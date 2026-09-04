Španělsko hlásí pro září nezvyklá vedra, naměřili přes 45 stupňů

Část Španělska čelí nezvyklému horku pro začátek září a na řadě míst teploty vystoupaly nad 40 stupňů. Na stanici El Granado na jihu Španělska meteorologové ve čtvrtek zjistili 45,7 stupně, což byla nejvyšší teplota za celý letošní rok, uvedla v pátek odpoledne španělská meteorologická služba Aemet. Vysoké teploty mají pokračovat i o víkendu.
Ve čtvrtek přes devadesát meteorologických stanic z 840 umístěných po celém Španělsku naměřilo teploty nad 40 stupňů. „Je to samozřejmě velmi působivé číslo, velmi mimořádné vzhledem k tomu, že je už září,“ sdělil podle agentury Europa Press mluvčí meteorologů Rubén del Campo. Podle něj se jedná o další ukázku toho, že vysoké teploty se častěji vyskytují mimo obvyklou letní sezonu.
„Je velmi málo časté, že maximální roční teploty jsou zaznamenány mimo červenec a srpen,“ podotknul del Campo k čtvrtečnímu rekordu z jihu Španělska. Čtvrteční teplota je spolu s další naměřenou v roce 2016 nejvyšším zářijovým údajem od začátku soustavného měření.
Nějaký stupeň varování před vysokými teplotami v pátek platil na většině území pevninského Španělska. Také o víkendu se očekává, že v některých oblastech by mohly teploty dosáhnout 40 stupňů.