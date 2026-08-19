Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Ukrajinská obec Hrušivka v Dněpropetrovské oblasti, ležící podle mapy projektu DeepState šestnáct kilometrů od frontové linie, čelí ruskému dělostřeleckému ostřelování a útokům dronů. Při jednom z posledních útoků v jejím okolí podle místních zahynul dospívající chlapec a jeho dva kamarádi utrpěli zranění. Ruské síly útočí také na centrum obce, kde lidé nakupují a děti si hrají. Úřady přesto dosud nenařídily povinnou evakuaci rodin s dětmi. Jak se místní před útoky chrání a proč nechtějí odejít?

V Hrušivce v současnosti zůstává přibližně polovina obyvatel. Před začátkem ruské plnohodnotné invaze tam žilo kolem 3500 lidí. Ruské jednotky na obec pravidelně útočí dělostřelectvem a FPV drony. Podle místních ostřelování zesílilo v listopadu 2025.

Hrušivka leží přibližně šestnáct kilometrů od pozic ruských jednotek, od nichž ji odděluje vyschlá Kachovská přehrada.

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Lidé se bojí jezdit po silnicích

Podle místních ruské drony útočí na auta jedoucí po silnicích v okolí obce. Při nedávném zásahu jednoho z vozidel zahynul patnáctiletý chlapec a další dva dospívající utrpěli zranění.

„Zemřel chlapec z Novovoroncovky v Chersonské oblasti. Vraceli se od Tokivského vodopádu, kam často jezdili odpočívat. Stalo se to cestou zpět. Nevíme přesně, kolik jich bylo. Jednomu bylo sedmnáct, druhému šestnáct a tomu, který zemřel, patnáct let,“ uvedla místní obyvatelka Ljudmyla.

Obyvatelky Hrušivky
Zdroj: Suspilne Dnipro

Podle ní ruský dron už dříve zaútočil na automobil na stejném úseku silnice. Lidé útok přežili, vůz byl ale zničen. Kvůli nebezpečí se snaží cestovat hlavně ráno nebo jezdit na kole či koloběžce. Někteří řidiči odmítají do obce jezdit úplně.

„Řidiči se sem bojí jezdit. Auta už sem téměř žádná nejezdí, všichni přesedlali na kola nebo koloběžky, protože se s nimi dá alespoň schovat pod stromem. Terčem jsou především minibusy, ať už linkové, nebo soukromé. Útočí zkrátka na všechna vozidla v pohybu. Dříve jsme měli spojení s okresním centrem i s Kryvým Rihem, teď už nefunguje nic. Lidé se bojí,“ popsala Ljudmyla.

Hlavní náměstí v Hrušivce
Zdroj: Suspilne Dnipro

Obzvlášť složitá je situace se zásobováním potravinami. Někteří dopravci podle Ljudmyly odmítají kvůli hrozbě dronových útoků do Hrušivky jezdit.

„Lidé se sem bojí vozit potraviny. Brzy můžeme zůstat bez chleba i dalšího jídla. Dříve sem jezdil minibus ze Záporoží, ale už nejezdí, protože ho poškodili. Ani minibus z Voroncovky už přes přehradu nejezdí,“ dodala.

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Výstražná siréna v obci nefunguje

Dalším problémem je nefunkční výstražná siréna, takže místní nedostávají varování před dělostřeleckým ostřelováním ani útoky FPV dronů. Obyvatelé stanici Suspilne řekli, že nebezpečí odhadují podle dělostřeleckých salv z protějšího břehu a zvuku blížících se dronů. Mezi výstřelem z děla a případným dopadem střely podle jejich zkušeností uplyne přibližně třicet až čtyřicet sekund.

Během útoků se lidé ukrývají v domech, sklepech či za stromy, případně si jednoduše lehnou na zem. Místní obyvatelka Natalija hledá úkryt ve svém domě.

„Jdeme dovnitř. Sklep nemám. A proč bych do něj vůbec chodila? Aby se z něj stal hromadný hrob? Takže se ukryjeme v domě za dvěma stěnami. Tak tady tiše žijeme,“ sdělila.

