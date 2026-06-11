Ve zmrzlých výkalech pravěkých syslů se v Kanadě našla mamutí DNA


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK, Nature Communications

Vědci objevili obrovský „poklad“ v podobě starověké DNA zvířat – včetně dnes již vyhynulých mamutů. Nalezli ho v exkrementech syslů, které se uchovaly v kanadském permafrostu, plyne z nové studie, píše agentura AFP.

Pravěká DNA, zachovaná v hermeticky uzavřených norách syslů, pochází z období před 700 tisíci až 3000 lety a nabízí vzácný pohled na evoluci v průběhu tisíciletí v oblasti Yukonu, tedy v rozsáhlé divočině na severozápadě Kanady.

Kromě DNA mamuta objevili experti také genetický materiál pocházející od vlků, bizonů, koní, geparda a ze stovek rostlin.

Prohledávání syslích výkalů (neboli koprolitu) se může zdát „méně atraktivní“ než vykopání mamutího klu, přiznal pro agenturu AFP výzkumník v oboru paleogenomiky na kanadské McMasterově univerzitě Tyler Murchie, hlavní autor studie zveřejněné v časopise Nature Communications. Podle studie ale představují výkaly podceňovaný prostředek k lepšímu poznání dávné minulosti naší planety.

Vědci vytvořili myši s mamutí DNA
Geneticky upravené myši s mamutí srstí

Zpočátku vědci zamýšleli pouze studovat mikrobiom syslů, než objevili „skutečně překvapivou biologickou rozmanitost organismů“, přiblížil Murchie. A to díky „přirozenému archivačnímu chování“ těchto hlodavců.

Arktičtí sysli jsou totiž aktivní pouze čtyři měsíce v roce a zbytek času tráví v hibernaci. V době svého relativně krátkého bdění „musí vylézt ven a sníst co nejvíc, prostě kolik jen mohou“, vysvětlil výzkumník. Plní proto své nory ořechy, semeny, listy, kostmi, kožešinou a vším dalším, co najdou.

Ale s postupem času vzestup permafrostu – vrstvy trvale zamrzlé půdy – některé nory definitivně uzavřel a vytvořil tak dokonale zachovalou časovou kapsli. Vědci dokonce objevili malý exemplář sysla, který byl dokonale zmrazený. „Prostě usnul na jednu sezonu a už se nikdy neprobudil... objevil ho až paleontolog, který tudy procházel,“ vysvětlil Murchie.

Pravěké genomy

Odborníci rekonstruovali 18 mitochondriálních genomů, včetně genomů šesti mamutů, kteří žili v různých obdobích. Jedná se o genomy předávané výhradně matkou, což umožňuje sledovat rodové linie. Pomocí počítačů jsou sestavovány fragmenty DNA jako kousky skládačky, sdělil Murchie.

Mamutí dálnice na Moravě propojovaly kontinent. Zkoumá je nový mezinárodní projekt
Ilustrační foto

Americká biotechnologická společnost Colossal nedávno oznámila svůj záměr oživit mamuta srstnatého, který vyhynul před 4000 lety.

Odborníci jsou ale vůči tomuto záměru skeptičtí a domnívají se, že výsledné zvíře by se spíše podobalo asijskému slonovi geneticky upravenému tak, aby mamuta připomínal. Společnost Colossal bude moci dle agentury AFP využít genetická data objevená týmem Murchieho, která budou zpřístupněna veřejnosti.

„Mají však k dispozici tolik DNA – celé genomy pocházející z různých organismů – že naše objevy budou jistě jen kapkou v moři,“ odhadoval Murchie. Jeho tým pracuje na další studii, která popisuje, co DNA nalezená ve výkalech syslů odhaluje o evoluci mamutů.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Severoirské protesty se z Belfastu rozšířily do dalších měst, píše BBC

Severoirské protesty se z Belfastu rozšířily do dalších měst, píše BBC

před 12 mminutami
Google zodpovídá za obsah a pravdivost svých AI shrnutí, rozhodl německý soud

Google zodpovídá za obsah a pravdivost svých AI shrnutí, rozhodl německý soud

před 25 mminutami
Sněmovna se mimořádně sešla kvůli otázce Babišova střetu zájmů

ŽivěSněmovna se mimořádně sešla kvůli otázce Babišova střetu zájmů

06:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Národní parky chtějí „rozbít“ davy turistů. Pomoci mají technologie i osvěta

