V Havířově už domluvili vládnoucí koalici, město dál povede Kočí Palkovská


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK

V Havířově na Karvinsku, které je druhým největším moravskoslezským městem, vznikne koalice ANO, Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Jednání různých koalic o tom, kdo bude vládnout, se rozběhla i na dalších místech.

Primátorkou Havířova má být opět Iveta Kočí Palkovská (ANO). Vítěz voleb, kterým bylo uskupení Havířov sobě, tak bude v opozici. Agentuře ČTK to v neděli řekli zástupci uskupení, která se dohodla na koaliční spolupráci. Dohodu chtějí podepsat v nejbližších dnech. Koalice bude mít v třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu převahu 25 hlasů.

Nově vznikající koalice vychází z půdorysu dosavadní koaliční spolupráce. „Dneska proběhla další koaliční jednání a dohodli jsme se na dalším pokračování koalice ve formátu hnutí ANO, Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov,“ řekla Kočí Palkovská.

Havířov je statutárním městem a má téměř 70 tisíc obyvatel.

Rozděleny jsou i posty náměstků

Uskupení se dohodla na tom, že primátorka zůstane stejná. Ekonomickým náměstkem opět bude Jakub Chlopecký (ANO) a náměstkyní pro sociální oblast bude nadále Alena Olšoková (ANO). Stejný zůstane i náměstek pro investice, kterým znovu bude Bohuslav Niemiec ze Společně pro Havířov, jehož součástí je ODS, lidovci, TOP 09 a STAN.

Náměstkyní se nově stane Eva Šillerová, která toto uskupení do voleb vedla. Její pravomoci ještě nejsou přesně vymezeny, ale měla by mít na starosti resort životního prostředí, komunální služby a strategický rozvoj města. Pozici jednoho náměstka bude mít i Hnutí pro Havířov, o jeho přesné gesci se ale zatím jedná. „Určitě budu pokračovat v oblasti, kterou jsem dělal, a to je sport. Víc ale zatím nemůžeme říct,“ řekl lídr uskupení Hnutí pro Havířov a dosavadní náměstek Daniel Vachtarčík.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

Výběr redakce

V Havířově už domluvili vládnoucí koalici, město dál povede Kočí Palkovská

V Havířově už domluvili vládnoucí koalici, město dál povede Kočí Palkovská

před 6 mminutami
Nedělní debata o výsledku voleb

ŽivěNedělní debata o výsledku voleb

11:30Aktualizovánopřed 38 mminutami
V Karlových Varech opět vyhrálo ANO, počet mandátů mu ale klesl

V Karlových Varech opět vyhrálo ANO, počet mandátů mu ale klesl

včeraAktualizovánopřed 40 mminutami
V Dillí zadrželi tisíce demonstrantů, OSN žádá propuštění bezdůvodně zadržených

V Dillí zadrželi tisíce demonstrantů, OSN žádá propuštění bezdůvodně zadržených

před 1 hhodinou
Polská policie prověřuje informace o možném atentátu na premiéra Tuska

Polská policie prověřuje informace o možném atentátu na premiéra Tuska

11:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou
STAN má právo na primátora v Praze, řekl druhý Portlík

STAN má právo na primátora v Praze, řekl druhý Portlík

před 1 hhodinou
Nejvíce zastupitelů mají lidovci, STAN, ODS a ANO

Nejvíce zastupitelů mají lidovci, STAN, ODS a ANO

před 2 hhodinami
Útok v Dnipru si vyžádal čtyři zraněné, ruský Yandex hlásí útok na datové centrum

Útok v Dnipru si vyžádal čtyři zraněné, ruský Yandex hlásí útok na datové centrum

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

V Havířově už domluvili vládnoucí koalici, město dál povede Kočí Palkovská

V Havířově na Karvinsku, které je druhým největším moravskoslezským městem, vznikne koalice ANO, Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Jednání různých koalic o tom, kdo bude vládnout, se rozběhla i na dalších místech.
před 6 mminutami

V Karlových Varech opět vyhrálo ANO, počet mandátů mu ale klesl

Komunální volby v Karlových Varech opět vyhrálo hnutí ANO. Získalo deset mandátů v zastupitelstvu, které má 35 členů, v minulých volbách získalo čtrnáct mandátů. Druhé skončilo uskupení Vary+ s devíti mandáty. Třetí Karlovaráci budou mít šest zastupitelů. Voleb se zúčastnilo 35,29 procenta voličů, což je méně než při minulých komunálních volbách.
včeraAktualizovánopřed 40 mminutami

