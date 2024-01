Pravěké malby a písmo naznačují napojení Madagaskaru na Egypt a Borneo

před 30 m minutami | Zdroj: TAND Online , The Conversation

Úplně nejvíc autory překvapilo, že celý styl jeskynních maleb navazuje svou použitou symbolikou na vzory, které se používaly dva tisíce let před naším letopočtem na Borneu.

Vědci narazili i na několik dalších překvapení. Pravěcí lidé totiž na stěnách Andriamamelo zachytili i několik vyhynulých tvorů. Obrazy sice nejsou úplně jasné, ale archeologové odhalili nejméně tři druhy s vysokou mírou pravděpodobnosti: obřího lenochoda, obrovského nelétavého ptáka Aepyornise a masivní pravěké želvy. Všechna tato zvířata jsou už stovky let vyhynulá a předpokládá se, že za jejich zmizení mohou právě lidé.

„Všechny tyto možné souvislosti nám připomínají, že madagaskarský lid, jazyk a kultura jsou samy o sobě synkretické, mísí se v nich africké a asijské vlivy a vytvářejí jedinečný malgašský národ,“ komentují výsledky autoři v textu na webu The Conversation. Archeologové jsou ale nadšení nejen z toho, co našli, ale snad ještě víc z toho, co chybí.

Kdyby vyhynuli savci na Madagaskaru, ekosystémům by trvala obnova 23 milionů let

Malby totiž nezobrazují nic „nového“. Nenajdou se na nich žádné křesťanské, muslimské ani hinduistické symboly, nejsou tam žádné moderní technologie. A chybí dokonce i zebu, dobytek, který dominuje ostrovu už nejméně tisíc let.

Vzpomínka na vládce?

To všechno podle vědců naznačuje pradávnou historii místa a jeho nedotčenost po nejméně dva tisíce let. Je těžké přesně určit, kdy nalezené kresby vznikly. Datovat je přesně se ukázalo jako nemožné, protože použitý černý pigment byl vyroben z tmavých anorganických minerálů s pouze malou složkou dřevěného uhlí, které by pomohlo s radiokarbonovým datováním.

Posledním vodítkem původu maleb je skupinka nejasných znaků v jejich dolní části. Je jich osm a s troškou fantazie by podle autorů mohlo jít o nápis v sorabe, archaickém malgašském písmu. A měl by zobrazovat skupinu písmen „D-A-NT-IA-R-K.“

Autoři studie spekulují, že by to mohlo odkazovat na Antiocha IV. Epifana, který vládl Seleukovské říši v době před asi 2200 lety. Proslavil se tím, že vybudoval velké loďstvo, dobyl velkou část Egypta a vyslal průzkumné a obchodní výpravy k Rudému moři a na východoafrické pobřeží. Obchodníci se slonovinou v tomto období rozšířili římské zboží až do přístavů v Tanzanii jižně od Zanzibaru.