V rozvodně na západě Německa někdo úmyslně způsobil zkrat


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

V rozvodně v Bergheimu na západě Německa někdo v úterý večer úmyslně způsobil zkrat. S odvoláním na policii o tom ve středu informovala agentura DPA. Dopad na zásobování proudem incident neměl. Týž den ráno na východě země neznámí pachatelé zaútočili na rozvodnu u elektrárny Jänschwalde. Tento případ policie vyšetřuje jako sabotáž.

„Na základě dosavadních poznatků z vyšetřování předpokládáme, že nešlo o technický defekt, ale o úmyslný čin, o trestný čin,“ sdělila agentuře DPA k večernímu incidentu policie v Essenu. Další podrobnosti neuvedla. Zkrat nastal v rozvodně v Bergheimu, který leží několik kilometrů západně od Kolína nad Rýnem.

Tato rozvodna patří energetické společnosti Amprion, která úterní incident potvrdila. „Obecné zásobování proudem nebylo v žádném okamžiku postiženo a stabilita systému byla vždy zajištěna,“ zdůraznila společnost. Její odborníci dle ní spolupracují s policií, aby incident co nejrychleji objasnili.

Na rozvodnu v Německu útočily „podomácku vyrobené rakety“, došlo ke zkratům
Ilustrační snímek

V úterý ráno se neznámý pachatel či pachatelé pokusili o sabotáž v rozvodně poblíž elektrárny Jänschwalde na hranici spolkových zemí Braniborsko a Sasko. Elektrárna patří společnosti LEAG, která je skrze EP Energy Transition součástí skupiny EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského.

Na rozvodnu zaútočili pachatelé podomácku vyrobenými raketami a ve dvou případech se jim podařilo způsobit zkrat. Po útoku došlo k technickému výpadku bloku B elektrárny Jänschwalde, její provoz se už podařilo obnovit.

Agentura DPA dala oba incidenty do souvislosti s dřívějšími žhářskými útoky na energetickou infrastrukturu v Berlíně. Výpadek proudu po žhářských útocích postihl části metropole letos v lednu a loni v září. Úřady z nich podezřívají krajně levicové skupiny.

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