Místní obyvatelka Natalija
Zdroj: Suspilne Dnipro

Podle Natalije nad obcí neustále létají drony, a proto téměř nevychází z domu. Navzdory strachu se snaží zaměstnat ručními pracemi – vyrábí domácí skřítky, kočky, amulety a šperkovnice.

„Vyrábím domácí skřítky a pletu ochranné amulety. Je to moje srdeční záležitost. Při tom se od všeho odpojím. Vyrábím také šperkovnice. Probudím se a mám chuť tvořit…,“ popsala Natalija.

Hračka, kterou Natalija vyrobila
Zdroj: Suspilne Dnipro

Děti poznají zvuk dronů

Navzdory neustálým ruským útokům v Hrušivce stále žijí rodiny s dětmi. Podle místních děti už od útlého věku poznají zvuk dronu a vědí, co mají v případě nebezpečí dělat.

Podle místní obyvatelky Aliny její čtyřletý synovec po zaslechnutí charakteristického zvuku sám běží do domu a říká, že se musejí schovat.

„Už tomu rozumí. Někdy dokonce naslouchá, uslyší, že něco letí, a běží do domu. Říká, že nad námi letí dron a hrozí nebezpečí. Moje sestra dříve žila v Nikopolu a rodiče žijí tady, takže drony a výbuchy slýchá neustále celý život. Říká, že se nebojí. Když ale náhle uslyší výbuch, musí se schovat,“ sdělila.

Místní obyvatelka Alina
Zdroj: Suspilne Dnipro

Další obyvatelka Hrušivky Ljudmyla popsala incident, který se stal její sedmileté vnučce. Když se loni procházela po ulici s kamarádkou, vznášel se nad nimi dron. Od té doby se dívka bojí každého neznámého zvuku.

„Dron se vznášel přímo nad nimi, a tak samozřejmě utekly. Od té doby se bojí každého sebemenšího zvuku. Když slyší, že něco letí, utíká a říká: ‚Bože, zachraň mě, maminku i všechny ostatní.‘ Rusům říká ‚Kacapové‘ a tvrdí, že je nenávidí. Když jsme jely do Kryvého Rihu a rozezněla se siréna, řekla: ‚Ten Putin už se zase probudil. Ať shnije v pekle.‘ I tak malá holčička tomu rozumí,“ uvedla Ljudmyla.

Podle místních děti kvůli ostřelování téměř nechodí na stadion, do parku ani na jiná otevřená prostranství. Ven vycházejí pouze tehdy, když je situace relativně klidná.

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„Lidé tu přežívají, jak se dá“

Navzdory nebezpečí někteří obyvatelé Hrušivky neplánují odejít. Vysvětlují to nedostatkem peněz a pracovních příležitostí i nutností starat se o své rodiny.

Podle místní obyvatelky Aljony se lidem daří přežívat díky vlastním zahradám, hospodářstvím a vrtaným studnám.

„Zvažuji, co dál, protože mám malou vnučku. Potřebuje chodit do školy, ale tady probíhá všechno on-line. Proč ale odcházet? Práce nikde není. Lidé tu přežívají jen díky vlastním zahradám. To je všechno. Vyhloubili si vlastní studny a nějak tak vycházejí,“ uvedla Ljudmyla.

Podle obyvatel Hrušivky odešla první vlna lidí po začátku ruské plnohodnotné invaze. Druhá vlna odchodů začala koncem roku 2025, kdy útoky zesílily.

Rozbitá brána domu po ruském útoku na Hrušivku
Zdroj: Suspilne Dnipro

V obci zatím nebyla vyhlášena všeobecná povinná evakuace ani povinná evakuace rodin s dětmi. Lidé, kteří chtějí odejít, tak činí sami, s pomocí dobrovolníků nebo na vlastní náklady.

Navzdory každodennímu nebezpečí lidé v Hrušivce zůstávají a doufají, že válka skončí. „Přejeme si klidné nebe. Především potřebujeme vítězství a mír. A aby se všichni naši chlapci vrátili domů. Chceme, aby to všechno co nejdříve skončilo. Věříme,“ sdělila Ljudmyla.

Článek napsala Valerija Šostaková (Suspilne Ukraine), poprvé byl publikován 18. srpna 2026 16:40 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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