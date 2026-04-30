V Černobylu je nejhůř zamořený Červený les. Po invazi si tam ale Rusové udělali zákopy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

O zkušenostech s Černobylem, kde před čtyřiceti lety došlo k jaderné havárii, vypráví muž, který má toto místo prochozené křížem krážem. Andrej Pastorek se dostal i do míst, která okupovali ruští vojáci při invazi na Ukrajinu.

Jaderná katastrofa, ke které došlo v Černobylu, změnila Sovětský svaz, změnila pohled na jadernou energetiku, změnila ale i samotnou rozsáhlou oblast desítky čtverečních kilometrů kolem elektrárny. Možná, z hlediska lidské civilizace, navždy. Pro sérii Stín atomového věku promluvil o zóně kolem elektrárny Andrej Pastorek, slovenský IT expert, člen Slovenské nukleární společnosti, provozovatel stránky Černobyl.info a také dobrovolný hasič.

Do zóny kolem Černobylu jezdí už skoro půlku svého života. S kamerou, informacemi a příběhy, ale hlavně s humanitární pomocí. Navštěvuje místní, ale také dokumentuje proměny zóny kolem Černobylu nebo třeba města Pripjať, protože zóna ani zdaleka není mrtvá. Jen v samotné elektrárně totiž pracuje ještě víc než dva tisíce lidí, kteří se podílejí jednak na vyřazování elektrárny, ale také na monitorování vyhořelého jaderného paliva a na monitoringu sarkofágu čtvrtého bloku.

Kam se dnes vlastně případný návštěvník Černobylu dostane?

Nejpřísnější pravidlo je, že člověk, který vstoupí do černobylské zóny, musí mít vždy někoho, nějakého průvodce. Může se pohybovat jen po vyznačených trasách, které samozřejmě zná jen průvodce. Co se týká dalších pravidel, tak to je třeba dodržování hygieny. Nesmí se jíst ani pít ve venkovním prostředí, nesmí se například nic pokládat na zem.

Zakázáno je chodit všeobecně do budov, protože jim hrozí zhroucení a statika je už po čtyřiceti letech velmi narušená.

Speciál Černobyl: stín atomového věku
Černobyl: stín atomového věku – 1. díl: Zářné zítřky

Jaké jsou tedy ty nástrahy plynoucí z radiace?

Každý průvodce by měl mít minimálně dozimetr, který ukazuje radioaktivitu v okolí. Je třeba říct, že černobylská zóna není zamořená pravidelně – na některých místech ty úrovně radiace jsou téměř běžné. Ale naopak jsou místa, kde to je velmi nebezpečné a člověk se tam nemůže zdržovat dlouho. Trasy, kde se pohybuje běžný turista, jsou ale vyčištěné a nejsou tak nebezpečné. Jinými slovy, ta nebezpečná místa jsou popsaná a nesmí se tam chodit.

Co se týká zamoření, tak nejvíc zamořené je místo blízko elektrárny. Nazývá se Červený les. To je místo, kam padl první radioaktivní spad po havárii. A také místo, které proběhlo médii chvíli po ruské invazi (v únoru 2022) – ruští vojáci tam tehdy dostali příkaz se zakopat, což učinili s neblahými zdravotními následky. Viděl jsem ty zákopy naživo na vlastní oči, byl to z jejich strany jasný příklad nedodržování radiačních pravidel.

Oni celý měsíc, co tam byli, tak jedli, pili a spali v tomto zamořeném prostředí bez jakýchkoliv ochranných pomůcek.

Rychlé ovládnutí Černobylu okupanty nebyla náhoda. Stála za tím síť ruských agentů, píše Reuters
Rusové odřízli elektrárnu v Černobylu od energie

Jaké další negativní efekty mělo ruské tažení v černobylské zóně?

Když se pohybujete přes černobylskou zónu vozidly, je zapotřebí je zkontrolovat, hlavně kola – jestli na nich a na podvozku není něco radioaktivního.

Mohli jsme vidět, že Rusové s těžkými obrněnými vozidly projeli přes celou zónu bez jakékoli kontroly, takže je možné, že na těch vozidlech vynášeli kontaminovanou půdu a bláto ven ze zóny bez jakékoliv kontroly. A zároveň senzory, které v zóně fungují a které dalším mezinárodním organizacím dodávají potřebná data, ukázaly, že se tam něco děje. Mohl za to radioaktivní prach.

