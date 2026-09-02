Ministerstvo spravedlnosti chce větší tresty za zločiny spáchané v opilosti

Ministerstvo spravedlnosti chce přísnější tresty za zločiny spáchané v opilosti či pod vlivem jiných návykových látek. Resort kvůli tomu dokončuje novelu trestního zákoníku, kterou chce představit na podzim. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) má zajistit, aby pachatelé zejména závažných násilných trestných činů a činů v sexuální oblasti nebyli mírněji trestáni jen proto, že se sami uvedli do stavu opilosti či pod vliv návykových látek, což způsobilo jejich nepříčetnost.
„Pokud se pachatel vlastní vinou přivede alkoholem nebo drogami do stavu nepříčetnosti, ponese plnou trestní odpovědnost za čin, který v tomto stavu spáchá. Pokud tedy spáchá například vraždu nebo znásilnění, bude potrestán podle trestní sazby stanovené pro vraždu nebo znásilnění,“ popsal Tejc v příspěvku na síti X.
V praxi by tak pachatel závažného činu nemohl těžit z toho, že jeho schopnost rozpoznat protiprávnost jednání nebo své jednání ovládat v době činu vyloučilo předchozí užití alkoholu či drog, pokud si tento stav přivodil vlastní vinou. U nejzávažnějších případů vraždy by tak podle Tejce mohl hrozit i doživotní trest.
„Trestný čin opilství je v rámci českého trestního zákoníku hodně zvláštní. Představuje výjimku z pravidla, že osoba, která se v době činu nacházela ve stavu nepříčetnosti, není trestně odpovědná,“ vysvětluje v rozhovoru pro Seznam Zprávy expert na trestní právo Filip Ščerba, jinak též vedoucí Katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého.
Případy trestního stíhání za opilství nejsou příliš časté. V českých vězeních je 61 lidí, kteří se tohoto trestného činu dopustili. „Už samotný stav nepříčetnosti je skutečně výjimečný a není tak časté, aby byl způsoben alkoholem nebo drogami a pachatel v tomto stavu ještě spáchal nějaký čin jinak trestný,“ doplnil Ščerba.
Případ Viktorka
Ministr změnu spojil s případem tříleté Viktorky, kterou v pražském lesoparku v Braníku podle policie letos v březnu zabil její vlastní otec. Tejc už dříve kvůli případu podal podnět k prošetření činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a kárnou žalobu na soudkyni, která dítě svěřila rodičům. V blízké době chce také oznámit výsledek šetření, zda byl v pořádku znalecký posudek, který ke svěření dítěte přispěl.
Viktorčin otec teď už není viněn z vraždy, ale na základě znaleckého posudku z opilství. „Vyplynulo, že rozpoznávací a ovládací schopnosti obviněného v inkriminovanou dobu byly vymizené,“ poznamenal mluvčí Krajského ředitelství Hlavního města Prahy Jan Daněk.
Obviněný, který čin spáchal pod vlivem pervitinu, je teď ve vazbě. Kdyby nebyl pod vlivem drog, hrozilo by mu až doživotí. Není ale viněn z vraždy, nýbrž na základě znaleckého posudku z opilství. „V případě odsouzení za tento trestný čin obviněnému hrozí až deset let ve vězení,“ dodal Daněk.
I na základě tohoto případu chce ministerstvo změnu. Podle Tejce došlo k definitivnímu rozhodnutí ohledně přípravy návrhu ve chvíli, „kdy padla informace, že pachatel zavraždil sekyrou jiného muže a nebyl postižitelný za vraždu, ale právě za to opilství“.
Podobných případů se v minulosti odehrálo několik, ministerstvo teď řeší, kterých trestných činů se bude změna týkat. Novela má řešit také postup vůči nebezpečným pachatelům, kteří jsou shledáni nepříčetnými.
Ministerstvo spravedlnosti přichází se zpřísněním i v dalších oblastech, jako například u řízení pod vlivem, neplacení výživného nebo týrání zvířat. Některé z úprav kritizuje opozice s tím, že jsou dlouhodobě přeplněné věznice. Část zákonodárců mluví o tom, že například neplatiči výživného nejsou pro společnost nebezpeční a je výhodnější, když můžou pracovat.