Lidé v místních referendech většinou odmítli větrné elektrárny, spalovny i těžbu

V místních referendech, která se v pátek a v sobotu konala společně s komunálními a někde i se senátními volbami, lidé až na výjimky odmítli výstavbu větrných elektráren v katastrech svých obcí. Nesouhlasili ani s těžbou surovin nebo stavbou či rozšířením spaloven. V Česku se konala referenda ve zhruba čtyřech desítkách obcí či městských částí, přičemž dvacítka se týkala stavby větrných turbín.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

STAN má právo na primátora v Praze, řekl druhý Portlík

Hnutí STAN má v Praze právo na post primátora, i když získalo v 65členném zastupitelstvu na magistrátu 17 mandátů stejně jako druhé SPOLU pro Prahu. České televizi to řekl lídr kandidátky SPOLU Tomáš Portlík (ODS). V neděli se plánuje sejít s jedničkou STAN Petrem Hlaváčkem (STAN), aby si promluvili o základních východiscích pro další jednání o koalici. Přesný termín zatím není jasný. Kromě SPOLU a STAN se do zastupitelstva Prahy dostala také Praha sobě se 13 mandáty, ANO s 11 a Piráti se sedmi.
před 1 hhodinou

Volby v Brně vyhrála KDU-ČSL a STAN

Komunální volby v Brně vyhrála s 27,38 procenta hlasů kandidátka KDU-ČSL a STAN, dosáhla na osmnáct zastupitelských křesel. Druhý skončil s 18,89 procenta hlasů a třinácti mandáty vítěz minulých voleb, ODS, TOP 09 a nezávislí. Třetí je hnutí ANO, má 17,14 procenta a jedenáct mandátů. O koalici na brněnském magistrátu bude jednat koalice lidovců a hnutí STAN, koalice ODS, TOP 09 a nezávislých, Zelené Brno, Piráti a hnutí Za Lužánky. Tyto subjekty také překonaly pětiprocentní hranici. Hlasování se zúčastnilo 44,08 procenta voličů.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Ve Zlíně zvítězilo ANO, koalici chce s ODS a Zlín 21

Komunální volby ve Zlíně vyhrálo ANO, získalo deset mandátů v zastupitelstvu, které má 41 členů. Druhé skončilo hnutí STAN s devíti mandáty. Třetí Z21 bude mít osm zastupitelů, plyne z výsledků. Na pravděpodobném základu budoucí koalice se v noci dohodlo ANO se Z21 a též úspěšnou ODS. Do koalice však chtějí ještě přibrat další subjekt. Post primátora si nárokuje ANO, měl by jím být stejně jako v posledních dvou volebních obdobích Jiří Korec. Nikdo z partnerů to nerozporoval, informoval. Voleb se zúčastnilo 45,61 procenta voličů.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Ve druhém kole se v senátním obvodu Česká Lípa střetnou Volfová (ANO) a Půta (SLK)

Jiří Vosecký (nez.) neobhájil pro třetí volební období svůj mandát v senátním obvodu Česká Lípa, který zahrnuje Českolipsko a část Liberecka a Mělnicka. O senátorské křeslo se tak utká poslankyně a dřívější starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO) a hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK). Volfová získala 35,05 procenta hlasů, Půta 32,66 procenta. Voleb se zúčastnilo 38,38 procenta voličů.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

V Praze 9 o senátorské křeslo zabojují Smoljak (za STAN) a Pecková (za ODS)

Senátor David Smoljak (za STAN), který obhajuje mandát v senátním obvodu Praha 9, se ve druhém kole voleb za týden utká o Senát s operní pěvkyní Dagmar Peckovou (za ODS). Smoljak získal 48,92 procenta hlasů, Pecková 23,06 procenta hlasů. Voleb se zúčastnilo 44,77 procenta voličů, o hlasy usilovalo pět kandidátů. Smoljak řekl, že je vděčný, že nezklamal důvěru voličů, protože pro něho hlasovalo ještě více lidí než před šesti lety. Pecková sdělila, že ať volby dopadnou jakkoliv, bude v Senátu za Prahu 9 zástupce opozice.
02:59Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026