Před čtyřiceti lety došlo ke katastrofě v Černobylu
Černobylská jaderná elektrárna v květnu 1986

To bylo na začátku po invazi, později tyto sondy nedávaly žádná data. Bylo to způsobeno tím, že byly zničené serverovny, kam se ta data posílala. A tak nikdo nevěděl, jaký je stav radiace v zóně.

Černobyl: stín atomového věku

Ekonomika vzrostla v prvním čtvrtletí meziročně o 2,1 procenta, odhaduje ČSÚ

Ukrajinské drony zasáhly rafinerii firmy Lukoil u ruského města Perm

Izrael vyzval k evakuaci dalších osmi vesnic v Libanonu

„Zběhnutí" Emirátů je ranou pro Saúdy. Může rozkolísat ceny ropy

Izrael u Řecka zastavil humanitární flotilu do Gazy, zadržel asi 175 lidí

Ministryně Mrázová odmítla výzvy k rezignaci, předpisy prý neporušila

Izrael nevyloží loď s obilím, které podle Ukrajiny Rusko ukradlo na jejím území

Po zásahu v příbramské nemocnici policie stíhá šest lidí a tři firmy

Česko zasáhlo sucho, situace se jen tak nezlepší. Na Slovensku je ještě hůř

Kvůli nedostatku srážek a stále vyšším teplotám se ve střední Evropě prohlubuje půdní sucho. Na některých místech už odborníci varují před závažnými dopady na zemědělství.
před 21 hhodinami

Štíři mají klepeta vyztužená železem. Jako by je vyrobil špičkový kovář, říká studie

Organismy na Zemi umí využívat zdroje ze svého okolí, včetně prvků, jako je železo, mangan nebo zinek. Konkrétně štíři si z nich staví své zbraně. Vědci teď poprvé detailně popsali, jak to tito tvorové dělají.
včera v 14:34

V Evropě přibylo rostlin, které upřednostňují dusíkatou půdu. Reagují tak na člověka

Během posledního půlstoletí v Evropě výrazně přibylo rostlinných druhů, které mají rády půdu bohatou na živiny s vysokým obsahem dusíku. Mírně přibylo i druhů tolerujících stín. Vyplývá to z výsledků dosud nejrozsáhlejšího vegetačního výzkumu v Evropě, který provedl tým vědců ze Zemědělské univerzity v Praze (ČZU) pod vedením botanika Gabriela Midola. Rostliny jako kopřiva, ostružiník nebo svízel se tak objevují v krajině stále víc.
včera v 11:14

Evropa se otepluje nejrychleji z kontinentů

Evropa je podle nové zprávy o klimatu nejrychleji se oteplujícím kontinentem na Zemi. Dopady se projevují ve vlnách veder, nedostatku vody v řekách, častějších požárech, ale také v mizení ledovců. Dohromady to podle vědců ohrožuje evropskou biodiverzitu.
včera v 04:00

Nákladní člun se s keporkakem zvaným Timmy vydal do Severního moře

Tým dobrovolníků na severu Německa se v úterý pustil do dalšího pokusu o záchranu velryby, která zde v březnu uvázla na mělčině. Podařilo se ji dostat na speciální nákladní člun, který se následně vydal na cestu z Baltského do Severního moře. Pokusy o záchranu keporkaka zvaného Timmy poutají velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.
28. 4. 2026Aktualizováno28. 4. 2026

Spor o léky na Alzheimerovu nemoc. Studie tvrdí, že nejsou účinné, část vědců nesouhlasí

Evropské úřady na konci loňského roku registrovaly první dva léky proti Alzheimerově chorobě. Jestli je budou členské státy proplácet z veřejného zdravotního pojištění, je na každé zemi. Právě ve fázi tohoto schvalování vyšla významná studie, která léky z této skupiny označila za nedostatečně efektivní.
28. 4. 2026

Čeští vědci chtějí odstraňovat léky z vody s pomocí světla. Popsali, jak na to

Tým vědců z Ostravy a Olomouce úspěšně otestoval uhlíkový materiál, který za pomoci světla rozkládá zbytky léčiv ve vodě a snižuje tak jejich rizika pro vodní organismy. Výzkum tak naznačil, jak by se v budoucnosti daly šetrnějším způsobem čistit odpadní vody v tuzemsku.
28. 4. 2026