Národní parky chtějí „rozbít“ davy turistů. Pomoci mají technologie i osvěta

před 5 hhodinami
Rozhodčího, kterého úřady připravily o MS, v Somálsku vítaly stovky fanoušků

Rozhodčího, kterého úřady připravily o MS, v Somálsku vítaly stovky fanoušků

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Po zveřejnění části Epsteinových spisů přibylo zastrašování jeho obětí

Po zveřejnění části Epsteinových spisů přibylo zastrašování jeho obětí

před 13 hhodinami
Zemřela Zdena Mašínová, dcera odbojáře Mašína

Zemřela Zdena Mašínová, dcera odbojáře Mašína

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Papež požehnal věž baziliky Sagrada Família v Barceloně

Papež požehnal věž baziliky Sagrada Família v Barceloně

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Google zodpovídá za obsah a pravdivost svých AI shrnutí, rozhodl německý soud

Soud v Bavorsku rozhodl, že Google je přímo zodpovědný za obsah a pravdivost souhrnů ve výsledcích vyhledávání, které společnost sestavuje pomocí umělé inteligence (AI) a předkládá uživatelům. Současně přikázal nejpoužívanějšímu vyhledávači světa, aby skrze tato AI shrnutí přestal poškozovat pověst dvou společností. Byly to právě ony, kdo se na soud obrátil.
před 25 mminutami

Ve zmrzlých výkalech pravěkých syslů se v Kanadě našla mamutí DNA

Vědci objevili obrovský „poklad“ v podobě starověké DNA zvířat – včetně dnes již vyhynulých mamutů. Nalezli ho v exkrementech syslů, které se uchovaly v kanadském permafrostu, plyne z nové studie, píše agentura AFP.
před 1 hhodinou

„Bojím se, že vše, co umím, přes noc zastará.“ Strach z AI je reálný, tvrdí studie

Menší americký výzkum popsal sedm nejčastějších pocitů, které lidé mají, když je o práci připraví umělá inteligence (AI). Ukázalo se, že dojmy celé řady těchto osob jsou velmi negativní a spojují obavy, vztek a rezignaci.
před 2 hhodinami

V Číně operovali s lokální anestezií už před 600 lety. Využívali vlčí mor

Už ve středověku se v Číně za dynastie Ming snažili tehdejší zdravotníci o operaci tak, aby pacienti netrpěli bolestí. Používali k tomu rostliny, které dokázali pomocí příslušné reakce zbavit jejich jinak smrtící toxicity. Použité anestetikum nyní vědci identifikovali s využitím moderních technologií.
před 5 hhodinami

V USA se šíří parazitické masožravé larvy. Trumpova vláda proti nim nasadí mouchy

Spojeným státům se v minulosti podařilo vymýtit nebezpečné mouchy bzučivky, jejichž larvy napadají zejména hovězí dobytek. Teď se ale parazit vrátil – a experti jsou skeptičtí, zda se ho podaří zbavit dříve, než napáchá závažné hospodářské škody.
před 20 hhodinami

Náročné operace výrazně zhoršují paměť a intelekt u části seniorů, popsal výzkum

Asi patnáct procent starších pacientů, kteří podstoupí vážnější chirurgický zákrok, trpí potom duševními problémy, jež se postupně zhoršují, popsali američtí vědci v rozsáhlém výzkumu.
včera v 11:48

Folklor jako návod. Dle vědců může zlepšit moderní krizovou komunikaci

Takzvané morové legendy a současná komunikace o zdravotních krizích souvisejících se životním prostředím mají dle estonských a finských vědců mnoho společného. Zatímco oficiální krizová komunikace však klade větší důraz na omezení, folklor se zaměřuje na aktivní roli lidí a jejich osobní odpovědnost. Reet Hiiemäeová a její kolegové o svých zjištěních píší v časopise Folklore.
včera v 09:00

AI předčila lidské lékaře, diagnózu v praxi určila mnohem lépe, ukázal výzkum

Je umělá inteligence (AI) v reálném provozu nemocnice schopná nahradit lidské lékaře? To byla otázka, na kterou se pokoušeli odpovědět vědci z Harvardovy univerzity. Odpověď dle nich je kladná.
včera v 07:30
Načítání...