Ruský útok na Záporoží si vyžádal nejméně sedm obětí, včetně tří dětí


před 34 mminutami|Zdroj: ČTK, Ukrajinska pravda

Nejméně sedm mrtvých, včetně tří dětí, a deset zraněných si v sobotu ráno vyžádal ruský útok na Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny, oznámil náčelník regionální vojenské správy Mychajlo Semikin. Pod troskami mohou být uvězněni další lidé, upozornil s tím, že záchranné práce na místě pokračují. V americkém Miami jednali zástupci Spojených států, Ukrajiny, evropských zemí a členských států NATO o ukončení ruské války na Ukrajině, podle serveru Ukrajinska pravda ale rozhovory skončily předčasně.

Město na jihovýchodě Ukrajiny se stalo terčem řízených leteckých bomb, které zasáhly pětipodlažní obytný dům. Rusové dále během noci zaútočili na Lvov a na Ivano-Frankivsk na západě napadené země. Zatím nejsou informace o případných škodách, obětech či raněných, napsal server RBK-Ukrajina.

Gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar tvrdí, že šest obyvatel Rostova na Donu na jihozápadě Ruska utrpělo zranění při nočním náletu ukrajinských dronů. Dva ze zraněných mají zůstávat v péči lékařů v nemocnici.

Protivzdušná obrana v Rostovské oblasti během noci podle tvrzení gubernátora zničila více než stovku dronů. V Rostově škody utrpělo několik obytných a rodinných domů, v přístavu Azov byly údajně poškozeny dvě lodi. Hasiči hasí požáry skladů. Provoz vlaků, jehož přerušení si vynutilo poškození železničního mostu, se podařilo tamním úřadům obnovit. Informace ruské strany nelze nezávisle ověřit.

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Ukrajina od února 2022 vzdoruje plnohodnotné ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajinská strana v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku.

Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.

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Jednání v Miami

„Jednání v Miami skončila dříve, než se plánovalo. Druhý den nebude, říkají mi zdroje,“ napsal novinář Alex Raufoglu z RFE/RL na sociální síti X. Předčasnému konci předcházelo překvapivé ujednání prezidenta USA Donalda Trumpa a šéfa Kremlu Vladimira Putina o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Dohodu kritizoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Právě v okamžiku, kdy hovoříme o míru, USA umožňuje Rusku vyvážet naftu. Mluvíme tu o milionech, miliardách dolarů,“ řekl Zelenskyj v rozhovoru pro americký web Axios s tím, že peníze Rusko využije k válčení.

Trumpův zmocněnec Steve Witkoff po jednání uvedl, že páteční jednání v Miami o možnosti ukončení rusko-ukrajinské války bylo konstruktivní a diplomatické úsilí bude pokračovat. Rozhovory se dle něj týkaly mimo jiné krátkodobých opatření zaměřených na připravenost na nadcházející zimu, včetně odolnosti ukrajinské energetiky a vývozu obilí nebo bezpečnostních záruk.

Jednalo se dle Witkoffa i o dlouhodobých opatřeních zajišťujících bezpečnost Ukrajiny a Evropy, které mají zabránit budoucím konfliktům, o podpoření poválečné obnovy a hospodářské prosperity země, včetně jejího vstupu do EU. Jednání bylo přínosné a pomohlo určit oblasti k dalšímu zkoumání před dalšími kontakty USA s Ruskem, dodal americký zmocněnec.

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