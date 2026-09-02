Za rozpočtem si stojíme, odmítá Babiš kritiku koaličních partnerů

Premiér Andrej Babiš (ANO) dál podporuje návrh státního rozpočtu na příští rok. Reaguje tak na kritiku menších koaličních partnerů. Těm se nelíbí zejména plán ministryně financí na schodek 389 miliard korun, který je druhý nejvyšší v dějinách České republiky. Vyšší byl jen během období pandemie covid-19.
Motoristé i SPD požadují nižší deficit a chtějí po hnutí ANO, aby ho spolu s nimi snížilo. První jednání mají začít ve čtvrtek.
„Není možné pokračovat ve financování některých politik, proti kterým my dlouhodobě protestujeme politicky, ale také je třeba se podívat, jestli by nebylo možné některé projekty odložit, protože teď prostě na ně nemáme peníze,“ prohlásil předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka.
Předseda vlády namítá, že stát musí ve velkém investovat do zdravotnictví nebo do nových dálnic a železnic. „My si za tím rozpočtem stojíme. Já jsem byl ministr financí. Samozřejmě ti kritici nejdou do detailu a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Máme zastavit veškeré dálnice? Máme zastavit investice do nemocnic? Máme zastavit přístrojové vybavení?“ ptá se Babiš.
Část poslanců z klubu SPD pak mimo jiné požaduje nižší růst výdajů na obranu než 36 miliard, jak navrhla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). A to přesto, že zvýšení na dvě procenta HDP navrhl ministr obrany za SPD Jaromír Zůna. „Je naprostý nesmysl, (...) že budeme dávat dvě procenta hrubého domácího produktu, (...) když nemáme projekty,“ míní člen poslaneckého klubu SPD Miroslav Ševčík (nestr. za SPD).
„My jednáme v rámci koalice a my tady máme zákon, že musíme obraně dát dvě procenta,“ namítá předseda vlády.
Hlasovat o návrhu se bude v prosinci
Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Vojtěch Munzar (ODS) se však domnívá, že „tření“ mezi ANO, SPD a Motoristy je jen na oko. „Přál bych si, aby to byla vážně míněná debata, aby ten tlak i zevnitř koalice byl na menší schodek, ale myslím, že to je spíš taková hra pro média, že nakonec obě menší koaliční strany ustoupí,“ řekl.
Poslanci rozpočtového výboru ve středu potvrdili, že celá sněmovna bude o návrhu státního rozpočtu na příští rok definitivně hlasovat 2. prosince. Po případném schválení pak ještě zákon posoudí prezident Petr Pavel. Senát o rozpočtu nerozhoduje.