Prastaré íránské písmo rozluštil jediný vědec


před 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Íránská civilizace, které americký prezident Donald Trump na začátku dubna pohrozil zničením, je tématem, kterému se francouzský archeolog Francois Desset věnuje s plným zápalem již více než dvě desetiletí. A navíc se tomuto badateli podařilo v roce 2022 rozluštit více než čtyři tisíce let staré písmo, které bylo považováno za nerozluštitelné, napsala agentura AFP.

Lineární elamština, či lineární elamské písmo, je dnes už zaniklý systém písma. Název odkazuje na civilizaci Elamu, která existovala ve starověku na jihu dnešního Íránu a byla rivalem sousední Mezopotámie. V rozhovoru pro agenturu AFP Desset, který spolupracuje s katedrou pro výzkum antických věd na Lutyšské univerzitě, vysvětluje, že lineární elamština je jediným „skutečně místním“ písmem ze všech, která se v dlouhé historii Íránu používala.

„Všechna ostatní – klínové písmo, arabská abeceda nebo řecká abeceda – byla dovezena ze západu,“ říká 43letý archeolog. A perština, která je indoevropského původu a jež je v současnosti oficiálním jazykem v Íránu, je zapisovaná arabskou abecedou. Je „mnohem blíže francouzštině než elamskému jazyku“, ujišťuje Desset.

Písmo, které nikdo nedokázal vyluštit sto let

Pro tohoto bývalého studenta pařížské Sorbonny začalo dobrodružství v Íránu v roce 2006, kdy se účastnil vykopávek na jihu země, při nichž byly objeveny tabulky psané lineárním elamským písmem. Tento písemný systém, složený ze 77 znaků – ve tvaru kosočtverců, křivek a dalších geometrických útvarů –, byl objeven v roce 1903 francouzskou expedicí zkoumající archeologické naleziště v Súsách, starověkém elamském městě na jihozápadě dnešního Íránu.

Podle výzkumníka však po desetiletí odolával tento jazyk pokusům o rozluštění, pravděpodobně kvůli velmi omezenému počtu známých nápisů. Až do chvíle, kdy mohl na vlastní oči (a ne jen na fotografiích) spatřit starověké vázy ze sbírky Mahboubianů, jedné íránské rodiny žijící v exilu v Londýně.

Interpretace znaků lineární elamštiny
Zdroj: Wikimedia Commons/François Desset (CC-BY-4.0)

V roce 2015 díky těmto vázám „získal přístup k deseti novým textům a klíč k rozluštění byl právě v nich“, pokračoval tento „Champollion moderní doby“, jak ho přezdívají některá média. Jedná se o odkaz na slavného francouzského dešifrovatele egyptských hieroglyfů z 20. let 19. století.

Klíče k pochopení

V Lutychu spolupracuje François Desset s egyptologem a profesorem asyriologie, a také s jedním odborníkem na starověké civilizace Mezopotámie, dnešního Iráku. Tato trojice představuje podle AFP v akademickém světě jedinečné centrum unikátních schopností zaměřené na tři historické kolébky písma.

„Klíčem k rozluštění písma jsou vlastní jména, názvy míst, bohů a králů,“ pokračuje Desset. „Pro Champolliona to byla jména řeckých panovníků, Ptolemaia či Kleopatry... Identifikoval znaky, které označovaly jména těchto panovníků. Mým Ptolemaiem je panovník jménem Šilhaha, který vládl kolem roku 1950 před naším letopočtem.“

V sekvenci čtyř znaků orientalista zjistil, že poslední dva jsou stejné, což přesně odpovídá konci jména Šilhaha. Dnes François Desset uvádí, že má k dispozici 45 nápisů v lineárním elamském písmu, což je dvakrát více než před dvaceti lety.

