V USA začal první test genetického léku proti stárnutí. Má omladit lidské oko

Být stále mlád je snem řady lidí od nepaměti. Teď mají vědci poprvé v rukou technologie, které by to teoreticky mohly umožnit. Na začátku června dostal první lidský pacient genetický lék, který má omladit jeho oko.
Konkrétně ve Spojených státech začaly na lidských pacientech klinické testy genové terapie, která chce zvrátit stárnutí, a to přímo na buněčné úrovni. Společnost Life Biosciences z Bostonu obdržela schválení před čtyřmi měsíci, teď podala látku prvnímu lidskému pacientovi.
Tato terapie nemá omladit celého člověka, ale „jenom“ část jeho těla – konkrétně oči. Jedním z typických znaků stárnutí je totiž slábnutí zraku spojené s glaukomem. Během něj lidem „odcházejí“ buňky v sítnici, které propojují mozek a oko. Genetický lék ER-100 by měl tento proces zvrátit.
Léčivá látka podaná injekčně obsahuje upravený virus, který by měl přeprogramovat buňky, aby změnily směr stárnutí – tedy, aby zjednodušeně řečeno omládly. Výsledek není ale úplně zaručený, někteří respektovaní vědci dokonce varují před podobnými experimenty z obav před možnými negativními dopady.
Mládí, nebo rakovina?
Hlavní obavy spočívají v tom, že se nepodaří proces omlazování zastavit a buňky by se pak mohly začít u léčeného nekontrolovaně množit anebo mládnout. V některých testech u myší v důsledku toho došlo ke vzniku rakoviny.
„Je to hodně medializované,“ vysvětlil časopisu Nature neurobiolog Pete Williams z Centra pro oční výzkum v Austrálii. „Pokud se to katastrofálně zvrtne, mohlo by to v budoucnu zničit nás všechny,“ míní. Právě proto si vědci vybrali právě oko. Je to sice nesmírně důležitý orgán, ale současně je izolovaný a „postradatelný“. Kdyby se něco zvrzlo, dá se oko jednak snadno izolovat od zbytku těla, ale současně ho lze odstranit, přičemž pacientovi by zůstalo ještě to druhé.
Genetický lék má ještě jednu zabudovanou pojistku: Aktivuje se jen tehdy, když pacient bere současně další preparát – bez něj se „vypne“ a nic nedělá. Autoři této biotechnologie věří, že kombinace těchto dvou postupů by měla stačit k tomu, aby se zabránilo všem opravdu velkým problémům. Celkem by měl přípravek účinkovat po osm týdnů, pak dojde k jeho deaktivaci.