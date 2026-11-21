Generální tajemník NATO Mark Rutte přiletěl do Varšavy. Polský premiér Donald Tusk jeho návštěvu oznámil poté, co se na jihovýchodě země v pátek zřítily tři ruské vzdušné objekty. Podle Tuska šlo o úmyslnou provokaci. Rutte v Polsku zdůraznil, že Aliance je vždy připravena zakročit na ochranu svých členů.
„Mohu vás ujistit, že všichni spojenci stojí plně na straně Polska. Jak jste mohli včera vidět, polské stíhačky F-16 získaly od spojenců veškerou potřebnou podporu. Přesně tak by měli partneři fungovat, přesně tak by mělo fungovat NATO. To bylo pozitivní i v této velmi nepříznivé situaci,“ prohlásil Rutte.
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