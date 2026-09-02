Maltský soud osvobodil podnikatele obžalovaného kvůli vraždě novinářky


2. 9. 2026Aktualizovánopřed 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Maltská soudní porota ve středu zprostila viny vlivného podnikatele Yorgena Fenecha, který podle obžaloby zaplatil za vraždu novinářky Daphne Caruanaové Galiziaové v roce 2017. Informují o tom světové tiskové agentury, podle nichž porota rozhodla o jeho nevině v obou bodech obžaloby: podílu na vraždě a zločinného spiknutí. Čtyřiačtyřicetiletému Fenechovi, který trval na své nevině, hrozil v případě odsouzení až doživotní trest.

Novinářka, která psala o korupci na Maltě, zahynula poté, co byla v jejím autě odpálena bomba. Za vraždu a podíl na ní byla již dříve odsouzena pětice mužů.

Fenech podle červencového vyjádření maltského státního zástupce Anthony Velly za vraždu zaplatil nejméně 150 tisíc eur (3,6 milionu korun). Podle prokurátora si Fenech přes prostředníky najal bratry Alfreda a George Degiorgiovy, kteří nastražili bombu, jež novinářku zabila. Vella uvedl, že Fenech si vraždu objednal, protože se obával, že novinářka se chystá zveřejnit informace o jeho podnikání a trestné činnosti. Podnikatel to popřel.

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Bratři Degiorgiovi dostali v roce 2022 trest 40 let odnětí svobody. Jejich komplic Vincent Muscat se k účasti na vraždě doznal a začal spolupracovat s justicí. Dostal 15 let vězení. Loni pak soud uznal vinnými z účasti na vraždě Roberta Agiuse a Jamieho Vellu, kteří dostali doživotí za to, že dodali bombu použitou při vraždě.

Vražda reportérky podle mezinárodního tisku souvisela s články, které napsala o korupci a praní špinavých peněz ve vysokých kruzích na Maltě. Její případ je často přirovnáván k pozdější vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka.

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