V Dillí zadrželi tisíce demonstrantů, OSN žádá propuštění bezdůvodně zadržených


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Indická policie během soboty v ulicích hlavního města Dillí zadržela nejméně dva tisíce demonstrantů. Vyplývá to z informací světových tiskových agentur a místních médií. Zadržení se účastnili protestů organizovaných opozičním hnutím Švábí lidová strana (CJP), které požaduje odstoupení předsedy volební komise Gjanéše Kumára. Zajištěni byli i vysocí představitelé strany. Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva vyzval Indii k bezpodmínečnému propuštění všech bezdůvodně zadržených osob.

Oficiální počet zadržených policie dosud nezveřejnila. Úředník indického ministerstva vnitra, který si přál zůstat v anonymitě, sdělil Reuters, že v Dillí bylo zadrženo více než dva tisíce lidí. Podle AFP však indický list The Hindu uvádí, že bylo od soboty omezeno na svobodě přes pět tisíc osob, a jeden z lídrů CJP hovořil dokonce o 15 tisících zadržených.

Podle agentury AFP byli mezi zadrženými i tři hlavní představitelé strany, kteří mířili do indické metropole. Právnička CJP Ratna Singhová na sociální síti uvedla, že budou předvedeni před soudce s žádostí o jejich vazbu „v zájmu zachování veřejného pořádku“.

Později zveřejnila, že soud je propustil „pod podmínkou, že se po dobu jednoho roku nebudou podílet na narušování veřejného pořádku“. Informovala o tom BBC s tím, že není jasné, co to přesně znamená a zda se představitelé CJP mohou účastnit protestů.

Reakce OSN

„Jsme znepokojeni informacemi o masovém zatýkání v Indii před rozsáhlými demonstracemi v Dillí a během nich,“ uvedl mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN. „Vyzýváme úřady, aby zajistily, že právo na pokojné shromažďování bude plně respektováno a zaručeno.“

Doplnil, že jakékoli omezení uvalené na pokojné demonstrace musí splňovat přísná kritéria nezbytnosti a přiměřenosti. Také upozornil, že všechny bezdůvodně zadržené osoby musí být propuštěny.

Úřady ještě před vypuknutím demonstrací v hlavním městě zahájily sérii kroků ve snaze protesty zastavit. Po celém městě bylo například od pátku nasazeno přes dvacet tisíc policistů. V centru města byla přerušena mobilní internetová síť a desítky stanic metra byly uzavřeny.

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Protesty, které se v Indii konají již několik týdnů, souvisejí s celostátním prověřováním voličských seznamů, jež úřady zahájily loni. Kritici tvrdí, že v jeho důsledku byly ze seznamů vyřazeny miliony oprávněných voličů.

Volební komise naopak uvádí, že cílem kontroly je odstranit duplicitní či zemřelé voliče a osoby, které už nesplňují podmínky pro účast ve volbách. Komise i vládnoucí Indická lidová strana (BJP) premiéra Naréndra Módího odmítají tvrzení, že úpravy seznamů mají tuto stranu zvýhodnit.

Vůdce opozice v dolní komoře Ráhul Gándhí navzdory zatýkání vyzval veřejnost, aby se nenechala zastrašit tvrdým zásahem úřadů a pokračovala v mobilizaci. „Pokračujte v protestech,“ apeloval na sociálních sítích. „Pane premiére Naréndro Módí, dělejte si, co chcete. Zatkněte vůdce, zatkněte mladé lidi, zatkněte nás všechny, neustoupíme,“ dodal.

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