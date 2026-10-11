V Havířově už domluvili vládnoucí koalici, město dál povede Kočí Palkovská

V Havířově na Karvinsku, které je druhým největším moravskoslezským městem, vznikne koalice ANO, Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Jednání různých koalic o tom, kdo bude vládnout, se rozběhla i na dalších místech.
Primátorkou Havířova má být opět Iveta Kočí Palkovská (ANO). Vítěz voleb, kterým bylo uskupení Havířov sobě, tak bude v opozici. Agentuře ČTK to v neděli řekli zástupci uskupení, která se dohodla na koaliční spolupráci. Dohodu chtějí podepsat v nejbližších dnech. Koalice bude mít v třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu převahu 25 hlasů.
Nově vznikající koalice vychází z půdorysu dosavadní koaliční spolupráce. „Dneska proběhla další koaliční jednání a dohodli jsme se na dalším pokračování koalice ve formátu hnutí ANO, Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov,“ řekla Kočí Palkovská.
Havířov je statutárním městem a má téměř 70 tisíc obyvatel.
Rozděleny jsou i posty náměstků
Uskupení se dohodla na tom, že primátorka zůstane stejná. Ekonomickým náměstkem opět bude Jakub Chlopecký (ANO) a náměstkyní pro sociální oblast bude nadále Alena Olšoková (ANO). Stejný zůstane i náměstek pro investice, kterým znovu bude Bohuslav Niemiec ze Společně pro Havířov, jehož součástí je ODS, lidovci, TOP 09 a STAN.
Náměstkyní se nově stane Eva Šillerová, která toto uskupení do voleb vedla. Její pravomoci ještě nejsou přesně vymezeny, ale měla by mít na starosti resort životního prostředí, komunální služby a strategický rozvoj města. Pozici jednoho náměstka bude mít i Hnutí pro Havířov, o jeho přesné gesci se ale zatím jedná. „Určitě budu pokračovat v oblasti, kterou jsem dělal, a to je sport. Víc ale zatím nemůžeme říct,“ řekl lídr uskupení Hnutí pro Havířov a dosavadní náměstek Daniel Vachtarčík.