Vědci popsali šimpanzí „občanskou válku“ v Ugandě


před 21 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Science

V ugandském národním parku Kibale propukly mezi dvěma frakcemi šimpanzí skupiny Nogo boje, které vědci přirovnávají k občanské válce. Vyplývá to ze studie, která vyšla v odborném časopise Science.

Dříve mimořádně soudržná skupina čítala téměř dvě stě šimpanzů a patřila k největším kdy pozorovaným společenstvím tohoto druhu ve volné přírodě. Sociální vazby mezi jejími členy se utvářely více než dvě desetiletí. Podle vědců však stačily pouze tři roky, aby se z někdejších spojenců stali nepřátelé.

„Už dlouho víme, že šimpanzi útočí na své sousedy a že je často i zabíjejí. Ukazuje se ale, že to dělají i tehdy, když jde o jejich bývalé přátele a spojence,“ uvedl primatolog John Mitani z Michiganské univerzity a jeden z autorů studie.

Po dvě desetiletí si šimpanzi ze skupiny Ngogo navzájem pomáhali a útočili pouze na jedince ze sousedních kmenů. Tím rozšiřovali své teritorium a zvyšovali šance svých mláďat na přežití.

Předehra k válce

Zlom nastal v roce 2015. Několik dospělých samců, kteří skupinu drželi pohromadě, zemřelo na nemoci. Sociální vazby v důsledku jejich úmrtí zeslábly a přibližně ve stejnou dobu se vůdcem stal nový alfa samec. „Změny v hierarchii mohou podnítit napětí a agresi,“ řekl spoluautor studie Aaron Sandel z Texaské univerzity v Austinu.

Vědci pomocí analýzy sociálních vazeb, prostorových dat z GPS a kontinuálního třicetiletého sledování chování zvířat doložili, že právě v roce 2015 se skupina náhle začala polarizovat. Šimpanzi, kteří se dříve běžně setkávali, se najednou začali jeden druhému vyhýbat. Následovalo šest týdnů, kdy se obě části skupiny vůbec nestýkaly, což výzkumníci u této populace nikdy dříve nepozorovali.

Obě frakce se postupně stáhly do oddělených částí parku. Někdejší centrum společného území se proměnilo v hranici, kterou skupiny střežily. Do roku 2018 se skupina rozdělila úplně. Sociální i reprodukční vazby mezi frakcemi zanikly; poslední mládě s rodiči z obou částí se narodilo v roce 2015.

Menší z nově vzniklých skupin měla v době rozdělení jen deset dospělých samců, zatímco druhá třicet. Přesto právě tato početně slabší skupina zahájila systematické útoky a nyní je početnější.

Konflikt v plném proudu

Vědci mezi lety 2018 a 2024 zaznamenali 24 takových útoků. Při nich zahynulo nejméně sedm dospělých samců a sedmnáct mláďat z druhé skupiny. Útočníci tak v průměru zabili jednoho dospělého samce a dvě mláďata ročně. Skutečný počet mrtvých lidoopů je ale podle Mitaniho ještě vyšší, protože na rozsáhlém území bylo nemožné zaznamenat všechna úmrtí.

Podobné rozdělení původně celistvé skupiny a následné násilí mezi frakcemi u šimpanzů popsala už primatoložka Jane Goodallová v sedmdesátých letech. V Tanzanii, kde Goodallová situaci zaznamenala, lidoopi ale dostávali potravu od lidí. Skupina Ngogo žije v naprosté volnosti, dokrmována nijak není. Lidský vliv tak z tohoto pozorování mizí.

Příčinu rozdělení vědci přesně neznají. Domnívají se, že skupina mohla doplatit na vlastní úspěch. Byla mimořádně početná a i přes dostatek potravy mohli šimpanzi vnímat silnější konkurenci o zdroje a partnery.

