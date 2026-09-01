ČEPS podal trestní oznámení kvůli pochybnostem kolem nákupu NET4GAS


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Státní společnost ČEPS podala trestní oznámení kvůli okolnostem při koupi provozovatele plynovodů NET4GAS. Audit, který si firma k akvizici nechala udělat, podle ní potvrdil zásadní pochybnosti k procesu nákupu. Bližší informace o tom, proti komu oznámení míří ani podrobnosti výsledků auditu, firma vzhledem k zahájenému trestnímu řízení neuvedla.

ČEPS koupil po rozhodnutí vlády premiéra Petra Fialy (ODS) v roce 2023 společnost NET4GAS Holdings, která v Česku provozuje rozsáhlý systém plynovodů a předávacích stanic. Předchozím vlastníkem bylo konsorcium společností Allianz Infrastructure Luxembourg a Borealis Novus Parent.

Za zadluženou společnost měl ČEPS podle tehdejších zpráv zaplatit maximálně pět miliard korun, konečná suma však byla závislá na hospodaření podniku a splnění nastavených ekonomických parametrů.

Připravujeme podrobnosti.

Stát koupil provozovatele plynovodů Net4Gas. Cena nepřesáhne pět miliard
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