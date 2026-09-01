Motoristům se nelíbí navržený schodek rozpočtu, budou jednat s Babišem


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

Vládním Motoristům se nelíbí navržený schodek státního rozpočtu na příští rok, ve čtvrtek o tom budou jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO), řekl v úterý ráno předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka před odletem na Slovensko na schůzku ministrů zahraničních věcí zemí visegrádské čtyřky (V4 – Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Macinka věří, že schodek bude nakonec nižší než navržených 389 miliard korun.

Rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii Česka v pondělí vládě předložilo ministerstvo financí. Letos plánovaný schodek je 310 miliard. Schodek 389 miliard je pro příští rok maximální možný s ohledem na pravidla Evropské unie, řekl Macinka.

„Já to nepovažuji za konečný stav, ten schodek je opravdu velmi vysoký,“ podotkl. O výši deficitu chtějí Motoristé mluvit s Babišem právě na čtvrteční schůzce. „Věřím, že až bude vláda schvalovat na konci září rozpočet, tak schodek bude nižší,“ dodal.

Macinka ocenil práci ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) na rozpočtu, který je podle něj realistický. Motoristé ale budou tlačit na snížení rozpočtového schodku, zdůraznil. „Budeme hledat cesty, jak některé výdaje nerealizovat,“ prohlásil. Nároky části ministrů na rozpočet jsou podle něj v některých případech „poměrně zbytnělé“.

Schillerová navrhuje schodek rozpočtu 389 miliard
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

Problematické bude podle Macinky sestavení rozpočtu i na rok 2028

Macinka předpokládá, že problematické bude sestavování státního rozpočtu také na rok 2028. Ale pro Motoristy prý bude problém ho podpořit, pokud by se něco nezměnilo. Odmítl zvyšování daní. „Je nutné udělat nějaké strukturální reformy zejména v oblastech zdravotnictví, sociálních věcí, školství, podívat se na národní dotace,“ vyjmenoval.

Na čtvrteční schůzce s Babišem představí zástupci Motoristů návrhy změn pro příští rok i legislativní návrhy potřebné k sestavení rozpočtu na rok 2028, doplnil. „Pokud se neshodneme na aspoň části našich návrhů, tak Motoristé budou mít opravdu velký problém rozpočet potvrdit,“ doplnil Macinka.

Ministerstvo financí zveřejnilo rozpočtovou dokumentaci v pondělí odpoledne. Návrh rozpočtu na příští rok počítá s růstem příjmů o 3,3 procenta na 2,189 bilionu korun. Výdaje by měly vzrůst o 6,2 procenta na 2,578 bilionu. Nejrychlejší růst z rozpočtových kapitol očekávají ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo obrany.

Opozice návrh kritizuje jako nezodpovědný, deficit 389 miliard dle ní nedává smysl v době hospodářského růstu. Podle analytiků je schodek překvapivě vysoký a může vést ke zdražení úvěrů, včetně hypoték. Sněmovně musí vláda návrh rozpočtu odeslat do konce září.

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Alena Schillerová (ANO)

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