Výzkumníci upozorňují, že tento případ je mimořádně vzácný. Podle genetických dat dochází k trvalému rozdělení šimpanzí skupiny v průměru jednou za pět set let.

Podle Sandela tento případ ukazuje, že násilí mezi bývalými členy jedné skupiny nemusí nutně vyvěrat z „kulturních“ důvodů, které lidé často považují za příčinu válek. Často k tomu stačí postupné narušení sociálních vazeb a změny ve vztazích mezi jednotlivci.

Šimpanz obecný je jedním ze dvou druhů primátů s nejužšími evolučními vazbami na člověka. Vědci uvádějí téměř 99procentní podobnost DNA mezi lidmi a šimpanzi, podobně i u šimpanzů bonobo. Mezinárodní svaz pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN) řadí šimpanze mezi ohrožené druhy. Tito primáti čelí hrozbám, jako je pytláctví či úbytek přirozeného prostředí.

Astronauti mise Artemis II se vrací na Zemi. Kritický bude průlet atmosférou

Mise Artemis II, při které první lidé od sedmdesátých let minulého století obletěli Měsíc, v noci na sobotu ukončí svou více než milion kilometrů dlouhou cestu. Čtveřice astronautů v kosmické lodi Orion proletí atmosférou a potom by měla bezpečně dopadnout do Tichého oceánu nedaleko západoamerického San Diega.
před 3 mminutami

Tučňák císařský se stal ohroženým druhem

Mezi ohrožené druhy se nyní počítá tučňák císařský, oznámila Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN). Posun z kategorie téměř ohrožených do kategorie ohrožených podle expertů odráží sílící dopady klimatické změny. Ta postihuje zejména druhy životně závislé na mořském ledu v Antarktidě, jehož ubývá.
TEST: Jak si umělé inteligence poradí s rozeznáním falešné fotografie?

Fotografie, ty pravé i falešné, se staly v současné době jednou z nejsilnějších zbraní informační a dezinformační války. Jak dobře je umí rozpoznat současné modely umělých inteligencí (AI), se pokusila ověřit vědecká redakce ČT24. Tématu se bude věnovat i pořad De facto v sobotu od 12:30.
Kosmická loď Orion využila gravitační prak. Manévr sebral energii Zemi

Při popisu letu mise Artemis II k Měsíci a jejího návratu k Zemi se často píše o manévru takzvaného gravitačního praku, kterým si kosmická loď Orion pomohla k vyšší rychlosti a správné dráze. Jak ale tento manévr funguje a proč ho kosmické agentury tak často využívají?
Země je křehká planeta, z těch pohledů běhal mráz po zádech, říkají astronauti

Křehkost planety Země v nezměrném vesmíru či krása úplného zatmění Slunce za odvrácenou stranou Měsíce patří k nejsilnějším dojmům, které popsali astronauti mise Artemis II novinářům dva dny před návratem na Zemi. Šéf mise Reid Wiseman za nejsilnější okamžik označil pojmenování měsíčního kráteru po své zesnulé ženě Carroll. Loď Orion se po obletu Měsíce vrací se spoustou zajímavých fotografií a příběhů, o něž se astronauti chtějí podělit s ostatními, řekl pilot Victor Glover.
Vědci začali na poli u Olomouce testovat geneticky upravený ječmen

Dvě nové, geneticky upravené linie ječmene ve středu vědci vyseli na pokusném poli v okrajové části Olomouce, aby ověřili, jak se modifikace vlastností této obilniny projeví v běžných podmínkách mimo laboratoř. Výsledky pomohou při šlechtění plodin odolnějších vůči měnícímu se klimatu.
Němečtí vědci objevili u Antarktidy zatím nepopsaný ostrov

Mezinárodní expedice ve Weddellově moři v antarktické oblasti objevila ostrov, který dosud nebyl uveden na žádných mapách. Oznámil to bremerhavenský Institut Alfreda Wegenera (AWI), na jehož ledoborci Polarstern se vědci plaví.
