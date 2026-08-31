Po současném růstu zadlužení přijde záchranná brzda, plánuje Schillerová


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

„Přijmeme záchrannou brzdu, balík opatření. Bude to mix na výdajové i příjmové straně,“ zmínila ministryně financí Alena Schillerová v Interview ČT24. Reagovala na dotaz moderátora Daniela Takáče, jak chce dál pokračovat, když letošní plánovaný schodek státního rozpočtu činí 310 miliard korun a pro příští rok navrhuje dokonce deficit ve výši 389 miliard, což v ekonomické sféře vyvolalo značné překvapení. V dalších letech by se už měly deficity snižovat, řekla ministryně.

Ve zmíněném balíku, který má přinést peníze do státního rozpočtu, mají být boj proti zneužívání sociálních dávek či vyšší zdanění on-line hazardu.

Ministryně také zmínila, že v Česku je mnoho lidí, kteří mají „spoustu investičních bytů“. U nich by chtěla do budoucna zvýšit jejich zdanění, což by bylo i v souladu s doporučením Mezinárodního měnového fondu či Evropské komise zvýšit daň z nemovitých věcí. Nemělo by se to však týkat někoho, kdo si pořídil za celoživotní úspory dům.

Zaměřit se hodlá rovněž na další daňové příjmy. Například u kratomu zvýšit daň z přidané hodnoty z 12 na 21 procent a nově zde zavést i spotřební daň. Chce se také vrátit ke zdanění hazardu. Upozornila, že se hodně rozšířil on-line hazard, kde proto zamýšlí zvýšit sazby. Změnit by se podle ní měla celá trajektorie spotřebních daní, například u tabáku. Pokračovat by mělo tažení proti šedé ekonomice. Věří, že chystané návrhy prosadí u koaliční rady.

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Jednání Senátu

Tato opatření spolu s nadprůměrným růstem hospodářství mají podle Schillerové umožnit otočit současný trend růstu zadlužení.

Pro letošní rok schválila současná vláda deficit státního rozpočtu ve výši 310 miliard korun, pro rok příští pak počítá ministerstvo financí s 389 miliardami. Moderátor připomněl, že za čtyři roky bývalé vlády Petra Fialy (ODS) to bylo celkem 1,2 bilionu korun. Ministryně zdůraznila, že za současné vlády to nebude horší.

Opatření, která jsou již v přípravě

Z kroků na zvýšení příjmů státní pokladny, které již nyní běží, zmínila ministryně elektronickou evidenci tržeb EET 2.0 (finanční správa ji podle ČTK chystá na leden 2027) či Kobru 26 proti nelegální práci. Ta má například omezit zneužívání sociálních dávek a získat desítky miliard do státního rozpočtu zejména na sociálním pojistném. „NKÚ před rokem a půl odhadoval 20 miliard korun, Evropská komise to vidí na přínos 90 miliard. Já to vidím uprostřed,“ řekla ministryně.

K plnému náběhu podle ní ještě chybí u Kobry 26 schválit legislativu, která pomůže ministerstvu práce a sociálních věcí vyměřovat sociální odvody a zabránit tam únikům.

Schillerová naopak odmítla, že by mělo dojít ke zvýšení daně z příjmů fyzických osob.

Schillerová navrhuje schodek rozpočtu 389 miliard
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

V pořadu také ministryně obhajovala návrh deficitu státního rozpočtu pro příští rok ve výši 389 miliard korun. „Považuji za správné, že jsme se rozhodli půjčit si na investice.“ V této souvislosti uvedla například pokračování budování dálniční sítě.

Argumentovala také neutěšeným stavem ekonomiky po minulém kabinetu. Zmínila například nutnost „lepit jednu díru za druhou, kterou tady zanechala minulá vláda“, kdy zmiňovala, že „celá řada zdravotních pojišťoven byla v platební neschopnosti“.

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