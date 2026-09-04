Milei si nárokuje Falklandy. Chce přísnější sankce na firmy, které tam těží ropu

Argentinský prezident Javier Milei ve čtvrtek v televizním projevu prohlásil, že zpřísní sankce vůči firmám zapojeným do ropných projektů v okolí Falklandských ostrovů, navýší prostředky na obranu na jihu země a předloží Kongresu návrh zákona, jehož cílem je posílit reakci Argentiny na to, co označil za porušování její suverenity. Argentina si Falklandy, britské zámořské území ležící asi 500 kilometrů východně od argentinské pevniny, dlouhodobě nárokuje.
Prezident v projevu opakovaně tvrdil, že má jeho země na Falklandské ostrovy nárok. Vyzval argentinský lid, aby „stál při sobě“ – otázka ostrovů je podle něj „nad jakýmikoli politickými rozdíly“.
Milei avizoval, že podepíše dekret urychlující uvalení sankcí podle argentinského práva na firmy podílející se na těžbě ropy a zemního plynu na území, které Argentina považuje za své, ale které zůstává pod britskou kontrolou. Doplnil, že Argentina zintenzivní úsilí o uvalení sankcí nejen na dotčené společnosti, ale také na jejich akcionáře, ředitele a dodavatele.
„Budeme i nadále zakazovat působení na argentinském území společnostem, které se přímo či nepřímo podílejí na projektech na (ostrovech) bez argentinského povolení,“ řekl Milei.
Posílení vojenských kapacit
Dále prezident oznámil, že vláda vydá nouzový dekret na rozšíření obranných zdrojů za účelem vybudování námořní základny v nedaleké provincii Tierra del Fuego a posílení telekomunikačních kapacit. Dodal, že předloží Kongresu naléhavý návrh zákona o „obraně národní suverenity“, jehož cílem je zpřísnit sankce za neoprávněné operace v okolí ostrovů, rozšířit sankce i na dodavatele a rozšířit právní rámec tak, aby zahrnoval i „další činnosti ovlivňující argentinské přírodní zdroje“.
Argentina podle svého prezidenta dospěla k závěru, že projekt Sea Lion na mořském dně, provozovaný britskými společnostmi Navitas Petroleum a Rockhopper Exploration, by mohl v nadcházejících měsících zahájit těžbu ropy, což Milei označil za naléhavou hrozbu pro argentinské zájmy. Obě firmy na žádosti o komentář bezprostředně nereagovaly.
Tyto výroky signalizují tvrdší postoj ze strany Mileie, který dříve volal po diplomatickém řešení sporu o Falklandy, jimž Argentinci říkají španělským názvem Malvíny. Británie ovládá tyto ostrovy od roku 1833 a v roce 1982 kvůli nim mezi oběma zeměmi proběhla krátká válka.