Pravěké malby a písmo naznačují napojení Madagaskaru na Egypt a Borneo
Jeskynní malba z Madagaskaru

Získané znalosti v oblasti dešifrování mu možná nyní umožní vrátit se v čase a studovat tabulky v „protoelamském“ písmu z ještě dřívějšího období. Ty jsou rovněž uloženy v pařížském Louvru spolu s nálezy z první poloviny 20. století.

Uprostřed války na Blízkém východě se tento akademik, který žil v Íránu v letech 2014 až 2020, raduje, že může zviditelnit bohaté íránské dědictví. „Doufám, že tato práce bude mít pozitivní dopad na íránskou kulturu a identitu, až se situace uklidní,“ uzavírá.

Evropa se příliš spoléhá na čínské zelené technologie, varují experti

Nadměrná závislost Evropy na dovozu čínských zelených technologií může podle odborníků představovat vážné ekonomické a bezpečnostní riziko. Podle zprávy, o které informoval deník The Guardian, směřuje kvůli tomu evropský kontinent pomalu k řadě geopolitických problémů.
včera v 08:00

VideoVirtuální výcvik vojáků i robotičtí hlídači. Experti z ČVUT představili novinky

Roboti jako hlídači míst důležitých pro fungování státu nebo virtuální realita jako cvičiště pro vojáky. Špičkové bezpečnostní technologie jsou klíčovou součástí moderní obrany. To nejnovější z tuzemské vědy představili experti z ČVUT. Roboty lze podle vedoucího laboratoře výpočetní robotiky Jana Faigla z ČVUT nasadit všude tam, kam nechceme vysílat lidi. Samotná fyzická schránka není to hlavní – vědci pracují na mozku, tedy softwaru, který stroje pohání. Podle Faigla je důležité, aby se robot dokázal venku pohybovat bez dostupnosti satelitní navigace. To mu může umožnit řada senzorů.
2. 5. 2026

Tohle je první mapa čichu. Vytvořili ji na Harvardu

Lidský čich je nejméně prozkoumaný smysl. Má sice pro poznávání světa nejmenší význam, ale přesto jeho poruchy mohou přinášet řadu zdravotních problémů. Pomoci by mohla první čichová mapa, která propojila nos a mozek.
2. 5. 2026

Velartovi museli o Černobylu mlčet, doporučovali alespoň sprchu a sušené mléko

Čtrnáct řádků, šedesát šest slov – tolik věnovala československá média oznámení o jaderné katastrofě v Černobylu. Rudé právo vydalo první zmínku o havárii v úterý 29. dubna 1986, až tři dny po incidentu. Už od pondělí se nicméně díky zprávám ze zahraničí mezi lidmi objevovaly informace o uniklé radiaci a nebezpečí. V komplikované situaci byli čeští odborníci – tušili nebezpečí, mluvit o něm ale nesměli.
2. 5. 2026

Američtí vojáci se už nemusí očkovat proti chřipce. Vojenští lékaři vidí rizika

Každoroční očkování proti chřipce již pro americké vojáky není povinné, uvedl minulý týden americký ministr obrany Pete Hegseth ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Tento krok poté kritizovala řada odborníků.
1. 5. 2026

Změny klimatu a extrémní počasí zdražují potraviny i pojištění, píše Bloomberg

Extrémní výkyvy počasí v důsledku změn klimatu, například v podobě vln veder a sucha, devastují produkci potravin, poškozují kritickou infrastrukturu a vedou k prudkému nárůstu cen pojistného, uvedla v analýze agentura Bloomberg. Ekonomové a centrální bankéři varují, že cenové šoky nemusejí být jen dočasné, ale že se stávají trvalou hrozbou pro stabilitu trhu.
30. 4. 2026

V Černobylu je nejhůř zamořený Červený les. Po invazi si tam ale Rusové udělali zákopy

O zkušenostech s Černobylem, kde před čtyřiceti lety došlo k jaderné havárii, vypráví muž, který má toto místo prochozené křížem krážem. Andrej Pastorek se dostal i do míst, která okupovali ruští vojáci při invazi na Ukrajinu.
30. 4. 2026
