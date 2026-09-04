V USA otestovali elektrické bezpilotní letadlo. Může být budoucností zásobování


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ELroy Air, Gizmodo, FAA

Nad Louisianou v srpnu létalo nenápadné letadlo, které se od těch normálních lišilo hlavně kokpitem. Žádný nemělo, bylo totiž zcela bez pilota. Test byl úspěšný, měl by otevřít cestu ke schválení tohoto způsobu přepravy.

Soukromá společnost ve Spojených státech provedla úspěšnou sérii testovacích letů, ve kterých vyzkoušela plně automatické dopravní letadlo s hybridním elektrickým pohonem. Cílem experimentu je spustit v USA program bezpilotního létání eIPP, o který usiluje i úřadující prezident Donald Trump.

Letoun bez pilota s pracovním názvem Chaparral během srpna přepravoval různé druhy nákladů nad městečkem Houma v Louisianě – od pošty přes zdravotnické potřeby až po potraviny. Rozsáhlý projekt by měl být jen začátkem změny, jejímž cílem je rozšířit ve Spojených státech nákladní leteckou dopravu, která už nebude potřebovat drahé lidské piloty.

Projekt vzešel z toho, jak rychle se v posledních letech vylepšují schopnosti dronů a také autonomních navigací v automobilech. Jeho autoři by tento pokrok, jenž se rozšířil především v armádách, chtěli promítnout do civilního sektoru. Menší letadla s primárně elektrickým pohonem a možností kolmého vzletu i přistání by podle nich mohla přepravovat zboží především na americkém venkově a v menších městech.

Právě proto na projektu spolupracuje federální vláda, soukromé firmy i místní samosprávy. V současné době jde hlavně o sběr a následnou analýzu dat. Dat, která by měla vést ke vzniku pravidel, jimiž by se v budoucnosti měly tyto vzdušné dopravní sítě řídit.

Autonomní letadla

Tyto testy mohou vést například k úvaze, jaký je vlastně rozdíl mezi takovýmto autonomním letadlem řízeným umělou inteligencí a dronem? Z technického hlediska prakticky žádný, ostatně Chaparral vypadá jako velký dron, jen s konvenčněji vyhlížejícími křídly, než mají vojenské bezpilotní stroje. Unese náklad o hmotnosti až 250 kilogramů, který přepraví na vzdálenost přes 600 kilometrů.

Přestupků spojených s drony přibývá
Dron, ilustrační foto

V tomto testu fungoval celý týden, startoval i přistával z vrtulníkového letiště, vše probíhalo samozřejmě pod přísným dohledem řízení leteckého provozu. Šlo každopádně o test individuálního letounu, ale to je teprve začátek. Mnohem důležitější a složitější bude zajistit, aby se tyto stroje chovaly správně ve větším množství.

Tento projekt se sice v principu týká jen civilního sektoru, společnost Elroy Air, která za ním stojí, má ale mnohem rozsáhlejší ambice. Chtěla by totiž svůj výsledný produkt nabídnout také armádě a dalším silovým složkám. Mohl by sloužit k zásobování vojáků, ale také při distribuování humanitární pomoci - například pro oběti hurikánů.

Plány firmy počítají s nasazením až 1400 autonomních letadel, první z nich by chtěla vyrobit ještě letos.

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