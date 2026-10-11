Nedělní debata o výsledku voleb

Hosté Nedělní debaty předseda Motoristů Petr Macinka, místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO), místopředsedkyně dolní komory Barbora Urbanová (STAN) a předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda budou diskutovat o výsledcích voleb. Mezi další témata patří i sestavování koalic, spolupráce na komunální úrovni, vztahy státu a radnic, rozpočtové určení daní a důležitost Senátu v parlamentní demokracii. Pořad moderuje Lukáš Dolanský.
Nedělní debatu doplnil panel expertů moderovaný Danielem Takáčem. Pozvání přijali bývalá pražská primátorka Adriana Krnáčová, politolog Petr Just a sociolog a ředitel STEM Martin Buchtík.