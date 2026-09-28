Svatý Václav je pro mě symbol, nejenom historická postava, světec, ale i symbol naší identity, řekl arcibiskup pražský a primas český Stanislav Přibyl v Interview ČT24. Velký zájem vidět korunovační klenoty si pak vysvětluje jednak jejich vzácností, ale i tajemstvím okolo nich, protože většinu času jsou zavřené v trezoru. Je to posíleno ještě tím, že od roku 1971, kdy se vrátily z Vídně, se o ně stará skupina klíčníků, podotkl Přibyl. Na otázku, zda by našel osobnosti, které by měly mít právo dnes nosit symbol ideálu – Svatováclavskou korunu –, odpověděl, že by se do toho nepouštěl. Za jeden ze svých úkolů považuje, aby spolu lidé dokázali žít i přes různé názory, tedy že jiný názor neznamená hned nepřátelství. Pořad moderoval Daniel Takáč.
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VideoOd nemovitostí po Ottův slovník naučný. Stát z odúmrtí získal stovky milionů
Skoro 600 milionů korun loni získal stát z takzvaných odúmrtí. Tedy po smrti člověka, který neměl příbuzné a majetek neodkázal někomu jinému. Pokud stát majetek nechce, putuje do internetové aukce. Tam se na začátku července objevilo třeba i skoro kompletní vydání Ottova slovníku naučného. Nový majitel ho vydražil za téměř 13,5 tisíce korun. Koalice Za snadné dárcovství chce motivovat lidi k tomu, aby poslední vůli sepsali a pamatovali v ní i na neziskové organizace.
VideoSvatý Václav je symbol naší identity, řekl arcibiskup Přibyl
Svatý Václav je pro mě symbol, nejenom historická postava, světec, ale i symbol naší identity, řekl arcibiskup pražský a primas český Stanislav Přibyl v Interview ČT24. Velký zájem vidět korunovační klenoty si pak vysvětluje jednak jejich vzácností, ale i tajemstvím okolo nich, protože většinu času jsou zavřené v trezoru. Je to posíleno ještě tím, že od roku 1971, kdy se vrátily z Vídně, se o ně stará skupina klíčníků, podotkl Přibyl. Na otázku, zda by našel osobnosti, které by měly mít právo dnes nosit symbol ideálu – Svatováclavskou korunu –, odpověděl, že by se do toho nepouštěl. Za jeden ze svých úkolů považuje, aby spolu lidé dokázali žít i přes různé názory, tedy že jiný názor neznamená hned nepřátelství. Pořad moderoval Daniel Takáč.
Voda v oblasti Odolena Voda stále není pitná
Voda v oblasti Odolena Voda zůstává nepitná. Přestože jsou koncentrace olova ve vodojemu Odolena Voda opakovaně pod hygienickým limitem, pondělní ranní vzorek z vodojemu Máslovice obsahoval 27,7 mikrogramu olova na litr při limitu deset mikrogramů. Dva pozdější vzorky z Máslovic už limit splnily a vodárny začaly proplachovat distribuční síť. Pouze v Zahájí, místní části Chorušic s několika desítkami obyvatel, opakované rozbory potvrdily nezávadnost vody a voda je tam pitná. Omezení v oblasti Odolena Voda se týká dvanácti obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli.
Šebestyán: EK zatím nerozhodla o vyloučení Agrofertu z unijního financování
Evropská komise zatím nerozhodla o vyloučení Agrofertu z unijního financování, její přerušení proplácení části dotací je podle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) prozatímním procesním krokem. Komise v září na šest měsíců přerušila lhůtu pro proplacení 3,18 milionu eur, tedy zhruba 77 milionů korun, z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Důvodem je podle EK nedostatečné řešení možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO).
Stomatová, Pastrňák i manželé Bendovi získali medaile od předsedy Senátu
Ke Dni české státnosti předal předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) stříbrné pamětní medaile. Udělovány jsou osobnostem, které vynikly ve svém oboru nebo přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí. Vystrčil letos ocenil sedmnáct osobností, vybíral z více než sta nominací.
Demonstraci na Staroměstském náměstí v Praze dominovala kritika Babišovy vlády
Kritika premiéra Andreje Babiše (ANO) a kroků jeho vlády dominovala projevům na demonstraci, kterou na pražském Staroměstském náměstí uspořádal spolek Milion chvilek. Akce měla především vyzvat k účasti v nadcházejících volbách a varovat před tím, aby vládní strany získaly většinu v Senátu. Organizátoři zároveň apelovali na voliče, aby v komunálních volbách nepodporovali populistické a extremistické kandidáty. Demonstrace skončila krátce po 17:30. Komunální volby a první kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října.
Babí léto má vydržet celý týden
Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Pršet nemá, slunečné počasí může pouze místy narušovat čerstvý vítr. Podle dlouhodobého výhledu budou následující čtyři týdny teplotně nadprůměrné až průměrné, srážek bude spíše méně.
Ve Staré Boleslavi si lidé připomněli svatého Václava, patrona české země
Lidé v Česku si v pondělí připomínají svatého Václava, národního světce a patrona české země. Do Staré Boleslavi u Prahy, kde byl zavražděn, se sjely tisíce poutníků na Národní svatováclavskou pouť. Poutní mši, která začala v 10:00 pod širým nebem na Mariánském náměstí, sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který také pronesl kázání. Poutníci letos poprvé uviděli také novou stříbrnou hermu svatého Václava s jeho ostatkem.
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