, stejně jako dalšímu izraelskému krajně pravicovému ministrovi Becalelu Smotričovi, už loni zakázalo vstup na svá území Nizozemsko, Slovinsko, Austrálie, Kanada, Nový Zéland, Norsko, Británie či Španělsko, a to kvůli jejich chování a výrokům vůči Palestincům.
Ben Gvir a Smotrič dlouhodobě volají po anexi palestinských území a odmítají vznik palestinského státu a svými prohlášeními na toto téma podle analytiků podněcují i násilnosti židovských osadníků vůči Palestincům.