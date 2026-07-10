Volkswagen změny potřebuje, nedýchá s trhem, soudí Špicar

Volkswagen potřebuje ozdravnou kúru, co se týká celého fungování i zaměstnanců, reagoval v Interview ČT24 viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar na úmysl koncernu výrazně omezit výrobu a zredukovat modelovou řadu. V pořadu moderovaném Danielem Takáčem zmínil kontrast mezi nízkou ziskovostí VW a opakem ve Škodě Auto. Upozornil, že i pro další německé firmy je těžké „dýchat s trhem“, tedy propouštět v krizi a nabírat při růstu.
Potíže VW budou dál dopadat na české subdodavatele, ale Špicar věří v jejich schopnost předvídat, přizpůsobit se a hledat alternativy. V pořadu srovnával i VW a Teslu.
Věnoval se též oslabování pozice evropských automobilek v Číně a naopak příchodu čínských do Evropy. Soudí, že Evropa má chránit své trhy před nekalou konkurencí, dumpingovými cenami a nedovolenou státní podporou. Jako osobní názor uvedl, že Evropa by měla dát Číně ochutnat její „vlastní polévku“, již uplatňovala v minulosti vůči pronikajícím evropským automobilkám.