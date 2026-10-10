V Plzni vede po sečtení pětiny okrsků ANO, následuje STAN a ODS


před 18 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Ve volbách do zastupitelstva Plzně po sečtení více než pětiny okrsků vede s náskokem ANO s nezávislými, v 47členném zastupitelstvu by získalo 19 mandátů, následuje STAN s potenciálním ziskem devíti zastupitelů.

Na průběžném třetím místě byla krátce před 18. hodinou ODS se sedmi mandáty, následovalo uskupení Pro Plzeň s podporou lidovců s pěti potenciálními zastupiteli.

Zdroj: ČSÚ, ČT24
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Vývoj po minulých volbách 2022

V minulých komunálních volbách před čtyřmi lety v Plzni zvítězila koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) se ziskem 27,73 procenta. Na druhém místě se těsně umístila kandidátní listina hnutí ANO a nezávislých, která obdržela 27,26 procenta hlasů. Do zastupitelstva se dostali také hnutí Pro Plzeň (9,81 procenta), Piráti (8,14 procenta), STAN (7,71 procenta) a SPD (7,38 procenta).

Na koalici se po volbách původně domluvilo ANO s Piráty a STAN, přičemž tato tři uskupení ve 47členném zastupitelstvu dohromady disponovala 23 křesly, což by na většinu nestačilo. ANO se ale podařilo získat zastupitele Jana Kůrku a Jaroslava Kubalíka, kteří kandidovali jako nestraníci za SPD. Vznikající koalici ale kritizovali tehdejší předseda Pirátů Ivan Bartoš i šéf STAN Vít Rakušan. ANO se nakonec podpory dvou kandidátů zvolených za SPD vzdalo a součástí koalice se kromě ANO, Pirátů a STAN stalo také hnutí Pro Plzeň. Koalice v zastupitelstvu obsadila celkem 28 křesel.

Primátorem města se stal Roman Zarzycký (ANO). Hnutí ANO získalo kromě postu primátora pozici jedné náměstkyně primátora a tří radních. Piráti i STAN shodně obsadili pozice jednoho náměstka a jednoho radního. Hnutí Pro Plzeň pak připadly posty dvou radních.

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