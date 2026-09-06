Sasko-Anhaltsko volí, čeká se jasné vítězství AfD

Voliči ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vybírají nové poslance zemského sněmu. Podle průzkumů vyhraje Alternativa pro Německo (AfD), kterou už od roku 2023 zemská tajná služba považuje za prokazatelně pravicově extremistickou. Dostat by mohla 40 až 43 procent hlasů. Pokud získá většinu mandátů, stane se její lídr Ulrich Siegmund prvním zemským premiérem z krajně pravicové strany od druhé světové války.
Křesťanskodemokratická unie (CDU) dosavadního premiéra Svena Schulzeho, které na celostátní úrovni předsedá kancléř Friedrich Merz, získá podle průzkumů 22 až 23 procent hlasů. Před pěti lety přitom dostala 37,1 procenta.
Sasko-Anhaltsko má volební systém, kvůli kterému je počet poslanců po každých volbách jiný. Jen zisk většiny křesel by AfD umožnil sestavit jednobarevnou vládu.
V tuto chvíli je podle průzkumů pravděpodobnější varianta, že vládu zformuje CDU spolu se sociální demokracií (SPD) a stranou Zelených. Takový kabinet by byl ale podle prognóz menšinový a musel by se spoléhat na toleranci opozičních poslanců radikálně levicové strany Levice, která zřejmě získá 11 až 13 procent hlasů. CDU podle stanov nesmí spolupracovat na vládní úrovni ani s AfD, ani s Levicí.
Volební místnosti se otevřely v 08:00 a uzavřou se v 18:00. Krátce poté by měly být k dispozici první prognózy výsledků.
Sasko-Anhaltsko je spolková země na východě Německa, která vznikla po zániku Německé demokratické republiky (NDR) v roce 1990. Má zhruba 2,1 milionu obyvatel, z toho přibližně 240 tisíc žije v metropoli Magdeburku a 220 tisíc v Halle. K volebním urnám může přijít zhruba 1,7 milionu voličů. Sasko-Anhaltsko patří v rámci Německa k zemím s nejslabšími hospodářskými výsledky.