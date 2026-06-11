Šimpanzi vnímají nespravedlnost. Silněji, když jsou u toho ostatní z tlupy


před 38 mminutami|Zdroj: ČT24, Proceedings

Vnímání spravedlnosti a nespravedlnosti je u šimpanzů podle nového výzkumu velmi silné. Prohlubuje ho nejen rozdíl v tom, jak nespravedlivému jednání jsou vystaveni, ale také to, jaké v tu chvíli mají publikum.

Lidská touha po spravedlnosti vedla ke vzniku soudů, zákonů a do značné míry je zodpovědná za moderní podobu světa, který se snaží o to, aby se všem měřilo podobným metrem. Podle nové studie nemusí být tato tendence způsobená kulturními faktory, ale může pocházet z hlubin minulosti, kdy ještě lidé ani neexistovali. Biologové teď totiž odhalili spoustu poznatků o vnímání (ne)spravedlnosti u šimpanzů

Primáti, včetně lidí, patří mezi společenská zvířata. To znamená, že jejich přežití závisí na spolupráci s ostatními: Vytváření spojenectví, sdílení zdrojů, vzájemné pomoci a na bezpočtu dalších sociálních interakcí. Rovnost pravidel v těchto interakcích hraje u lidí zásadní roli, což potvrdila nejen spousta pozorování, ale dokonce i mnoho psychologických experimentů. Lidé ze všech kultur mají zkrátka něco společného – reagují negativně, když za splnění stejného úkolu dostanou menší odměnu než ostatní.

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To ale neodpovídá na klíčovou otázku: Kde se tato touha o spravedlnosti u lidí vzala?

Aby to vědci mohli popsat, musí vědět, jak spravedlnost funguje u našich nejbližších příbuzných – goril, šimpanzů a orangutanů. Jenže to není zatím dostatečně zaznamenané. Teď jev přírodovědci z několika institucí dokázali zdokumentovat u šimpanzů.

Šimpanzi jako lidé

Vše popsali v odborném časopisu Proceedings of the Royal Society B. Podle výsledků tohoto výzkumu šimpanzi reagují negativně, když dostanou horší odměnu než ostatní. Pozoruhodné bylo, že tyto reakce byly častější a silnější, pokud se celá situace odehrála za přítomnosti dalších šimpanzů, s nimiž měli navíc silnější sociální pouto.

Vědci přitom tento experiment postavili poněkud jinak, než je zvykem. Nejčastěji se totiž zkoumá tato interakce mezi dvojicemi – jenže podle autorů této studie to je sice snadnější, ale nikoliv lepší přístup. Většina sociálních interakcí totiž probíhá, jak u lidí, tak u šimpanzů, v širší skupině. A tak si vybrali právě tuto cestu.

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Ilustrační foto

Jejich experiment zahrnoval celkem 27 šimpanzů žijících v sociálních skupinách. Všichni členové těchto společenství dostali příležitost přiblížit se k lidskému vědci a vyměnit s ním žeton za jídlo. Mělo to ale háček – odměna, kterou jim člověk za stejný žeton dal, se lišila. Nespravedlnost přitom viděli v různých scénářích odlišní členové tlupy.

Vědci zjistili, že šimpanzi reagovali negativně, když dostali méně hodnotnou odměnu, zatímco ostatní členové stejné skupiny obdrželi odměnu s vyšší hodnotou. Reakce byly zřejmě ovlivněny konkrétními odměnami, ale také společností, v níž se nacházeli – zejména (ne)přítomností šimpanzů, s nimiž byli v přátelském vztahu.

Jak tyto negativní reakce vypadaly? Šimpanzi méně hodnotné jídlo odmítali, často ho zahodili, nebo ho vrátili člověku. Nedělali to vždy, ale jen když byl rozdíl v kvalitě pochutiny opravdu velký.

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Společenská role spravedlnosti

Nejzajímavější částí experimentu byl faktor přítomnosti ostatních šimpanzů. „Sociální kontext hraje roli, ale nečekaným způsobem,“ uvedli autoři práce. „Zatímco lidé a bonobové (kteří jsou geneticky šimpanzům velmi blízcí – pozn. redakce) mají tendenci snášet nerovnost lépe, když jsou se svými přáteli, u šimpanzů je tomu naopak – silněji reagovali právě v přítomnosti blízkých partnerů.“

Tento zásadní rozdíl v reakcích byl dle expertů zvláštní. Jedním z možných vysvětlení je, že sociální vztahy šimpanzů jsou více poznamenány napětím mezi spoluprací a soutěží, takže když sledují výsledky společně s blízkými partnery, může to pro ně být obzvláště důležité. Je možné, že konkurence mezi šimpanzi vede i k silnější roli ponížení, které může méně hodnotná odměna vyvolat.

To je ale jen hypotéza; aby vědci spolehlivě popsali, jak opravdu šimpanzí chování ohledně spravedlnosti funguje, musí zmapovat mnohem víc interakcí. A v ideálním případě také s dalšími druhy primátů, jako jsou paviáni nebo výše uvedení bonobové. Už nyní ale tato studie dle jejích autorů významně pomohla lépe pochopit hluboký evoluční původ vnímání spravedlnosti.

Odkaz na studii
Xixao

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