Výroba aut v Česku vzrostla, více než třetinu tvoří elektromobily či hybridy


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Tuzemské automobilky vyrobily v prvním pololetí 780 378 osobních aut, což je meziročně o 4,4 procenta více. V červnu produkce vzrostla o 3,3 procenta. Celkem čtyřicet procent vyrobených aut byly elektromobily nebo hybridy, z toho bylo 130 356 elektromobilů, oznámilo Sdružení automobilového průmyslu.

Situace a výhledy jednotlivých výrobců se v současnosti podle prezidenta sdružení Martina Jahna liší více než kdy dříve, přesto český automobilový průmysl potvrzuje svou stabilitu a konkurenceschopnost.

„Tempo výroby tuzemských automobilek zůstává i v prvním pololetí vysoké a odráží schopnost pružně reagovat na poptávku zákazníků napříč všemi typy pohonů – od moderních spalovacích motorů přes hybridní až po čistě elektrické vozy. Právě tato flexibilita spolu s vysokou produktivitou a kvalitou výroby posiluje postavení Česka jako jednoho z klíčových pilířů jak domácí ekonomiky, tak evropského automobilového průmyslu,“ uvedl Jahn.

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Výroba Škoda Auto byla vyšší o 9,5 procenta

Největší producent Škoda Auto zvýšila výrobu o 9,5 procenta na 526 409 vozů. Auta s externím dobíjením, tedy elektromobily a plug-in hybridy, tvořila 25,3 procenta produkce. Nošovickému Hyundai naopak produkce klesla o 9,9 procenta na 135 400 aut, téměř polovinu výroby představovaly elektrifikované vozy. Kolínská Toyota vyrobila 118 569 vozů, tedy o 1,8 procenta meziročně více. Všechny měly hybridní pohon.

Produkce autobusů se zvýšila o 8,2 procenta na 2984 vozidel. Ve vysokomýtském Iveco CR bylo vyrobeno 2633 autobusů, SOR Libchavy dodal na trh 338 vozů a KHMC třináct minibusů.

Výrobce nákladních vozidel Tatra Trucks vyrobil v první polovině letošního roku 803 vozidel, tedy o 253 více než ve stejném období loni. Celkem 452 aut Tatra vyvezla.

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Týnecká Jawa v prvních šesti měsících vyrobila 444 motocyklů, o 93 více než v minulém roce. Z celkové produkce bylo na českém trhu umístěno 162 motocyklů této značky.

Mezi lednem a červnem bylo také v Česku vyrobeno celkem 11 228 přívěsů a návěsů všech velikostí, což je meziročně o 4,5 procenta více.

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