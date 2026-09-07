Někteří politici chtějí nepromlčitelnost vražd, advokátní komora je proti

Nepromlčitelnost u vražd prosazuje koalice, část opozice i senátoři. Proti zůstává Česká advokátní komora, které chybí odborná debata. Avizovaný krok vnímá taky jako jeden z příkladů, kdy vládní politici přicházejí se zásadní změnou a vyhýbají se standardnímu připomínkovému řízení.
S úpravou přišel ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) spolu s poslanci z hnutí ANO, SPD a Motoristů. Předložili pozměňovací návrh k novele trestního zákoníku. Tento způsob vadí České advokátní komoře. Chybí jí taky odůvodnění, proč se má promlčitelnost znovu měnit, letos v lednu se totiž zvýšila z dvaceti na třicet let.
„V průběhu doby slábnou důkazy, stárnou svědci, a i když se mluví o nových kriminalistických metodách, tak ty tady máme víc jak třicet let,“ konstatovala předsedkyně České advokátní komory Monika Nováková.
Vražda jako nejzávažnější z trestných činů, které trestní zákoník zná, by podle předsedy Unie státních zástupců Tomáše Foldyny promlčitelná být neměla.
I když návrh už leží ve sněmovně, ministr Tejc řekl, že je ochotný debatovat o tom, jakých konkrétních činů se má nepromlčitelnost týkat. Jestli jen plánovaných vražd, vražd v afektu nebo třeba i znásilnění. „Jde o to, aby během tohoto volebního období, ideálně co nejdříve, vražda a závažné skutky, které už je dnes možné trestat výjimečným trestem, byly nepromlčitelné,“ upřesnil Tejc.
„Určitě nejsme v ODS nijak vyhranění, odborné debatě se nijak nebráníme. To nejhorší ale je, že odborná debata v zásadě neprobíhala a neprobíhá,“ poznamenal místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Karel Haas (ODS).
Opozice stejně jako advokátní komora kritizuje množství úprav zákonů, které koalice prosazuje takzvanými přílepky nebo formou poslaneckých návrhů. „Jde i o to, aby byl srozumitelný a aby nečinil v praxi problémy nejen právníkům, ale i občanům,“ upozornila Nováková.
Vládní politici se hájí tím, že i kratší cesta, než je standardní legislativní proces, je legitimní.