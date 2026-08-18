Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil litevského občana Romase Liutkuse v nepřítomnosti k sedmi letům vězení za údajné poškození hrobů sovětských vojáků v Litvě. Zároveň mu uložil pětiletý zákaz činností souvisejících se správou internetových stránek a telekomunikačních sítí, oznámila ruská generální prokuratura.
Liutkus obvinění odmítl. Připustil, že v září 2024 odstranil z pohřebiště tři desky s nápisy v litevštině, popřel však, že by poškodil samotné hroby. Jeho cílem prý bylo odstranit texty, které považoval za propagandistické a historicky nepřesné, nikoli znevážit památku pohřbených vojáků. Nepoškozené desky následně předal starostovi Krekenavy.
Ruští prokurátoři tvrdí, že Liutkus z politické a ideologické nenávisti vůči Rusku a společně s neznámými spolupachateli poškodil pohřebiště 119 sovětských vojáků, kteří padli v roce 1944. Moskevský soud ho tak uznal vinným z poškození vojenských hrobů mimo území Ruska a z urážky památky sovětských vojáků.
Případem se zabývaly také litevská policie a odbor pro kulturní dědictví. Ani jedna z institucí však podle Liutkuse nezjistila porušení litevských zákonů. Litevská desovětizační komise navíc v roce 2024 dospěla k závěru, že pomník na hřbitově porušuje zákaz propagace totalitních a autoritářských režimů.
Pomník na společném hřbitově v Krekenavě v okrese Panevėžys ve střední Litvě tvořil obelisk zakončený hvězdou, žulové desky a nápisy v litevštině a ruštině „Věčná památka padlým sovětským vojákům“.
Liutkus uvedl, že se o rozsudku moskevského soudu dozvěděl z veřejně dostupných zpráv a neobdržel žádné předvolání k soudnímu jednání ani výslechu. Dodal, že si je vědom rizika zadržení v zemích, které by mohly vyhovět ruské žádosti, a proto do nich nemůže cestovat.
Případ přichází v době zvýšeného napětí mezi Litvou a Ruskem po zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu a v souvislosti se snahou Litvy odstraňovat symboly spojované se Sovětským svazem.
Článek od BNS (LRT_EN), poprvé byl publikován 17. srpna 2026 13:21 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.