VideoSvatý Václav je symbol naší identity, řekl arcibiskup Přibyl


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Svatý Václav je pro mě symbol, nejenom historická postava, světec, ale i symbol naší identity, řekl arcibiskup pražský a primas český Stanislav Přibyl v Interview ČT24. Velký zájem vidět korunovační klenoty si pak vysvětluje jednak jejich vzácností, ale i tajemstvím okolo nich, protože většinu času jsou zavřené v trezoru. Je to posíleno ještě tím, že od roku 1971, kdy se vrátily z Vídně, se o ně stará skupina klíčníků, podotkl Přibyl. Na otázku, zda by našel osobnosti, které by měly mít právo dnes nosit symbol ideálu – Svatováclavskou korunu –, odpověděl, že by se do toho nepouštěl. Za jeden ze svých úkolů považuje, aby spolu lidé dokázali žít i přes různé názory, tedy že jiný názor neznamená hned nepřátelství. Pořad moderoval Daniel Takáč.

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