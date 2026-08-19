Drony opět zasáhly řadu míst v Rusku, to zabíjelo v Záporoží a Chersonu

Ukrajinské drony v noci na středu zasáhly průmyslovou oblast ve městě Ufa v Baškortostánu a závod na výrobu výbušnin v Dzeržinsku. Rusové zase na Ukrajinu vyslali desítky velkých bezpilotních letounů a balistické rakety. Čtyři mrtvé a pět zraněných si vyžádal útok ruského dronu na mikrobus v jihoukrajinském Chersonu. V Záporoží po jednom z úderů zemřel člověk a šest lidí bylo zraněno, upozornila agentura Ukrinform.
Šéf autonomní republiky Baškortostán Radij Chabirov podle Reuters oznámil, že dron způsobil malý požár v průmyslové oblasti ruského města Ufa. „Jednalo se celkem o sedm dronů, z nichž čtyři byly sestřeleny. Jeden zasáhl průmyslovou zónu a způsobil malý požár, který nyní hasíme,“ napsal Chabirov na telegramu. Další dron podle něj dopadl na obytnou budovu a poničil její horní patra. Jeden člověk utrpěl zranění a byl hospitalizován.
Ruské ministerstvo obrany podle Reuters oznámilo, že v noci v několika oblastech uzemnilo 453 ukrajinských dronů. Takové informace ale není možné v podmínkách války ověřit.
Mrtvý v Záporoží
„Ukrajinské letectvo zmínilo, že v noci na dnešek (středu) sestřelilo přes šedesát velkých ruských bezpilotních letounů. Kromě nich na Ukrajinu mířily i balistické rakety,“ sdělil zpravodaj ČT Jan Řápek z Kyjeva, kde je podle něj situace v posledních dnech oproti jiným týdnům poklidnější, ač i tak několikrát za den znějí sirény a obyvatelé dostávají upozornění na letící hrozby.
V jiných částech země však Rusko stále zabíjí. Podle Ukrinformu jeden člověk zemřel a šest dalších bylo zraněno, když útočník udeřil na Záporoží. Poničil i několik budov ve městě a způsobil požár, oznámil šéf regionální vojenské správy Ivan Fedorov.
Také v Izjumu v Charkovské oblasti dle Ukrinformu Rusové opět útočili za využití naváděných leteckých pum, čímž způsobili požár a přerušení dodávek elektřiny pro některé obyvatele.
Ukrajina se pátým rokem brání ruské vojenské invazi, přičemž součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran. Moskva i Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele nebo na jeho energetickou infrastrukturu, ale při útocích umírají i civilisté.