Nedělní debata o výsledku voleb

ŽivěNedělní debata o výsledku voleb


11. 10. 2026Aktualizovánopřed 37 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Hosté Nedělní debaty předseda Motoristů Petr Macinka, místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO), místopředsedkyně dolní komory Barbora Urbanová (STAN) a předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda budou diskutovat o výsledcích voleb. Mezi další témata patří i sestavování koalic, spolupráce na komunální úrovni, vztahy státu a radnic, rozpočtové určení daní a důležitost Senátu v parlamentní demokracii. Pořad moderuje Lukáš Dolanský.

Nedělní debatu doplnil panel expertů moderovaný Danielem Takáčem. Pozvání přijali bývalá pražská primátorka Adriana Krnáčová, politolog Petr Just a sociolog a ředitel STEM Martin Buchtík.

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Zdroj: ČT24

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