V Plzni vede po sečtení pětiny okrsků ANO, následuje STAN a ODS

Ve volbách do zastupitelstva Plzně po sečtení více než pětiny okrsků vede s náskokem ANO s nezávislými, v 47členném zastupitelstvu by získalo 19 mandátů, následuje STAN s potenciálním ziskem devíti zastupitelů.
Na průběžném třetím místě byla krátce před 18. hodinou ODS se sedmi mandáty, následovalo uskupení Pro Plzeň s podporou lidovců s pěti potenciálními zastupiteli.
Vývoj po minulých volbách 2022
V minulých komunálních volbách před čtyřmi lety v Plzni zvítězila koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) se ziskem 27,73 procenta. Na druhém místě se těsně umístila kandidátní listina hnutí ANO a nezávislých, která obdržela 27,26 procenta hlasů. Do zastupitelstva se dostali také hnutí Pro Plzeň (9,81 procenta), Piráti (8,14 procenta), STAN (7,71 procenta) a SPD (7,38 procenta).
Na koalici se po volbách původně domluvilo ANO s Piráty a STAN, přičemž tato tři uskupení ve 47členném zastupitelstvu dohromady disponovala 23 křesly, což by na většinu nestačilo. ANO se ale podařilo získat zastupitele Jana Kůrku a Jaroslava Kubalíka, kteří kandidovali jako nestraníci za SPD. Vznikající koalici ale kritizovali tehdejší předseda Pirátů Ivan Bartoš i šéf STAN Vít Rakušan. ANO se nakonec podpory dvou kandidátů zvolených za SPD vzdalo a součástí koalice se kromě ANO, Pirátů a STAN stalo také hnutí Pro Plzeň. Koalice v zastupitelstvu obsadila celkem 28 křesel.
Primátorem města se stal Roman Zarzycký (ANO). Hnutí ANO získalo kromě postu primátora pozici jedné náměstkyně primátora a tří radních. Piráti i STAN shodně obsadili pozice jednoho náměstka a jednoho radního. Hnutí Pro Plzeň pak připadly posty dvou radních.