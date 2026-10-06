Trump dekretem rozšířil možnosti používání daňově zvýhodněného dieselu v USA


6. 10. 2026Aktualizovánopřed 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní nařízení, kterým rozšířil přístup k daňově zvýhodněnému dieselu. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters, podle které si toto zvýhodněné palivo, které bylo určeno pro zemědělské či stavební stroje, bude moci koupit kdokoli.

Takzvaný červeně zbarvený diesel byl dosud určen pro použití mimo běžnou silniční dopravu. Reuters uvedl, že tento typ pohonných hmot je chemicky prakticky identický s běžným dieselem a že červená barva slouží jako odlišení toho, že palivo nepodléhá silničním daním. Používání červeného dieselu k běžnému provozu na silnicích je považováno za daňový únik, což může vést k vysokým pokutám.

Ceny pohonných hmot v USA dosahují rekordních hodnot. V září přesáhla cena za galon 6,5 dolaru (142 korun), přičemž jeden galon odpovídá zhruba 3,8 litru. Za růstem cen stojí mimo jiné americká válka proti Íránu, která narušila vývoz ropy ze zemí Perského zálivu. Americká administrativa ze zdražování viní také ukrajinské údery na ruské rafinerie. Ukrajina tyto útoky podniká v rámci obrany proti plnohodnotné ruské invazi, která začala v únoru 2022.

Bílý dům už koncem září uváděl, že zvažuje jako úlevu rozvolnit pravidla pro použití zmíněného červeného dieselu. Analytici tehdy podle Reuters uváděli, že takové opatření by jen málo přispělo k řešení problému s klesající nabídkou, což vyhnalo ceny do rekordních úrovní.

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