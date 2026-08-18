Na okolí Moskvy letělo přes 600 dronů, tvrdí její starosta

Starosta ruské metropole Sergej Sobjanin podle agentury AFP tvrdí, že na moskevský region útočilo v noci na úterý 620 dronů. Ruská protivzdušná obrana podle něj přes 180 bezpilotních prostředků v oblasti hlavního města zničila, zraněni byli tři lidé. Jeden dron zasáhl sklad společnosti Wildberries, podle níž však dopad bezpilotního prostředku způsobil jen menší škody.
Gubernátor Moskevské oblasti Andrej Vorobjov řekl, že region čelil rozsáhlému útoku dronů, proti kterému byla nasazena protivzdušná obrana a systémy elektronického boje. Tři lidé včetně jednoho dítěte utrpěli zranění, dodal Vorobjov.
„Firemní logistický komplex u Moskvy zaznamenal menší škody kvůli útoku (dronů),“ sdělila společnost Wildberries. Útokům z Ukrajiny čelí její logistická zařízení v posledních týdnech opakovaně, Kyjev to odůvodňuje zapojením firmy do válečného úsilí Ruska.
O masivním útoku dronů na Moskvu informovaly ruské úřady i v noci z neděle na pondělí. Vzhledem k patové situaci na frontě a zmrazeným rozhovorům Ukrajina i Rusko výrazně navýšily své údery do hloubky území nepřítele, což vede také k nárůstu počtu mrtvých mezi civilisty, píše AFP.