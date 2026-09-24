Do Číny se dostaly díly F-35. Pentagon vyšetřuje, jak je to možné


před 57 mminutami|Zdroj: ČTK

Pentagon prověřuje, jak se v Čínou spravovaném Hongkongu ocitly součástky nejmodernějšího amerického stíhacího letounu. O případu ve středu informoval zpravodajský server Bloomberg, podle nějž Čína získala části vybavení pro „neviditelné stíhačky“ F-35, napsala v noci na čtvrtek agentura AP.

Podle zpravodajského serveru agentury Bloomberg se čínská vláda zmocnila potenciálně citlivých součástí letounu F-35, které byly během přepravy z Austrálie do USA z nevysvětlitelných důvodů odkloněny do Hongkongu.

Americká kurýrní společnost UPS koncem května přepravovala kryt kokpitu a dveře zbraňového prostoru z australského vojenského letounu F-35, který byl odeslán do USA za účelem kontroly a případné opravy či likvidace, uvedly osoby seznámené se záležitostí, které si přály zůstat v anonymitě.

Obě součásti, dodané společností Lockheed Martin Corp., byly potažené materiálem pohlcujícím radarové vlny, který zvyšuje jejich „neviditelnost“, uvedly dvě z těchto osob.

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Letadlo UPS se na cestě do USA zastavilo v Jižní Koreji a odtud bylo přesměrováno do Hongkongu. Není jasné, proč se letadlo zastavilo v Jižní Koreji, proč bylo přesměrováno do Hongkongu, ani zda k přesměrování došlo úmyslně, či omylem, dodal zpravodajský server Bloomberg.

Čínská vláda se později zmíněných dílů zmocnila a dosud je nevrátila, uvedli dva z informátorů. Mluvčí čínského velvyslanectví se odmítl k věci vyjádřit, zatímco ministerstvo zahraničí v Pekingu ve čtvrtek uvedlo, že „o situaci neví“, napsal Bloomberg.

Siho návštěva ve Washingtonu

Zveřejnění události přichází v okamžiku, kdy americký prezident Donald Trump hostí na státní návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který do USA přicestoval ve středu večer.

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Australský ministr obrany Richard Marles v úterý na dotazy novinářů potvrdil, že součástky stíhačky skončily v Hongkongu. Popřel však, že by chybějící díly byly „citlivým vybavením“, napsala agentura AP. Austrálie je jednou z několika zemí, jejichž armády mají stíhačky F-35 k dispozici.

První útočný stíhací letoun F-35 Lightning sjel z montážní linky v Texasu před zhruba 20 lety a byl oslavován jako technologický skok kupředu. Od té doby bylo vyrobeno více než 1200 těchto neviditelných stíhaček, které si objednalo 19 zemí, dodala AP.

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