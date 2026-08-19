Devadesát zraněných za dva týdny. Štáb ČT natáčel na stanici ukrajinských paramediků

Pár kilometrů od frontové linie zachraňují ukrajinští paramedici lidské životy. Jedna z takzvaných stabilizačních stanic, kam vojáci každý den přivážejí raněné, se nachází na okraji Záporoží. Natáčel tam zpravodaj ČT Jan Řápek.
Lékaři na stanici nejčastěji ošetřují vojáky, kteří šlápli na minu nebo na ně zaútočily drony. Umí si poradit se zraněním končetin, břicha i hlavy. „Naší prací je stabilizace, zastavit krvácení a připravit je na přesun do nemocnice s pořádným operačním sálem, kvalitními podmínkami a vybavením,“ vysvětluje chirurg Bohdan.
Pacienty tam dostávají ve vlnách několikrát za den, nejvíce večer nebo nad ránem. Zbytek dne tráví místní personál čekáním na další raněné. „Můžeme mít za den pět nebo sedm těžkých případů, nebo jen několik lehčích, které vyřešíme rychle. Je to různé,“ přiblížil Bohdan.
Pacientů přibývá
Kvůli čím dál častějším náletům na okolí tam pacientů přibývá. Za poslední dva týdny na stanici ošetřili přes devadesát lidí. Teď tam mají dvě lůžka, v případě potřeby přidávají další. Jedna malá místnost slouží jako čekárna, kancelář i operační sál.
Lékařů má ukrajinská armáda i kvůli náročným pracovním podmínkám nedostatek, chybí jich zřejmě tisíce. Výuka taktické medicíny se proto rozšiřuje i mezi vojáky.
„Nejprve jsem neměl žádný formální trénink, jenom jsem koukal, jak se co dělá, abych pomohl. Později jsem se rozhodl udělat si zdravotnické vzdělání,“ popsal paramedik Oleksandr.
Během natáčení štábu ČT panoval na stanici klid, největší rozruch vyvolala dovážka krve. Místní by si přáli, aby podobných dnů bylo co nejvíce.