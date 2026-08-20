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Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány


před 58 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Mimořádně horká a suchá léta vedou zemědělce na jihu Francie ke změně způsobu hospodaření. Přibližně desítka farmářů v departementu Var začala pěstovat banány, papáje či manga, které potřebují méně vody a lépe snášejí vysoké teploty.

Někteří místní zemědělci přecházejí na tropické plodiny již několik let. Patří mezi ně Isabelle Pertoisová, která v roce 2024 přeměnila osmdesát procent své ekologické farmy na sad s tropickými dřevinami.

Mezi jejími banánovníky v Ollioules nedaleko Toulonu si člověk připadá jako v Karibiku. „Máme tu asi dvanáct banánovníků, které už všechny kvetou a nesou trsy banánů,“ vysvětluje farmářka. „Papáje pěstujeme druhým rokem a stromy už dosahují výšky přes tři metry. Máme také mangovníky a mnoho dalších tropických druhů, například sapotu černou, mamey sapotu, ananasy a kvajávy. Vyhříváme se na slunci provensálského Karibiku,“ popsala.

Isabelle Pertois se stará o své banánovníky v Ollioules ve francouzském departementu Var
Zdroj: MARGAUX LONGEROCHE / RADIOFRANCE

Její tropická farma je stále v experimentální fázi, Pertoisová však loni v prosinci prodala první banány. „Trs vážil asi 25 kilogramů a sklidili jsme z něj přibližně deset banánů, z nichž pět bylo vhodných ke konzumaci. O část úrody jsme přišli, protože jsme ještě nevěděli, jak správně odhadnout zralost plodů ani kdy je sklízet. Teď už to ale máme pod kontrolou,“ říká.

Nutnost změnit způsob hospodaření

Tyto tropické dřeviny potřebují například čtyřikrát méně vody než rajčata nebo salát. Na malé části pozemku, která se stále využívá k tradičnímu pěstování zeleniny, ve skutečnosti vedra nic nepřežilo. „Když máte melouny velké jako tenisový míček, nikdo je nechce. Když máte rajčata, která jsou spálená sluncem, malá, a vy jejich růst nedokážete ovlivnit, nikdo je nechce,“ upozorňuje farmářka.

Změna způsobu hospodaření je proto podle ní nutností: „Spotřebitelé musí pochopit, že pěstování banánů není žádný rozmar. Stejně tak není rozmarem ani pěstování papájí.“

„Vzhledem k současným klimatickým podmínkám a půdě, kterou mám k dispozici, je to zkrátka to, co nyní mohu dělat,“ vysvětluje pěstitelka zeleniny Pertoisová z departementu Var pro stanici Franceinfo.

Kvůli horku meloun přestane růst
Zdroj: MARGAUX LONGEROCHE / RADIOFRANCE

A mimořádné sucho letošního léta jí dává za pravdu, a to natolik, že se o pěstování tropického ovoce začínají zajímat i další zemědělci v regionu. „Letos se mi poprvé ozvali farmáři, kteří se chtějí přijet podívat na farmu. Nejde jim ani tak o samotnou návštěvu jako spíš o pochopení obchodního modelu. Pěstovat banány je sice hezké, ale musíte je také dokázat prodat,“ upozorňuje.

Farmářka prodává své produkty přímo zákazníkům a spolupracuje s restauracemi. Aby však byl její podnikatelský model životaschopný, musí především pořádat firemní semináře ve svém skleníku. Doufá však, že během jednoho až dvou let zvýší produkci natolik, aby se její farma stala ekonomicky soběstačnou.

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Praha ze satelitu v létě 2026

Článek napsal Margaux Longeroche, franceinfo (Radio France), poprvé byl publikován 20. srpna 2026 08:51 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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